लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, कैलिफोर्निया में हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Lawrence Bishnoi: कभी जिगरी दोस्त रहे लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच अब खुलकर बगावत देखने को मिल रही है. लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है तो वहीं रोहित गोदारा विदेश में बैठकर गोल्डी बरार के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है. कभी लॉरेंस के इशारे में काम करने वाले गोल्डी और रोहित गोदारा के बीच कुछ ही हफ्तों पहले मनमुटाव की खबरें सामने आईं थी और अब दोनों गैंगस्टर्स के बीच मतभेद मनभेद में बदल गए हैं. जिसका एक नजरा रोहित गोदारा की फेसबुक पोस्ट में देखने को मिला है. फेसबुक पोस्ट में रोहित गोदारा ने गोल्डी बरार को अपना भाई बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई हड़काया है.

पोस्ट में क्या लिखा?

पोस्ट के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर निवासी रोहित गोदारा कैलिफोर्नियां में लॉरेंस गैंग के गुर्गे पर हुई फायरिंग की जिम्मेवारी ले रहा है. कैलिफोर्निया के हाईवे 41 के बीच 127 एक्जिट पर हरी बॉक्सर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हुए गोदारा ने पोस्ट की है. हरि बॉक्सर को लॉरेंस का टटू बताते हुए गोदारा ने उसे नपुंशक तक कह डाला. गोल्डी बरार और गोदारा गैंग की तरफ से हुए हमले में हरि बॉक्सर का एक दोस्त मारा गया तो एक घायल हो गया. इस हमले में हरि बॉक्सर ने गाड़ी की सीट नीचे छिपकर जान बचाई. हरि बॉक्सर की इस हरकत पर रोहित गोदारा ने उसे डरपोक और घायल साथी को छोड़कर भागने पर गद्दार भी कहा है.

कौन है हरि बॉक्सर?

दरअसल, हरि बॉक्सर भी राजस्थान का रहने वाला है जो बॉक्सिंग सिखने बाद क्राइम जगत में आया था. उस पर राजस्थान के अलग-अलग पुलिस थानों में कई केस दर्ज है लेकिन वो फिलहाल विदेश में कहीं छुपा बैठा है. कुछ दिन पहले बीकानेर में कांग्रेस के एक नेता से रोहित गोदारा और हरि बॉक्सर दोनों ने फिरौती मांगी थी, और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. इस पूरे हमले को उस कड़ी से जोड़कर भी देखा जा रहा है. दोनों गैंग के बीच बढ़ता टकराव रसूख और वर्चस्व के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है.

राजस्थान के चर्चित हत्याकांड में शामिल

राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के वक्त तक लॉरेंस बिश्वोई और रोहित गोदार गैंग साथ मिलकर दहशत फैला रही थी लेकिन अब दोनों के बीच चल रही खीचतान गाली गलौच से होते हुए एक दूसरे पर जानलेवा हमले में तब्दील हो चुकी है. हालांकि, लॉरेंस हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है लेकिन उसके गुर्गे विदेश या भारत के ही किसी कोने में छिपे बैठे हैं. लॉरेंस को चोर बताने वाले रोहित गोदारा के साथ अब अधिकतर वो गैंगस्टर हैं जो कभी बिश्नोई के लिए क्राइम को अंजाम देते थे. इसी के चलते अब गोदारा और गोल्डी उन सब को खुली चेतावनी दे रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को आइडल मानते हैं.

क्यों शुरू हुई लड़ाई ?

कुछ वक्त पहले रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई पर गद्दारी का तथाकथित आरोप लगाया था. रोहिता ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लॉरेंस द्वारा अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से हाथ मिलाने का तथाकथित दावा किया था. हालांकि, इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई.