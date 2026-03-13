DNA: जहां दनादन दागी जा रही थी मिसाइलें और ड्रोन हमले का था खतरा, उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित लौटने की इनसाइड स्टोरी

Shenlong Ship Story: मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही तकरीबन बंद है. लेकिन इसी बीच एक ऐसा जहाज है जो बारूदी धमाकों के बीच से एकदम सुरक्षित निकलता हुआ भारत के किनारे तक पहुंच गया. इस जहाज का नाम है शेनलॉन्ग. लाईबीरिया का ये जहाज है जो एक मार्च को यानी युद्ध शुरु होने के एक दिन बाद सऊदी अरब पहुंचा था. सऊदी में कच्चा तेल लोड करने के बाद ये जहाज आगे बढ़ा और 4 मार्च को ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ बढ़ गया था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहुंचने के बाद 7 से 8 मार्च के बीच अचानक इसका ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) बंद हो गया. इसका मतलब है कि जहाज की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था और फिर 9 मार्च को ये अरब सागर में भारत की समुद्री सीमा के पास नजर आया.

दरअसल इस जहाज के नाविकों ने जानबूझकर अपना AIS सिस्टम बंद कर दिया था. अब आपको ये जानिए कि एक व्यापारिक जहाज के अंदर लगा AIS सिस्टम आखिर क्या होता है.

शेनलॉन्ग द वॉरियर

AIS सिस्टम एक जहाज का पहचान पत्र होता जैसा होता है. यानी जब जहाज समंदर में चल रहा होता है तो नजदीकी बंदरगाहों को ये सिस्टम जहाज का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जहाज के मालिक की जानकारी देता रहता है. इस जानकारी के आधार पर बंदरगाह पर मौजूद अथॉरिटी ये तय करती है कि जहाज को आगे जाने दिया जाए या नहीं.

शेनलॉन्ग के नाविकों को पता था अगर ईरान के बंदरगाह को ये जानकारी मिल गई कि जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर निकला है. तो ईरान की नेवी या तो जहाज को रोक देगी या फिर उसे तबाह कर देगी. इसी वजह से जहाज का AIS बंद किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए. हालांकि इस कदम के साथ ये खतरा भी था कि जहाज की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था. यानी अगर बाकी बदकिस्मत जहाजों की तरह शेनलॉन्ग पर भी हमला हो जाता तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि इस जहाज और इसके नाविकों के साथ क्या हुआ था. इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद ये जहाज सिग्नल बंद करके बढ़ता रहा और आखिरकार मुंबई पहुंच गया.

2500 किलोमीटर की दूरी

आमतौर पर जहाज का सिग्नल बंद करने जैसा कदम तस्कर या फिर हथियार सप्लाई करने वाले जहाज उठाते हैं लेकिन शेनलॉन्ग ने युद्ध से बचने के लिए ये कदम उठाया. शेनलॉन्ग ने बारूदी धमाकों का सामना किया और ईरान की निगरानी से खुद को बचाते हुए 2500 किलोमीटर का सफर भी तय किया. इसे आप चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे.

आमतौर पर शेनलॉन्ग जैसे जहाज 200 से 250 मीटर लंबे होते हैं और एक सफर में ये जहाज 7 करोड़ किलोग्राम के वजन जितना सामान लेकर चलते हैं. यानी जितना वजन तीन हजार हाथियों का होता है उतने वजन सामान एक व्यापारिक जहाज में लोड किया जाता है. इन जहाजों पर 20 से 30 नाविक मौजूद रहते हैं लेकिन इसके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता. अगर समंदर में कोई हमला कर दे तो ये जहाज हमलावर से निपटने के लिए बस पानी की तेज बौछार छोड़ सकते हैं. आप जानकार हैरान हो जाएंगे कि औसत जीवनकाल में एक जहाज जितना फासला तय करता है. वो धरती से चांद की दूरी से भी ज्यादा होता है.

आपको ये भी जानना चाहिए कि खाने-पीने की चीजों को छोड़कर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान इस्तेमाल करते हैं. उसमें से 90 प्रतिशत समुद्र के रास्ते ऐसे ही जहाजों के जरिए आपतक पहुंचता है. 1988 के ईरान-इराक युद्ध के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई व्यापारिक जहाज जंगी माहौल के बीच से निकलकर सुरक्षित पहुंच गया हो. इसी वजह से शेनलॉन्ग के सफर को एक चमत्कार करार दिया जा रहा है.