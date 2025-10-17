किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश

Sonam Wangchuk: लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 90 लोग घायल हुए थे. जांच का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश करेंगे.
Leh Violence: गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और लगभग 90 लोग घायल हुए. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.एस. चौहान के नेतृत्व में इस जांच की घोषणा 17 अक्टूबर, 2025 को की गई. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान यह हिंसा हुई. हफ्तों तक शांतिपूर्ण रहे ये विरोध प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में बदल गए. न्यायिक जांच उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिनके कारण हिंसा हुई, पुलिस कार्रवाई की गई और उसके बाद चार लोगों की मौत हुई.
नई न्यायिक जांच, स्थानीय लद्दाख प्रशासन द्वारा 2 अक्टूबर, 2025 को आदेशित पिछली मजिस्ट्रेट जांच का स्थान लेगी. लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) सहित प्रदर्शनकारी समूहों ने मजिस्ट्रेट जांच को अस्वीकार कर दिया था और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा अधिक निष्पक्ष न्यायिक जांच पर जोर दिया था. लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने लेह हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश देने के गृह मंत्रालय (MHA) के फैसले का स्वागत किया. इस घोषणा में केंद्र सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एलएबी की एक प्राथमिक पूर्व शर्त को सीधे संबोधित किया गया, जिसे हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया था.
वांगचुक को NSA के तहत किया गया था गिरफ्तार
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, ने भी एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की. इस मुद्दे पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जेल से उन्होंने कहा है कि सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अनदेखी करके युवाओं को हिंसा के लिए मजबूर किया और स्वतंत्र न्यायिक जांच होने तक जेल में रहने की कसम खाई है. झड़पों के बाद, लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था और हफ्तों तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं. अब दोनों सेवाएं हटा ली गई हैं और जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है.
प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए. 2019 में जब इस क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर से अलग किया गया था, तो इसे बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था. वे लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं. यह दर्जा आदिवासी बहुल क्षेत्रों को स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है, जिससे वे निर्वाचित परिषदों के माध्यम से स्थानीय शासन, भूमि, संसाधनों और संस्कृति को नियंत्रित कर सकते हैं. लद्दाख की 97% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, इसलिए यह दर्जा उनकी विशिष्ट पहचान और नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. कार्यकर्ता लद्दाख के लिए एक समर्पित लोक सेवा आयोग की स्थापना और दो संसदीय सीटों, एक लेह जिले के लिए और एक कारगिल के लिए, के आवंटन की भी मांग कर रहे हैं.
