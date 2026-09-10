/आतंकी लश्कर की नई साजिश: कश्मीरी पंडितों को किया टारगेट, टेररिस्ट संगठन ULC के खत में जान से मारने की धमकी

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (ULC) ने कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. यूएलसी का एक खत सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस पत्र में उन कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है, जिन्होंने हाल ही में घाटी में सुरक्षित आवास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.
पिछले करीब दो महीनों में ऐसे कई संदेश सामने आ चुके हैं. इनमें कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, फोन नंबर, पते और वाहनों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई थी. अब सामने आए पत्र में कुछ कर्मचारियों की तस्वीरें भी साझा किए जाने का दावा किया गया है.
10 सितंबर 2026 की तारीख वाले इस पत्र पर किसी अहमद बिलाल का साइन है, इसमें सोल्जर ऑफ रेजिस्टेंस का मीडिया कोऑर्डिनेटर बताया गया है. पत्र की शुरुआत में ही प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही उनतके लिए अलग बस्तियों या सुरक्षित सरकारी आवास की उनकी मांग को खारिज किया गया है.
पत्र में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षित आवास की मांग के पीछे राज्य के भीतर एक और राज्य बनाने की योजना है. ऐसे आयोजनों का मकसद कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के लिए असुरक्षा का माहौल दिखाना है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट मिल सके.
पत्र में इस दावे की तुलना इजरायली सेटलमेंट मॉडल से करते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रवासी पंडितों के पुनर्वास और डोमिसाइल जारी करने के जरिए बाहरी लोगों को बसाकर यहां की जनसांख्यिकीय संरचना बदलने की कोशिश की जा रही है.
कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर पाखंड करने का आरोप लगाते हुए आगे लिखा गया है कि वे 1990 के दशक से खुद को पीड़ित बताकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं. पत्र में दावा किया गया है कि समूह के पास संबंधित कर्मचारियों की निजी जानकारी, ठिकानों, पारिवारिक संबंधों और रोजमर्रा की गतिविधियों का विवरण मौजूद है. इसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि समूह जब चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
पत्र में कर्मचारियों को कश्मीरी मुसलमानों से माफी मांगने और अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ऐसे आयोजन करना बंद नहीं किया तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय यानी दिल्ली सरकार उन्हे बचा नहीं पाएगी. इस पत्र में श्मशान घाट को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी गई है.
आपको बताते चलें कि बीते करीब दो महीनों में सामने आया यह इस तरह का पांचवां धमकीभरा पत्र है. इससे पहले जारी किए गए पत्रों में रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट जैसे विभागों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के नाम, फोन नंबर और जम्मू स्थित उनके घरों के नंबर तथा गली के पते तक साझा किए गए थे. कुछ संदेशों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिए गए थे.
उन खतों में प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार और पुनर्वास पैकेज के तहत सरकारी नौकरी जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी.
घाटी में प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत सरकारी नौकरी के लिए लौटे और फिलहाल किराए के मकानों में रह रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के एक समूह ने श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में विरोध प्रदर्शन किया है. कर्मचारियों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे धमकी भरे संदेशों के कारण वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार की ओर से बनाए गए ट्रांजिट आवासों का जल्द आवंटन करने की मांग की है. उन्होंने अपनी मांग पूरी करने के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा तय की है. मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने धरना देने या भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है.
कर्मचारियों ने धमकी भरे पत्रों की जांच के लिए साइबर क्राइम यूनिट में FIR दर्ज करने की भी मांग की है. इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यस्थलों, आवासों और आने-जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग रखी है.
नई दिल्ली में केंद्र सरकार और मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े लोगों के साथ-साथ J&K प्रशासन के नजरिए से इन संदेशों को आतंकवाद और मनोवैज्ञानिक युद्ध की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. उनका मानना है कि इनका उद्देश्य कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, घाटी में उनके फिर से बसने और सरकारी नौकरियों के जरिए उन्हें सामान्य जीवन में शामिल करने की प्रक्रिया को प्रभावित करना है.
सुरक्षा एजेंसियां और केंद्र सरकार इन संदेशों को गंभीर खतरे के तौर पर देख रही हैं. घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जांच तेज कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के कदम भी उठाए गए हैं.
सुरक्षा एजेंसियां का कहना है कि ULC की ऐसी गतिविधियां कश्मीरी पंडितों को डराने-धमकाने और उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए छेड़ा गया डिजिटल या ऑनलाइन प्रॉक्सी अभियान हो सकता है. एजेंसियां इन पत्रों के डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही हैं. इसके साथ ही उन संभावित स्थानीय मददगारों का भी पता लगाया जा रहा है, जिन्होंने सीमा पार मौजूद हैंडलर्स तक कर्मचारियों की निजी जानकारी पहुंचाई हो सकती है.