18+ के लिए बूस्‍टर डोज की हुई शुरुआत, पहले दिन के आंकड़े भी जान लीजिए

Rollout Of Booster Dose For All Adults: वयस्कों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो चुका है. 18 साल से ज्यादा उम्र के वे सभी लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं जिन्होंने 9 महीने पहले कोरोना की दूसरी वैस्कीन लगवाई थी.