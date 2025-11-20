कनाडा भागने से पहले पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, अमेरिका ने मोस्ट-वांटेड नोनी राणा को दबोचा

Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक और गैंगस्टर जिसका नाम नोनी राणा है उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है.
Trending Photos
Gangster Noni Rana: भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राण जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे नियाग्रा बॉर्डर से पकड़ा गया है दो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है. नोनी राणा कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था तभी अमेरिकी एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया.
कौन है नोनी राणा?
नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है औक कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है. नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है. वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहा था जिसे अब अमेरिकी पुलिस ने कनाडा भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया है.
यह भी पढ़ें: DNA: हाफिज सईद से भी ज्यादा खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, कट्टरपंथ के नाम पर यूं बनाया खौफनाक साम्राज्य
आगे क्या होगी कार्रवाई?
नोनी राणा को जल्द ही भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए हरियाणा पुलिस और भारत की केंद्रीय एजेंसियां अमेरिका के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है. अब लॉरेंस बिश्नोई के एक और करीबी का अमेरिका में पकड़ा जाना इस गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: बांग्लादेश के दबाव में कूटनीति तेज, दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को वापस सौंपने जा रहा भारत?
वारदातों की जिम्मेदारी
हाल ही में नोनी राणा की कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई थीं जिसमें उसने लॉरेंस गैंग द्वारा हरियाणा में की गई वारदातों की जिम्मेदारी ली थी. नोनी राणा को जल्द ही भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में अमेरिका से भारत वापस भेजा गया था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.