Advertisement
trendingNow12949944
Hindi Newsदेश

'सनातन का अपमान नहीं सहेंगे...', सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की ‌कोशिश, CJI ने घटना पर क्या कहा?

Lawyer attempted to remove shoe throw at CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है. जानें कौन है आरोपी, क्यों सीजीआई से था नाराज.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 06, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सनातन का अपमान नहीं सहेंगे...', सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की ‌कोशिश, CJI ने घटना पर क्या कहा?

Attempt to throw shoe at Chief Justice BR Gavai: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की है. यह ड्रामा तब हुआ जब CJI की अगुवाई वाली बेंच वकीलों द्वारा मामलों के उल्लेख पर सुनवाई कर रही थी. सूत्रों के अनुसार, वकील मंच के पास गया और अपना जूता निकालकर जज पर फेंकने की कोशिश की. हालांकि, अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और वकील को बाहर निकाल दिया.

सनातन का नहीं सहेंगे अपमान
बाहर जाते समय, वकील को यह कहते हुए सुना गया, "सनातन का अपमान नहीं सहेंगे." CJI बेपरवाह रहे और उन्होंने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा. उन्होंने कहा, "इन सब बातों से विचलित मत होइए. हम विचलित नहीं हैं. ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं."

जूता फेंकने की कोशिश करने वाला कौन है?
आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.आरोपी पेशे से वकील है. आरोपी का नाम राकेश किशोर है. जूता फेंकने की कोशिश से पहले वकील ने चिल्लाते हुए कहा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली जिले के DCP देवेश माहला के साथ सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी के DCP जितेंद्र मनी भी मौके पर मौजूद हैं. आरोपी वकील से पूछताछ की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

वकील किस बात से सीजीआई से था नाराज?
यह घटना के पीछे लोगों का मानना है कि यह संभवतः खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़े एक पिछले मामले में मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणियों का असर है. जिसमें सीजीआई ने उस मामले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था, "जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो. तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो. तो जाओ और अभी प्रार्थना करो. यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति वगैरह देनी होगी."

सोशल मीडिया पर मचा था हंगामा
जिसके बाद इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. दो दिन बाद खुली अदालत में इस विवाद को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था. उन्होंने कहा, "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं...यह सोशल मीडिया पर हुआ था"

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट, गंभीर रूप से हुए घायल
BJP MP Khagen Murmu Attacked
जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट, गंभीर रूप से हुए घायल
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
;