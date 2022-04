मिलिट्री ऑपरेशन के अगले डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार

Director-General of Military Operations Appointed: लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को मिलिट्री ऑपरेशन का अगला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया. वह 1 मई को नया पदभार संभालेंगे.

Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar has been appointed as the next Director-General of Military Operations. He would be taking over the new office on May 1st.

(File Pic) pic.twitter.com/pF3RSINXeh

— ANI (@ANI) April 19, 2022