भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना; एक्सपर्ट्स ने इंसानों को बताया जिम्मेदार

Mount Abu leopard video: आईएफएस ऑफिसर परवीन कस्वां द्वारा शेयर किया गया सिर्फ 17 सेकंड का वीडियो जंगली जानवरों की दुर्दशा को दिखा रहा है. इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद नेटिजन्स का गुस्सा जंगल की जमीन पर कूड़ा डालने वालों पर फूट पड़ा.
Leopard eating waste: जंगलों में इंसान के लगातार बढ़ते हस्तक्षेप से जंगली जानवरों का जीवन तरह बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसका हालिया नजारा राजस्थान के माउंट आबू से वायरल हुए वीडियो में देखने को मिला, जब एक तेंदुआ इंसानों के फेंके हुए कचरे से अपना पेट भरता दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है की कैसे इंसान ने जंगली जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है. एक आईएफएस ऑफिसर परवीन कस्वां द्वारा शेयर किया गया सिर्फ 17 सेकंड का वीडियो जंगली जानवरों की दुर्दशा को दिखा रहा है. इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद नेटिजन्स का गुस्सा जंगल की जमीन पर कूड़ा डालने वालों पर फूट पड़ा.
कचरा खाना मजबूरी
तेंदुआ जंगल के उन सबसे घातक शिकारियों में से एक जिसे अपनी ताकत और चालाकी के लिए जाना जाता है लेकिन माउंट आबू से वायरल हो रहे वीडियो में इसका बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है. जहां वो कूड़े के ढ़ेर में खाने की तलाश करता दिख रहा है. इसका सीधा सा एक ही मलतब है कि इंसान ने अपने मतलब के लिए अब जंगलों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया. जिसके चलते अब जंगली में रहने वाले जानवरों को पेट भरने के लिए इंसानों के फेंके हुए कुड़े कचरे में मुंह मारना पड़ा रहा है.
जानवरों को जंगल वापस दो
सोशल मीडिया यूजर शिवांस सिंह द्वारा माउंट आबू में रिकॉर्ड किए तेंदुए की इस वीडियो को IFS कस्वां ने शेयर किया है. कस्वां ने कैप्शन में तेंदुए की इस हालात को दुखद बताते हुए जनता से जंगलों की रक्षा की अपील की है. इतना नहीं कस्वां ने जनता को बेहतर बनने और कचरे प्रंबधन का मैसेज देते हुए जानवरों को उनका घर यानि कि जंगल वापस लौटाने की बात भी कही है.
What a sad visual. Shri Shivansh Sah recorded this #leopard near Mount Abu.
See how our trash is reaching the wild ! pic.twitter.com/V5YUSOwXiW
— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 18, 2025
इंटरनेट पर फूटा जनता का गुस्सा
ये वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुआ तो यूजर्स का गुस्सा उन तमाम लोगों पर फूट पड़ा जो जंगल और जंगली जानवरों के दुश्मन बने हुए हैं. कुछ यूजर्स ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को तो किसी ने सरकार से जंगली जानवरों के लिए जंगल का दायरा बढ़ाने की बात कही. एक दूसरे यूजर्न ने तो यहां तक कह दिया लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, उनके उपर भारी जुर्माना लगाएंगे तभी मानेंगे.
