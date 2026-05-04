हक-हुकूक की आवाज उठाने वाला वामदल 49 साल बाद देश में 'हुकूमत' से बाहर, केरलम का आखिरी किला भी ढहा

भारत में 5 राज्यों का जनादेश लगभग आ चुका है. सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे पश्चिम बंगाल की तस्वीर पूरी तरह साफ है. यहां पहली बार कमल 'खिला' है. इसके ठीक उलट केरलम में वाम दल का सूरज 'अस्त' हो गया. राज्य में एक दशक तक सत्ता में रही CPI(M) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सत्ता से बाहर हो गई है. अभी कुछ सीटों पर काउंटिंग जारी है. लेकिन यही रुझान आखिरी नतीजे रहे तो देश पहली बार 'वाममुक्त' हो जाएगा. यानी देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार यानी हुकूमत नहीं होगी. केरलम में वामपंथियों की ये हार भारत की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत है. LDF की हार को भारतीय राजनीति में संगठित साम्यवाद के बड़े पतन के रूप में देखा जा रहा है.

बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से मिली प्रेरणा

1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से प्रेरणा लेते हुए 1920 भारत में साम्यवाद की परिकल्पना की गई. 5 साल बाद 1925 में मजदूरों के 'हक-हुकूक' की आवाज उठाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना की गई. ये वो दौर था, जब देश में आजादी के नारे हर ओर गूंज रहे थे. आजादी मिलने के बाद वाम आंदोलनों में वैचारिक मतभेद उभरे. इन मतभेदों के मूल में चीन, सोवियत संघ और संसदीय राजनीति को लेकर अलग-अलग विचार थे. 1964 में इसकी परिणति CPI में टूट के रूप में हुई. CPI से अलग होकर CPI (M) अस्तित्व में आया.

केरल से शुरू, केरलम पर खत्म!

देश में पहली बार केरलम में ही वामपंथी सरकार बनी. साल था 1957. ईएमएस नंबूदिरिपाद के नेतृत्व में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी. इसके बाद केरलम में दशकों तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और LDF के बीच सत्ता का अदला-बदली का दौर चलता रहा. 2016 में LDF ने सत्ता हासिल की और 2021 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई. इस बार कई कारणों से राज्य में 'हैट्रिक' नहीं बनी.

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बंगाल में भी 34 साल बाद ममता ने उखाड़ी लेफ्ट की जड़ें

अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां वाम मोर्चे ने 1977 से 2011 तक रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 34 वर्षों तक शासन किया. इस दौरान भूमि सुधार और पंचायत सशक्तिकरण जैसे बड़े कदम उठाए गए. इसी बीच राज्य में ममता बनर्जी लगातार मजदूरों के हक की आवाज उठाते हुए अपनी सियासी नींव मजबूत करती रहीं. इसी बीच राज्य में सिंगूर और नंदीग्राम जैसे विवादों ने लेफ्ट की इमेज पर डेंट किया. 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल से वाम शासन को उखाड़ फेंका.

इधर त्रिपुरा में भी 2018 तक 25 वर्षों से अधिक समय तक वामपंथी सरकार रही, लेकिन भाजपा के उभार ने वहां भी सत्ता परिवर्तन कर दिया. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी लेफ्ट का थोड़ा प्रभाव रहा, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी ताकत लगातार घटती गई.

आखिर वामपंथ कमजोर क्यों पड़ा?

चुनावी एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत में वामपंथी दल समय के साथ खुद को बदलने में असफल रहे. दुनिया के कई साम्यवादी देशों जैसे चीन और वियतनाम ने समय के साथ खुद को अपग्रेड किया, आर्थिक सुधारों को अपनाया, लेकिन भारतीय वामपंथ लंबे समय तक पारंपरिक मार्क्सवादी ढांचे में ही अटका रहा. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विरोध करने के कारण युवा, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत 'लेफ्ट आइडियोलॉजी' से दूर होते गए.

भूमि सुधारों की शुरुआती सफलता के बावजूद बाद में शासन व्यवस्था पर भाई-भतीजावाद, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप लगे. शहरीकरण और युवाओं के पलायन ने भी राजनीति की प्राथमिकताएं बदल दीं. रोजगार, बुनियादी ढांचा और विकास जैसे मुद्दे वर्ग संघर्ष की राजनीति पर भारी पड़ने लगे. इसके साथ ही क्षत्रपों के उभार ने वामपंथ के पारंपरिक वोट बैंक को काफी कमजोर कर दिया.

2024 से ही आखिरी सांसें ले रहा लेफ्ट!

2024 के लोकसभा चुनावों से देश में लेफ्ट की उलटी गिनती शुरू हो गई थी. CPI(M) केवल चार सीटें जीत सकी, जबकि CPI के खाते में सिर्फ दो सीटें आईं थीं. यह नंबर राष्ट्रीय राजनीति में वामपंथ के घटते प्रभाव को बखूबी दर्शाता है.

क्षत्रपों ने अपनाया, वामदलों ने ठुकराया

एक ओर बीजेपी राष्ट्रवाद की लहर पर सवार हो हर जरूरी बदलावों को अपनानी रही, तो नहीं दूसरी ओर लेफ्ट रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर नहीं निकल सके. रही-सही कसर गुटबाजी और पुराने नेताओं का आखिरी दम तक कुर्सी पर बने रहने ने पूरी कर दी. युवाओं को यहां वो मंच नहीं मिल सका, जो दूसरे दलों में भरपूर मिला. जन कल्याणकारी योजनाओं और लोकल मुद्दों की तरजीह देते हुआ क्षत्रपों ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की, वहीं वाम विचार अपनी दकियानूसी सोच से निकल नहीं पाया.

केरलम को लंबे अरसे तक वामपंथी राजनीति का सबसे मजबूत मॉडल माना जाता रहा. आम आदमी तक आसानी से हेल्थ, एजुकेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच वाम सरकारों के सीने पर कभी मेडल सा चमकती थीं. केरलम में पिनरयी विजयन सरकार ने भी कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया. लेकिन बेरोजगारी, फाइनेंशियल क्राइसिस और एंटी-इन्कम्बेंसी ने इस आखिरी किले को भी ढहा दिया.

जमीनी आंदोलनों को फिर से देना होगा खाद-पानी

अब देश में वामपंथ को अगर फिर से अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो वैचारिक पुनर्गठन और जमीनी आंदोलनों को फिर से खाद-पानी देना होगा. करीब एक सदी पहले शुरू हुआ भारतीय साम्यवाद अब अपने सबसे बड़े पहचान संकट के दौर से गुजर रहा है. केरलम में 'आखिरी किला' ढहने के साथ ही भारतीय इतिहास में पहली बार देश का 'लाल नक्शा' पूरी तरह खाली हो जाएगा.