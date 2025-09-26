Advertisement
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, किसी को छोड़ने के मूड में नहीं, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?

Ladakh Violence: लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जैसा कि हमने देखा है, इस भीड़ के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिनमें से कई बाहरी थे. हम नहीं चाहते कि लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में इस तरह की स्थिति पैदा हो. कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस के वाहनों को जलाने का प्रयास किया. 

Sep 26, 2025, 01:28 PM IST
Sonam Wangchuck News: लद्दाख में हाल में हुई हिंसक घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इस कार्रवाई पर लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) कविंदर गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "स्थिति में सुधार हुआ है और जल्द ही सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद है.

धारा 163 लागू 
यहां के शैक्षणिक संस्थान अस्थायी रूप से बंद हैं और धारा 163 लागू की गई है. हमें पूरा भरोसा है कि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी. लद्दाख की परंपरा और वातावरण को खराब होने नहीं दिया जाएगा." कविंदर गुप्ता ने सोनम वांगचुक की संस्था के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कहा, "सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है और स्वाभाविक बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी."

लद्दाख में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जैसा कि हमने देखा है, इस भीड़ के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिनमें से कई बाहरी थे. हम नहीं चाहते कि लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में इस तरह की स्थिति पैदा हो. कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस के वाहनों को जलाने का प्रयास किया..." "इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता. इसे साज़िश कहा जा सकता है.

किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं देना है
लद्दाख अभी भी शांतिपूर्ण है, लेकिन जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें हम ऐसा नहीं करने देंगे. परसों हमारे यहाँ 90 लोग घायल हुए थे. उनमें से 19 अभी भी वहीं हैं, तो उम्मीद है कि उन्हें भी छुट्टी मिल जाएगी. कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को ज़्यादा गंभीर. इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है. धारा 163 लगा दी गई है.

हिंसा में विदेशी शक्तियों का हाथ?
उपराज्यपाल ने विदेशी शक्तियों के कथित हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए आगे कहा, "कुछ नाम सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि हो चुकी है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है. जांच जारी है." उन्होंने कहा, "हम यही चाहते हैं कि लद्दाख में हालात फिर से सामान्य हो और जिंदगी वापस पटरी पर लौटे. अगर कुछ लोग यहां हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनकी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा."

सोनम वांगचुक से यह संस्था का लाइसेंस रद्द
लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया. सोनम वांगचुक से यह संस्था जुड़ी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि एसईसीएमओएल (जिसे आगे 'एसोसिएशन' कहा गया है) को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 152710012आर जारी कर पंजीकरण दिया गया था, ताकि सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेशी अंशदान (जिसे आगे 'एफसी' कहा गया है) प्राप्त किया जा सके.

विदेशी फंडिंग पर रोक
इस एसोसिएशन को 20 अगस्त को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, जिसके बाद 10 सितंबर को ईमेल भेजी गई थी, जिसमें अधिनियम की धारा 14 के तहत संगठन के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में कारण बताने को कहा गया था. (इनपुट आईएएनएस से)

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Ladakh

