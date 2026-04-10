करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड

Leopard In Mumbai Society: मायानगरी मुंबई की एक पॉश सोसायटी में तेंदुआं घूमता हुआ नजर आया. तेंदुआ तड़के करीब 3 बजे सोसायटी के पार्किंग एरिया में घूमता हुआ दिखा.
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Mumbai News: मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित दिंडोशी इलाके की पॉश रिहायशी सोसायटी रहेजा हाइट्स में तेंदुए की मौजूदगी ने एक बार फिर दहशत फैला दी है. पिछले एक महीने के भीतर तीसरी बार तेंदुआ सोसायटी परिसर में देखा गया है. मंगलवार तड़के करीब 3 बजे तेंदुआ सोसायटी के पार्किंग एरिया में घूमता हुआ CCTV कैमरे में कैद हुआ.
CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ बेखौफ अंदाज में सोसायटी के अंदर घूम रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह घटना किसी जंगल में नहीं बल्कि मुंबई की पॉश सोसायटी में हुई है. बताया जा रहा है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में सोसायटी परिसर तक पहुंच गया था. जानकारी के मुताबिक, तेंदुए ने एक स्ट्रीट डॉग को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद से सोसायटी के लोगों में डर का माहौल है.
इससे पहले भी 17-18 मार्च को तेंदुए की मौजूदगी दर्ज की गई थी. तीन बार सोसायटी में दाखिल होने के दौरान तेंदुए ने एक स्ट्रीट डॉग को मार डाला, जबकि एक अन्य कुत्ता घायल हो गया. स्थानीय निवासियों का कहना है कि पास में स्थित एक पार्क तेंदुए के आने-जाने का रास्ता बन गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है.
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तेंदुए के खतरे को देखते हुए सोसायटी में कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं. सोसायटी की बाउंड्री वॉल पर ऊंचे टीन के शेड लगाए गए है ,आवाज पैदा करने के लिए म्यूजिक स्पीकर लगाए गए हैं, परिसर में अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
घटना के बाद वन विभाग ने पास स्थित रहेजा पब्लिक पार्क में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है. वन विभाग के अधिकारियों ने सोसायटी के निवासियों को तेंदुए से बचाव और सावधानी बरतने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है. वन अधिकारियों का कहना है कि ऐसे इलाकों में जहां जंगल पास में हो, वहां सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है.
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संजय गांधी नेशनल पार्क के नजदीक होने के कारण इस इलाके में तेंदुओं की आवाजाही पहले भी देखी जाती रही है, लेकिन रिहायशी सोसायटी में लगातार तेंदुए के दिखाई देने से लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं. खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर निवासियों की चिंता बढ़ गई है. वन विभाग का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
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