वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई हाई लेवल कमेटी, क्या सामने आएगा सच?
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई हाई लेवल कमेटी, क्या सामने आएगा सच?

Vaishno Devi Landslide update: 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुई भूस्खलन में कई लोगों की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:49 PM IST
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई हाई लेवल कमेटी, क्या सामने आएगा सच?

Shri Mata Vaishno Devi track Landslide: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुई भूस्खलन की घटना के कारणों की जाँच के लिए जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन काबरा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है. जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक इस समिति के दो अन्य सदस्य हैं.

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. घटना के कारणों/कारणों की विस्तार से जाँच करेगी और किसी भी चूक को इंगित करेगी.

2. किए गए बचाव और राहत उपायों के रूप में प्रतिक्रियाओं का आकलन करेगी.

3. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और उपाय सुझाएगी.

ये कमेटी समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपेगी.

;