1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक

Manoj Katiyar: वेस्टर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की योजना पर काम चल रहा है, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक और प्रभावी होगा. कटियार ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं रोकेगा तो सुरक्षा बल इससे आगे जाकर और सख्त कार्रवाई करेंगे.

कटियार ने यह बयान भारतीय सेना के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम (Ex-Servicemen Rally) के दौरान दिया, जहां उन्होंने 1965 युद्ध की 60वीं वर्षगांठ और देशविरोधी हरकतों पर विस्तार से कहा. कटियार ने बताया कि 1965 से लेकर अब तक युद्ध की तकनीक बदली है पर सैनिकों का साहस वही अटल है.

टेक्नोलॉजी जंग का अहम हिस्सा

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी अब जंग का अहम हिस्सा बन चुकी है लेकिन हमारी जीत जवानों की हिम्मत से मिली है. उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के साहस में 1965 से कोई कमी नहीं आई. कटियार ने आगे बताया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी सतर्कता और एंटी-ड्रोन व्यवस्था की वजह से कोई भी ड्रोन हमला कामयाब नहीं हुआ.

हम सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं

कटियार ने खुलासा किया कि पठानकोट बेस और जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था, मगर हमारी एयर-डिफेंस गनें और एंटी-ड्रोन सिस्टम उन सभी कोशिशों को नाकाम कर गए. पहलगाम हमले के संदर्भ में उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक विरोधी की सोच नहीं बदलेगी, ऐसे सख्त जवाब उसे दिए जाते रहेंगे. उनकी नीति भारत को ‘हजार छोटे घाव’ देकर कमजोर करने की है, वे फिर कोशिश कर सकते हैं. हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारा जवाब पहले से भी ज्यादा कड़ा होगा.

ऑपरेशन सिंदूर 2.0' और भी ज्यादा खतरनाक

ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव का हवाला देते हुए GOC ने कहा कि अगला कदम पहले से आगे होगा. हम जो करना जानते हैं, उससे एक कदम आगे बढ़कर करेंगे. 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' और भी ज्यादा खतरनाक और असरदार होगा.' कटियार ने साफ किया कि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और जरूरत पड़ने पर फौरन जवाब दिया जाएगा.