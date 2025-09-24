Leh Protest: सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग, छात्रों ने CRPF की गाड़ी में लगाई आग
Leh Protest: सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग, छात्रों ने CRPF की गाड़ी में लगाई आग

Leh Student Protest: छात्रों का आरोप है कि छह साल बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं किए गए. इसी वजह से युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. जगह-जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन धीरे-धीरे तेज हो रहा है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:41 PM IST
Leh Protest: सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग, छात्रों ने CRPF की गाड़ी में लगाई आग

Student Protest in Ladakh: लद्दाख में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं. यहां की नई पीढ़ी खासकर छात्र और युवा अब खुलकर केंद्र सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. छात्रों का कहना है कि जब 2019 में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तब उन्हें विशेष अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया था. छात्रों का आरोप है कि छह साल बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं किए गए. इसी वजह से युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. जगह-जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन धीरे-धीरे तेज हो रहा है.

लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग को लेकर राजधानी लेह में माहौल तेजी से बदल रहा है. सोनम वांगचुक के नेतृत्व में छात्र प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर गए हैं. लेह के युवा काफी लंबे समय से केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब साल 2019 में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब उन्हें विशेष अधिकार देने का वादा किया गया था. लेकिन छह साल गुजरने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए.

छात्रों की नाराजगी धीरे-धीरे आंदोलन में बदल गई
छात्रों की इसी नाराज़गी ने अब देखते ही देखते राजधानी लेह में आंदोलन का रूप ले लिया है. छात्र लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और धीरे-धीरे इसमें स्थानीय लोगों की भीड़ भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही है. जगह-जगह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं.

केंद्र सरकार लद्दाख पर क्या रणनीति बनाएगी?
स्थानीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह आंदोलन आने वाले समय में और व्यापक स्वरूप ले सकता है. जैसे-जैसे इसमें छात्रों और युवाओं के साथ आम जनता भी सक्रिय हो रही है वैसे-वैसे आने वाले समय में ये स्थिति और गंभीर हो सकती है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार इस बढ़ते असंतोष का सामना किस तरह करती है और लद्दाख के लिए भविष्य की क्या रणनीति बनाती है?

;