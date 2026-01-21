Advertisement
trendingNow13081176
Hindi Newscrime40 डेथ क्लेम लटके थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? पानी की बोतल से पता चला

40 डेथ क्लेम लटके थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? पानी की बोतल से पता चला

पानी की बोतल में पेट्रोल? इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच की दिशा बदली. पता चला कि उसी दफ्तर में काम करने वाले एक जूनियर प्रशासनिक अधिकारी ने ही अपनी सीनियर ब्रांच मैनेजर को जलाकर मारने की साजिश रची थी. उसने पहले लाइट काटी, मेन गेट लॉक किया और आग लगा दी लेकिन क्यों?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 डेथ क्लेम लटके थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? पानी की बोतल से पता चला

LIC बिल्डिंग में आग लगती है और एक महिला अधिकारी की मौत हो जाती है. एक साथी पुरुष कर्मचारी भी थोड़ा झुलस गया था. अस्पताल में इलाज के बाद उसे छुट्टी मिल जाती है. पुलिस को शुरू में लग रहा था कि बिल्डिंग में आग लगने की वजह हादसा थी तभी जांच में एक पानी की बोतल में पेट्रोल मिलता है और मर्डर की गुत्थी सुलझ जाती है. जी हां, ये हैरान करने वाला तमिलनाडु के मदुरै का है. 

पिछले महीने एक महिला अधिकारी कल्याणी नांबी (54) की आग में जलकर मौत हो गई थी. अब पता चला है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या थी जिसे नांबी के सहयोगी ने ही अंजाम दिया. पुलिस ने असिस्टेंट प्रशासनिक अधिकारी डी. राम (46) को गिरफ्तार कर लिया है. 

जूनियर अफसर ने गढ़ी कहानी

Add Zee News as a Preferred Source

17 दिसंबर को वेस्ट वेली स्ट्रीट पर स्थित एलआईसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी. नांबी यहां सीनियर ब्रांच मैनेजर थीं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शक था कि अधिकारी की मौत बिल्डिंग में आग लगना एक एक्सीडेंट था. राम ने उन्हें बताया कि एक नकाबपोश आदमी ऑफिस में घुसा था और कल्याणी के गहने लूटने की कोशिश की फिर ऑफिस में आग लगा दी.

पेट्रोल, ट्यूब और...

बाद में पूछताछ के दौरान राम ने जो विरोधाभासी बयान दिए. पुलिस को शक होने लगा. पुलिस ने गहराई से जांच की तो राम के केबिन से कुछ पानी की बोतलें मिलीं. खोलकर देखा गया तो उसमें पेट्रोल भरा था. आगे जांच की गई तो चश्मा पहनने वाले राम की बाइक से पेट्रोल निकालने के लिए इस्तेमाल की गई एक ट्यूब भी बरामद हुई. कल्याणी के बेटे ने पुलिस को बताया कि राम ने उस रात उसे फोन किया था और पुलिस को अलर्ट करने के लिए कहा था. इन बातों से हत्या की साजिश का खुलासा करने में मदद मिली.

जूनियर अधिकारी ने गुस्से में सीनियर को मारा

पता चला कि कुछ इंश्योरेंस एजेंटों ने कल्याणी से शिकायत की थी कि राम लंबे समय से 40 से ज्यादा डेथ क्लेम लटकाए हुए है. कल्याणी ने राम को बुलाकर पूछा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वह सीनियर्स को इसकी जानकारी देंगी. पुलिस का कहना है कि ऐसे में राम ने कल्याणी की हत्या की साजिश रची. उसने एक साथ कल्याणी को मारने और पेंडिंग फाइलों को आग लगाकर जलाने की तैयारी की. 

लाइट काटी, गेट लॉक किया और छिड़क दिया पेट्रोल

17 दिसंबर की रात करीब 8.30 बजे कल्याणी अपने केबिन में ही थी. राम ने बिल्डिंग की मेन बिजली सप्लाई बंद कर दी. उसने विभाग को ईमेल से शिकायत भेजी और कहा कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ है. रिपेयर का अनुरोध किया. बाद में उसने मेन कांच के दरवाजे को चेन से बंद कर दिया. इसी से होकर लॉबी में जाने का रास्ता था. 

लाइट गई तो कल्याणी ने देखा कि कोई मेन दरवाजे को लॉक करने की कोशिश कर रहा है. कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वह मदद के लिए चिल्लाई. राम उनके सामने आया और कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे पूरा केबिन आग की लपटों में घिर गया. 

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इसके बाद राम ने इसे एक हादसा दिखाने के लिए अपने केबिन में भी आग लगाने की कोशिश की. इस दौरान वह खुद जल गया. सख्ती से पूछताछ करने पर राम ने हत्या की बात कबूल कर ली है.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया