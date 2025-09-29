Advertisement
Leh Violence Update: हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...

Leh Violence Update News: लेह में हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत के बाद लेह एपेक्स बॉडी केंद्र से वार्ता करने से पीछे हट गई है. उसने कहा कि इस खराब माहौल में बातचीत करना गलत संदेश देगा, इसलिए फिलहाल वार्ता स्थगित की जाती है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:59 PM IST
Leh apex body on talks with Centre: लेह में हुई हिंसा के बाद अब वहां पर हालात धीरे-धीरे सामान्य होते जा रहे हैं. इसी बीच लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ अगले महीने होने वाली वार्ता स्थगित कर दी है. उन्होंने कहा कि जब तक शांति और सामान्य स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, तब तक वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती.

लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र के साथ वार्ता से हाथ खींचा!

लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने आज लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सैद्धांतिक रूप से एपेक्स बॉडी गृह मंत्रालय के साथ आगामी वार्ता को फिलहाल करती है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कर्फ्यू और तनाव के बीच किसी भी तरह की जल्दबाजी में बातचीत करने की धारणा न बने. इसलिए एलएबी 6 तारीख को निर्धारित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक और 27-28 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले सत्र में भाग नहीं लेगा. 

उन्होंने उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से प्रतिबंध हटाने, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और हिंसा में बचे दो पीड़ितों के अंतिम संस्कार की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया.

'हमारे अधिकारों और पहचान की रक्षा खत्म हो गई'

थुपस्तान ने कहा कि हमारी उम्मीद थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लोगों को न्याय मिलेगा. लेकिन उन्होंने बिना असेंबली बनाए हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हमारे अधिकारों और पहचान की रक्षा खत्म हो गई. अपने अधिकारों के लिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा. शुरुआत में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन बाद में कुछ नहीं किया. ये चार सूत्री मांगें शुरू से ही हमारी रही हैं. प्रशासन की ओर से बल प्रयोग किया गया जिसमें चार लोग मारे गए. हम बहुत दुखी हैं.

एलएबी प्रमुख ने कहा, हम केंद्र के संपर्क में हैं और बैठक में जाने की योजना बना रहे थे. लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए हमें यह बैठक स्थगित करनी पड़ रही है. जब तक लद्दाख में शांति नहीं हो जाती, तब तक हम किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे. हमें उम्मीद है कि गृह मंत्रालय स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कुछ कदम उठाएगा.

किन 4 मुद्दों पर आंदोलन कर रहे लद्दाख के लोग?

बताते चलें कि लेह एपेक्स बॉडी समेत लद्दाख के संगठन केंद्र सरकार के साथ बातचीत में चार-सूत्रीय एजेंडे पर ज़ोर दे रहा है. इसमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और लेह- कारगिल पर्वतीय परिषदों का सशक्तिकरण शामिल है. इन मुद्दों पर बात करने के लिए केंद्र सरकार ने लेह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई थी लेकिन उससे पहले ही लेह में भड़की हिंसा और पुलिस फायरिंग की वजह से कई लोगों की जान चली गई. 

