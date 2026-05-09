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रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी

New Cds of India: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है, वह अनिल चौहान की जगह लेंगे.जिनका कार्यकाल आगामी 30 मई को पूरा हो रहा है.   

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 09, 2026, 07:35 AM IST
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रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी

N S Raja Subramani: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है, वह अनिल चौहान की जगह लेंगे. जिनका कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है. जबकि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नए नेवी चीफ का पद संभालेंगे. राजा सुब्रमणि, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त), अगले आदेश तक पदभार ग्रहण करने की तिथि से सैन्य मामलों के विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे.

कौन हैं एनएस राजा सुब्रमणि

एनएस राजा सुब्रमणि अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के मिलिट्री एडवाइजर हैं और उन्होंने पिछले साल 1 सितंबर को पदभार संभाला था. इससे पहले, 1 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक वो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ थे और मार्च 2023 से जून 2024 तक सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यरत थे. उनकी गिनती तेज-तर्रार अधिकारियों में की जाती है.

 

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देश के नए नेवी चीफ

वहीं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 31 मई को अगले नेवी चीफ का पद संभालेंगे.उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक रहने की उम्मीद है. वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं. स्वामीनाथन 1 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे. उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), खड़कवासला से अपनी पढ़ाई पूरी की है. इसके अलावा अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वार कॉलेज में भी अध्ययन किया है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने युद्धपोतों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक का नेतृत्व किया है. उनकी पहचान शांत लेकिन रणनीतिक सोच वाले अधिकारी के रूप में होती है. नौसेना के भीतर उन्हें टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल प्लानिंग को जोड़कर काम करने वाले कमांडर के तौर पर देखा जाता है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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