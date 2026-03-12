कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य

सद्गुरु: भारत में कृषि हमेशा से मुख्य गतिविधि रही है और अब भी है. 50 प्रतिशत से ज़्यादा बड़ी आबादी खेती में लगी हुई है. बदकिस्मती से, जो किसान हमें खाना देता है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और वह अपनी जान लेना चाहता है. जब किसान खुदकुशी करते हैं तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि वे अपने बैंक का ऋण नहीं चुका पाए. लेकिन मान लीजिए आप एक किसान होते और आपके पास उपजाऊ मिट्टी और भरपूर पानी वाली ज़मीन होती, तो हालात कैसे भी हों, क्या आप खुदकुशी करते? बिल्कुल नहीं. अभी, परेशानी इसलिए है क्योंकि मिट्टी बहुत खराब है.

मिट्टी खराब क्यों हुई? यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई फसल काटते हैं, मान लीजिए एक टन गन्ना, तो आप जो निकालते हैं वह एक टन ऊपरी मिट्टी होती है. आपको जैविक सामग्री को वापस मिट्टी में डालना होगा. ऐसा करने का एकमात्र तरीका पेड़ों की पत्तियों या जानवरों के अपशिष्ट के द्वारा है. खेत में कोई जानवर नहीं बचे हैं क्योंकि वे सारे खाए जाने के लिए बाहर भेजे जा रहे हैं! और पेड़ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं.

एक और दिक्कत यह है कि किसानों के पास ज़मीन बहुत कम है. औसत ज़मीन एक हेक्टेयर से भी कम, लगभग 2 एकड़ होती है. एक हेक्टेयर में, आप जो भी निवेश करेंगे, वह आपको डुबो देगा. जब तक वे कुछ बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं करते, तब तक उनके पास गुज़ारा करने का कोई तरीका नहीं है. इतनी छोटी ज़मीन होने पर, अगर उन्हें गुज़ारा करना है और अपने बच्चों का पेट पालना है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि खेती पेड़ों पर आधारित हो. क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे, तो किसानों के पास किसी इमरजेंसी के लिए कोई बीमा नहीं होगा.

पारंपरिक रूप से, किसी भी खेती की ज़मीन पर, कम से कम उसकी बाउंड्री पर, हमेशा कम से कम पच्चीस से पचास पेड़ होते थे. जब किसान को पैसे की ज़रूरत होती थी, तो उन्हें बस एक पेड़ काटना होता था. अगर कोई पेड़ है, खासकर कोई कीमती पेड़, तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहना पक्का रहता है. लेकिन पिछले 40 सालों में यह सब उखाड़ दिए गए हैं. अब इसे वापस लाने का समय आ गया है.

अगर कोई किसान फसल-आधारित खेती से पेड़-आधारित खेती पर चला जाता है तो पांच से सात साल में उनकी आय 300-800% तक बढ़ सकती है. किसान अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, और मिट्टी और पानी की भी परवाह हो जाएगी. अगर सरकार इसके लिए बजट आबंटित कर सके, तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम, नीति को ज़मीन पर गतिविधियों को सहारा देने की ज़रूरत है.

इस देश में एक कानून है कि आपकी ज़मीन के आठ फीट नीचे की हर चीज़ आपकी नहीं है; वह सरकार की है. अगर मुझे अपनी ज़मीन में सोना या दौलत मिलती है, तो वह सरकार की होती है. यह कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है, लेकिन यह अभी भी लागू है. मोहनजो-दारो या हड़प्पा जैसी सभ्यता के बचे हुए हिस्सों के पहलुओं को छोड़कर, मेरी ज़मीन पर जो कुछ भी है, वह मेरा होना चाहिए, अगर मेरे पुरखों का उस पर 100 साल या उससे ज़्यादा समय से मालिकाना हक रहा हो.

सरकार, बेशक, कानून के हिसाब से टैक्स लगा सकती है और कंट्रोल कर सकती है. लेकिन अभी, यह सब ले लिया गया है. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान की ज़मीन पर जो कुछ भी उगाया जाए, वह उनका हो.

एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें जंगल और खेती में फ़र्क करना होगा. आम तौर पर, यह समझा जाता है कि “वन-रक्षक खतरा है.” यह तभी सच होना चाहिए जब आप वीरप्पन हों! अगर आप एक आम नागरिक हैं जो अपनी ज़मीन पर पेड़ उगा रहे हैं, तो वन-रक्षक खतरा क्यों है? लेकिन अभी, वन-रक्षक को लगता है कि सारे पेड़ उसके हैं.

आज कोई भी किसान पेड़ इसलिए नहीं उगाना चाहता क्योंकि अगर वे उगा भी लें, तो वे उसे काट नहीं सकते. पिछले कुछ सालों में, हमने केंद्रीय सरकार से पेड़ों की कई किस्में जारी करवाईं हैं जिन्हें आप उगा और काट सकते हैं. लेकिन आप अभी भी चंदन, लाल चंदन, सागौन और शीशम जैसे कीमती पेड़ों को नहीं काट सकते. हम इस कानून को बदलना चाहते हैं ताकि किसान जो चाहे उगा सके और जब चाहे काट सके.

एक देश के तौर पर, हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ हम यह समझने लगे हैं कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते. हमें आत्मनिर्भर बनना होगा. इसके लिए, हर चीज़ को आज़ाद करना होगा. खासकर खेती को सभी नियमों से आज़ाद करना होगा – बाज़ार के नियम सबसे अच्छे नियम हैं. किसानों को वह उगाने देना चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और वे अपनी उपज दुनिया में जहाँ चाहें बेच सकें.

मैं खेती के उदारीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ. हमें खेती को आज़ाद करना होगा क्योंकि अगर हमारी 55 प्रतिशत आबादी, जो खेती से जुड़ी है, फले-फूलेगी नहीं, तो यह देश फल-फूल नहीं सकता. अगर ऐसा होना है, तो निवेश को हमारे गाँवों की ओर जाना होगा. अभी, निवेश वहाँ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि खेती फ़ायदेमंद नहीं है. अगर हम इसे फ़ायदेमंद बनाते हैं, तो निवेश अपने आप वहाँ जाएगा. इसे कोई नहीं रोक सकता.

हमें दुनिया के सबसे अच्छे विशेषज्ञों को लाकर उन्हें खेती को फ़ायदेमंद बनाने के तरीके दिखाने होंगे – कोई कामचलाऊ सुधार पॉलिसी के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरी योजना के तौर पर, जिसे देश और किसानों को साफ़ तौर पर बताया गया हो. आगे बढ़ने का यही तरीका है.

भारत के पचास सबसे असरदार लोगों में शामिल, सद्गुरु एक योगी, रहस्यवादी, दूरदर्शी और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्टसेलिंग लेखक हैं. सद्गुरु को 2017 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वार्षिक नागरिक पुरस्कार है. वे दुनिया के सबसे बड़े जन-अभियान, कॉन्शियस प्लैनेट – सेव सॉइल के संस्थापक भी हैं, जिसने 4 अरब से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई है.

