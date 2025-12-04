Advertisement
Hindi Newsदेश

सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के तगड़े झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोर्ट

Leh Ladakh Earthquake 2025: लेह, लद्दाख में आज सुबह हल्के भूकंप के झटके देखने को महसूस हए हैं, NCS के मुताबिक भुकंप की तीव्रता 4.0 थी. लेकिन अभी तक इससे किसी की जान-मान के आहत की खबरें नहीं आई है.

 

Dec 04, 2025, 08:10 AM IST
Leh Ladakh Earthquake 2025: लेह, लद्दाख में आज सुबह 4 दिसंबर, 2025 को हल्की भूकंप की हलचल महसूस की गई है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 4.0 रिक्टर स्केल नापी गई है. इस भूकंप की सूचना सुबह 5:51 बजे मिली है. बताया जा रहा है कि भूकंप के केंद्र की गहराई 170 किलोमीटर तक थी. इससे यह पता चलता है कि भूकंप जमीन के भीतर काफी गहराई में हुआ है, इसी कारण से सतह पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. भूकंप का केंद्र स्थानिक रूप से 35.55 डिग्री उत्तर और 76.34 डिग्री पूर्व अक्षांश पर दर्ज किया गया है.

हल्के झटके हुए महसूस 
स्थानीय लोग सुबह अपने घरों और आस-पास के इलाके में हल्के झटके महसूस हुए पर ये नुकसान पहुंचाने लायक नहीं था. प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को चिंता ना करने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि लद्दाख और लेह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं. यहां हल्के-फुल्के झटके देखने को मिलते रहते हैं. हालांकि इस बार का भूकंप हल्का था, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है.

2 दिन पहले हरियाणा में लगे थे झटके 
इससे पहले हरियाणा में दो दिन पहले भूकंप के झटके देखने को मिले थे, सोमवार को रात 9.22 मिनट पर झटके लगे थे जिसकी 3.2 की तीव्रता थी. साथ ही अक्षांश 28.96 उत्तर, देशांतर 77.12 पूर्व, गहराई 5 किमी और केंद्र सोनीपत था. राहत की बात यह रही कि उस दिन भी किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुबह की हलचल के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. दुकानदारों ने भी अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर रख दिया था. स्कूलों और अस्पतालों में किसी तरह की आपातकाल वाली स्थिति की सूचना नहीं है.

harsh singh

Leh Ladakhbreaking news

