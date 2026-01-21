40 डेथ क्लेम लटके थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? पानी की बोतल से पता चला

LIC बिल्डिंग में आग लगती है और एक महिला अधिकारी की मौत हो जाती है. एक साथी पुरुष कर्मचारी भी थोड़ा झुलस गया था. अस्पताल में इलाज के बाद उसे छुट्टी मिल जाती है. पुलिस को शुरू में लग रहा था कि बिल्डिंग में आग लगने की वजह हादसा थी तभी जांच में एक पानी की बोतल में पेट्रोल मिलता है और मर्डर की गुत्थी सुलझ जाती है. जी हां, ये हैरान करने वाला तमिलनाडु के मदुरै का है.

पिछले महीने एक महिला अधिकारी कल्याणी नांबी (54) की आग में जलकर मौत हो गई थी. अब पता चला है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या थी जिसे नांबी के सहयोगी ने ही अंजाम दिया. पुलिस ने असिस्टेंट प्रशासनिक अधिकारी डी. राम (46) को गिरफ्तार कर लिया है.

जूनियर अफसर ने गढ़ी कहानी

17 दिसंबर को वेस्ट वेली स्ट्रीट पर स्थित एलआईसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी. नांबी यहां सीनियर ब्रांच मैनेजर थीं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शक था कि अधिकारी की मौत बिल्डिंग में आग लगना एक एक्सीडेंट था. राम ने उन्हें बताया कि एक नकाबपोश आदमी ऑफिस में घुसा था और कल्याणी के गहने लूटने की कोशिश की फिर ऑफिस में आग लगा दी.

पेट्रोल, ट्यूब और...

बाद में पूछताछ के दौरान राम ने जो विरोधाभासी बयान दिए. पुलिस को शक होने लगा. पुलिस ने गहराई से जांच की तो राम के केबिन से कुछ पानी की बोतलें मिलीं. खोलकर देखा गया तो उसमें पेट्रोल भरा था. आगे जांच की गई तो चश्मा पहनने वाले राम की बाइक से पेट्रोल निकालने के लिए इस्तेमाल की गई एक ट्यूब भी बरामद हुई. कल्याणी के बेटे ने पुलिस को बताया कि राम ने उस रात उसे फोन किया था और पुलिस को अलर्ट करने के लिए कहा था. इन बातों से हत्या की साजिश का खुलासा करने में मदद मिली.

जूनियर अधिकारी ने गुस्से में सीनियर को मारा

पता चला कि कुछ इंश्योरेंस एजेंटों ने कल्याणी से शिकायत की थी कि राम लंबे समय से 40 से ज्यादा डेथ क्लेम लटकाए हुए है. कल्याणी ने राम को बुलाकर पूछा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वह सीनियर्स को इसकी जानकारी देंगी. पुलिस का कहना है कि ऐसे में राम ने कल्याणी की हत्या की साजिश रची. उसने एक साथ कल्याणी को मारने और पेंडिंग फाइलों को आग लगाकर जलाने की तैयारी की.

लाइट काटी, गेट लॉक किया और छिड़क दिया पेट्रोल

17 दिसंबर की रात करीब 8.30 बजे कल्याणी अपने केबिन में ही थी. राम ने बिल्डिंग की मेन बिजली सप्लाई बंद कर दी. उसने विभाग को ईमेल से शिकायत भेजी और कहा कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ है. रिपेयर का अनुरोध किया. बाद में उसने मेन कांच के दरवाजे को चेन से बंद कर दिया. इसी से होकर लॉबी में जाने का रास्ता था.

लाइट गई तो कल्याणी ने देखा कि कोई मेन दरवाजे को लॉक करने की कोशिश कर रहा है. कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वह मदद के लिए चिल्लाई. राम उनके सामने आया और कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे पूरा केबिन आग की लपटों में घिर गया.

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इसके बाद राम ने इसे एक हादसा दिखाने के लिए अपने केबिन में भी आग लगाने की कोशिश की. इस दौरान वह खुद जल गया. सख्ती से पूछताछ करने पर राम ने हत्या की बात कबूल कर ली है.