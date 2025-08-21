Pet Dogs Guidelines: कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस बड़े शहर में लागू हुई गाइडलाइंस

Guidelines on Pet Dogs in Chennai: देश में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिससे लोग अब कुत्तों को देखकर डरने लगे हैं. चेन्नई भी इससे अछूता नहीं है. शहर में कुत्ते काटने के मामले बढ़ते देख अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने चेतावनी दी है कि अब पालतू कुत्तों को बिना थूथन, पट्टा और कॉलर पहनाए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकेगा. विज्ञप्ति जारी करके कॉरपोरेशन ने कहा कि मालिकों को अब अपने पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस भी लेना होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें रैबीज के टीके लग चुके हों.

न पाले जाएं आक्रामक कुत्ते- कॉरपोरेशन

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, GCC ने शहरवासियों को चेतावनी जारी की है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कुत्तों को बिना सुरक्षा उपायों के सड़कों, पार्कों और अपार्टमेंट की लिफ्टों में खुलेआम घुमाते दिखे तो उन पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के तहत कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. नगर निकाय ने यह भी कहा कि आक्रामक या हिंसक नस्लों के कुत्तों को नहीं पाला जाना चाहिए. साथ ही एक समय में केवल एक ही कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जा सकता है.

कुत्तों के हमले में कइयों की हुई मौत

बताते चलें कि चेन्नई में हाल में पालतू पिटबुल कुत्ते ने 55 वर्षीय व्यक्ति को मार डाला. उस व्यक्ति को बचाने के दौरान कुत्ते ने अपनी मालकिन पर भी हमला किया, जिसमें वह भी घायल हो गई. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस साल की शुरुआत में कांचीपुरम में भी 5 साल के एक बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने की वजह से मौत हो गई थी. वहीं मदुरै में 60 वर्षीय महिला की भी कुत्ते के काटने की वजह से मौत हो गई थी.

लोगों में कुत्तों से बढ़ रहा डर

चेन्नई के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के का कहना है कि शहर में हर महीने कुत्ते काटने के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं. जिससे लोगो में डर बढ़ रहा है. कुछ लोगों का कुत्ता पालने का शौक दूसरे लोगों का जीवन खतरे में डाल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि अब कॉरपोरेशन की पहल से ऐसे लोगों पर अंकुश लग सकेगा और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा.