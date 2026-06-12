/DGMO बनकर ऑपरेशन सिंदूर में चटाई थी पाकिस्तान को धूल, अब ले. जनरल राजीव घई NSCS में बने मिलिट्री एडवाइजर

भारतीय सेना के उप प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में नया सैन्य सलाहकार (Military Adviser) नियुक्त किया गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के नेतृत्व वाले इस महत्वपूर्ण संस्थान में किसी कार्यरत (Serving) सैन्य अधिकारी की इस पद पर नियुक्ति पहली बार हुई है. लेफ्टिनेंट जनरल घई पिछले वर्ष चर्चा में आए थे, जब वे सेना के महानिदेशक सैन्य संचालन (DGMO) के पद पर रहते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़े सैन्य समन्वय और रणनीतिक गतिविधियों का हिस्सा थे.
अब उन्हें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार का पद सुरक्षा और रक्षा मामलों में सरकार को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. अब तक इस पद पर आमतौर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किए जाते रहे हैं. ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है.
लेफ्टिनेंट जनरल घई से पहले यह जिम्मेदारी जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि संभाल रहे थे, जिन्हें हाल ही में देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है.
उनसे पहले एयर मार्शल संदीप सिंह इस पद पर थे, जबकि जनरल अनिल चौहान भी सैन्य सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं. बाद में जनरल चौहान को देश का सीडीएस बनाया गया था.
मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार का पद 2018 में दोबारा सक्रिय किया गया था. लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे इस पुनर्स्थापित व्यवस्था के तहत पहले सैन्य सलाहकार बने थे. इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन को 2012 में सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2014 तक इस पद पर कार्य किया. बाद में मार्च 2015 से 2017 तक वे NSCS में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के रूप में भी जुड़े रहे और सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करते थे.
कुमाऊं रेजिमेंट से कमीशन प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का सैन्य करियर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है. उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में एक इन्फैंट्री बटालियन की कमान संभाली, जबकि मध्य क्षेत्र में स्वतंत्र ब्रिगेड का नेतृत्व किया. इसके अलावा वे अरुणाचल प्रदेश में तैनात 56वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) भी रहे. बाद में उन्हें श्रीनगर स्थित 15 कोर की कमान सौंपी गई, जिसे घाटी में सेना की सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेशन में गिना जाता है. इसके बाद वे डीजीएमओ बने और फिर सेना के उप प्रमुख के पद तक पहुंचे.
रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि लेफ्टिनेंट जनरल घई का परिचालन (Operational) और रणनीतिक अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है. सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे अनुभव और सेना मुख्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के कारण वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य मामलों पर प्रभावी सलाह देने की स्थिति में होंगे.