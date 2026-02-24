दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! फ्लाइट में सवार थे 150 यात्री, खबर सुनते ही मचा हल्ला

Advertisement
Leh-bound SpiceJet flight returns to Delhi after technical snag: दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट मंगलवार सुबह अचानक चर्चा में आ गई, जब टेकऑफ के कुछ ही समय बाद विमान को वापस दिल्ली लौटाना पड़ा. एयरलाइन के मुताबिक उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी का संकेत मिलने पर पायलट ने कोई जोखिम न लेते हुए तुरंत वापसी का फैसला किया.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 24, 2026, 11:12 AM IST
SpiceJet flight carrying 150 passengers returns to Delhi: दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट मंगलवार सुबह अचानक चर्चा में आ गई, जब टेकऑफ के कुछ ही समय बाद विमान को वापस दिल्ली लौटाना पड़ा. एयरलाइन के मुताबिक उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी का संकेत मिलने पर पायलट ने कोई जोखिम न लेते हुए तुरंत वापसी का फैसला किया. यह फ्लाइट SG-121 तय समय पर दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही क्रू को सिस्टम में तकनीकी समस्या का अंदेशा हुआ. इसके बाद विमान को एहतियातन वापस मोड़ दिया गया.

सुरक्षित लैंडिंग, टला बड़ा खतरा
विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. एयरलाइन अधिकारियों के अनुसार सभी यात्रियों को सामान्य तरीके से विमान से उतार लिया गया और किसी तरह की चोट या नुकसान की खबर नहीं है. एविएशन नियमों के मुताबिक, उड़ान के दौरान इंजन से जुड़ी किसी भी तकनीकी चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता है. इसी वजह से पायलट ने जोखिम लेने के बजाय तुरंत वापसी का फैसला किया.

जांच के लिए विमान को ग्राउंड किया गया
घटना के बाद विमान को फिलहाल सेवा से हटाकर इंजीनियरिंग जांच के लिए भेज दिया गया है. तकनीकी टीम इंजन और अन्य सिस्टम की बारीकी से जांच कर रही है. वहीं यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

एयरलाइन ने क्या कहा?
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली से लेह जा रही फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण वापस लौटी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कॉकपिट में आग लगने की कोई चेतावनी नहीं मिली थी. फिलहाल विमान को जांच के लिए सेवा से हटा दिया गया है और इंजीनियरिंग टीम तकनीकी कारणों की जांच कर रही है. यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था भी की जा रही है.

हाल ही में दूसरी फ्लाइट भी बदले रास्ते
इसी बीच, हाल ही में एक इंडिगो फ्लाइट को भी खराब मौसम के कारण रास्ता बदलना पड़ा था. अहमदाबाद से डिब्रूगढ़ जा रही फ्लाइट को तेज धूलभरी आंधी और कम विजिबिलिटी के चलते इंफाल डायवर्ट किया गया था. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे फैसले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
एविएशन सेक्टर में सुरक्षा प्रोटोकॉल बेहद सख्त होते हैं और छोटी से छोटी तकनीकी आशंका पर भी उड़ान रोक दी जाती है. पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स में तकनीकी कारणों से एहतियाती लैंडिंग के मामले सामने आए हैं, हालांकि ज्यादातर मामलों में यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं

#spicejet

