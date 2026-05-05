लेफ्ट 34 साल टिका, दीदी 15 वर्ष में क्यों चली गईं? वे 8 वजहें, जिन्होंने बदला वोटर्स का मूड और TMC की हो गई विदाई

Reasons for TMC Defeat in West Bengal: लेफ्ट 34 साल टिका, दीदी 15 वर्ष में क्यों चली गईं? वे 8 वजहें, जिन्होंने बदला वोटर्स का मूड और बंगाल में TMC की हो गई विदाई
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Eight Major Reasons for West Bengal TMC Defeat: बंगाल में लेफ्ट की 34 साल तक सरकार रही लेकिन दीदी को 15 साल में ही जाना पड़ा. लेफ्ट के किले को ढहाकर बंगाल फतह करने वाली दीदी को क्यों जाना पड़ा? उन्हें चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा. बंगाल की जनता ने आखिर दीदी को इतनी सीटें क्यों नहीं दी कि वो फिर से सीएम बन सकें और TMC की सरकार बन सके. बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत और दीदी की हार के पीछे 8 फैक्टर हैं, जिसने दीदी को बंगाल में हरा दिया.
ममता बनर्जी लगातार तीन बार से बंगाल में चुनाव जीत रही थीं. 15 सालों से उनकी सरकार थी. लेकिन जमीन पर कोई काम या ये कहें विकास नजर नहीं आ रहा था. लोगों को हर काम के लिए TMC कार्यकर्ताओं से गुहार लगानी पड़ती थी और जो TMC विरोधी था उसका काम तो बंगाल में नहीं ही होता था. यही कारण है कि दीदी की हार पर सड़क पर चारों तरफ भगवा रंग दिख रहा है.
कमल खिलने का दूसरा फैक्टर है, ममता बनर्जी का एंटी हिंदू स्टांस. बंगाल में ममता बनर्जी की छवि प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू बन गई थी. ममता बनर्जी पूरे साल ईद, बकरीद, मुहर्रम और इफ्तारी में नजर तो आती थी लेकिन किसी हिंदू पर्व त्योहार पर दिखाई नहीं देती थीं.
लेकिन चुनाव आते ही ममता बनर्जी मंदिरों का दौरा करने लगतीं. इससे हिंदुओं को मैसेज गया कि बंगाल में हिंदू का रक्षक और हिंदुओं की बात करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है वो बीजेपी.
जय श्री राम के नारे से नफरत, राम नवमी पर हिंदुओं को जुलूस निकालने से रोकना, हिंदुओं पर जानलेवा हमला करना, दुर्गापूजा के दौरान मूर्तियों को तोड़ना, पंडाल में तोडफोड़ करना हिंदुओं को ममता से दूर ले गया. यही नहीं, जब काबा वाला गाना TMC का चुनावी कैंपन बन गया तो हिंदू पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चले गए.
ममता और उनकी पार्टी ने हिंदू वोट्स को टेंकेन फोर ग्रांटेड लिया और पूरे चुनाव में 30 फीसदी मुस्लिमों को लुभाने में जुटी रहीं. जबकि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में सफल हो गई.
ममता की हार और बीजेपी की जीत का तीसरा फैक्टर है महिला सुरक्षा का मुद्दा. राज्य के सबसे नामी अस्पताल आरजीकर में एक डॉक्टर बेटी की हत्या इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था. अभ्या की हत्या को बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा से जोड़ दिया. इसका असर ये हुआ कि TMC के कार्यकर्ताओं के अत्याचार से पीड़ित महिलाएं सीधे बीजेपी के साथ जुड़ गईं.
ममता की हार और बीजेपी की जीत का चौथा फैक्टर है बेरोजगारी. बंगाल में करीब 1 करोड़ 31 लाख युवा वोटर हैं. जिनके ऊपर रोजगार का संकट मंडरा रहा है. बंगाल में न तो कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई MNC कंपनी. युवाओं को नौकरी के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. इस बार युवाओं ने बीजेपी को रोजगार औऱ विकास के लिए वोट किया.
पांचवां फैक्टर है करप्शन और कट मनी. ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों के अंदर नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं हुई. TMC के छोटे नेता से लेकर बड़े मंत्री तक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा. जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन वितरण घोटाला, कट मनी, पोंजी स्कीम्स घोटाला और पशु और कोयली तस्करी शामिल रहे.
छठा फैक्टर, TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी रहा. बंगाल में भले ही दीदी सीएम थीं. लेकिन छोटे शहरों के वार्ड में TMC का कार्यकर्ता ही सबकुछ था. TMC के कार्यकर्ताओं की मर्जी के बिना वॉर्ड में एक पत्ता भी नहीं हिलता था.
बीजेपी का दावा है कि 2014 से 2000 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे. जबकि 2021 में चुनाव और चुनाव के बाद 37 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनावी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई थी. जीत का ये जश्न बंगाल से TMC के गुंडा राज की विदाई का भी माना जा रहा है.
बंगाल में कमल खिलने और ममता की हार का सांतवां फैक्टर SIR है. बंगाल में SIR में 90 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं. ये करीब 6 फीसदी वोट है.
बंगाल में बीजेपी की जीत का आठवां फैक्टर वहां पर पहली बार हुआ हिंसा मुक्त चुनाव है. केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों ने बेखौफ होकर वोट दिया. वहां बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई. जहां भी EVM से छेड़खानी हुई, वहां पर दोबारा चुनाव कराया गया.
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