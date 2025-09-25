राजनेताओं ने युवाओं को किया गुमराह, कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान

Leh Protest: लद्दाख में पिछले कई दिनों से जारी प्रदर्शन ने अब हिंसा का रूप ले लिया है. ताजा जानकारी के अनुसार, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि कारगिल में धारा 163 लागू कर दी गई है. हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए. इस बीच, लेह के विरोध प्रदर्शनों पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि जिस तरह से भाजपा कार्यालय में आग लगाई गई, उसे निशाना बनाया गया. स्थानीय हिल काउंसिल को आग के हवाले कर दिया गया. सीआरपी पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया यह एक सुनियोजित साजिश लगती है.

#WATCH | Jammu | On protests in Leh, former J&K DGP SP Vaid says, "The way the BJP office was set on fire, it was targeted... The local Hill Council was set on fire. CRP police vehicles and public property were damaged. This seems like a well-planned conspiracy. The way Congress… pic.twitter.com/udFefG9Ld2 Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 25, 2025

पूर्व DGP ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पूर्व डीजीपी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने पथराव का समर्थन किया और जिस तरह से वे बंद का आह्वान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वे इसमें कोई सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं. वे इस तरह की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं. इसलिए, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. इसे इस स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने के साधन के रूप में देखना गलत है. युवाओं को गुमराह किया गया है. उन्हें लगता है कि वे किसी नेक काम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनका शोषण किया जा रहा है. युवा बेरोजगारी और कई अन्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हालांकि, इन मुद्दों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाया जा सकता है. बेरोजगारी की समस्या केवल लद्दाख में नहीं है... वे (युवा) सोचते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से इसे हल कर सकते हैं. उन्हें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वे योजनाएं शुरू करें और रोजगार के अवसर प्रदान करें. पूर्व डीजीपी ने कहा कि अगर लद्दाख के लिए कोई वास्तविक मांग होती, तो सरकार उस पर विचार करती. मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि वे एक नेक काम के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने संपत्ति जला दी. राजनेताओं ने उन्हें गुमराह किया है और उनका दुरुपयोग किया है.