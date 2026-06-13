Lieutenant General Dhiraj Seth: केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है. रक्षा क्षेत्र में करीब 40 साल का शानदार अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून से अपना नया कार्यभार ग्रहण करेंगे. वर्तमान उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को जैसे ही देश का अगला सेना प्रमुख बनाने का ऐलान हुआ, उनके परिजनों से लेकर अकादमी तक उन्हें जानने वाले लोग, बड़े गर्व से उनके साथ अपने पुराने किस्से सुनाने लगे.
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था. सेठ राजस्थान के रेतीले धोरों से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर में एंटी टेरर फोर्स की कमान संभाल चुके हैं. उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियानों का भी कुशल नेतृत्व किया है.
रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. इस तरह अब वो जनरल के स्थायी रैंक के साथ 30 जून, 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे. नए सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त, 2028 तक होगा.
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं. दिसंबर 1986 में उन्हें बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था. उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में बख्तरबंद रेजिमेंट से लेकर जम्मू-कश्मीर में एंटी टेररिज्म फोर्स की कमान संभाली है. लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद, उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभालने के बाद में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभियानों की देखरेख की.
पिछली दो बड़ी जिम्मेदारियों की बात करें तो सेना प्रमुख का ऐलान होने से पहले सेठ, उप-सेना प्रमुख थे. उप सेना प्रमुख का पद संभालने के पहले परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM) और अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 31 मार्च 2026 को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान (सदर्न कमांड) की कमान छोड़ दी थी. आज भी दक्षिणी कमान में उनका कार्यकाल संचालनात्मक मजबूती, संस्थागत बदलाव और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है.
40 साल के मिलिट्री करियर में वो दक्षिणी कमान के अलावा दक्षिण-पश्चिमी कमान, XXI स्ट्राइक कोर और दिल्ली एरिया जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं की कमान भी संभाल चुके हैं. वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के पूर्व छात्र रहे हैं.