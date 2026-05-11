बंगाल की बड़ी जीत ने बीजेपी को दी कौन सी बूस्टर डोज? समझें- राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित

Presidential elections 2027: दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में विधानसभा, विधान परिषद और निकाय चुनाव चलते ही रहते हैं. लोकसभा, राज्यसभा चुनावों से देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी दिलचस्प होता है. अगले साल 2027 में देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना हैं. हाल ही में 5 राज्यों के नतीजों के बाद कैसे हैं समीकरण? आइए जानते हैं.
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Presidential elections 2027: अगले साल देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा. लोकसभा में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास बहुमत है. राज्यसभा में भी एनडीए का पलड़ा भारी है. हाल ही में आम आदमी पार्टी से आए सांसदों के समायोजन के बाद बीजेपी राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा छूने के एकदम करीब पहुंच गई है. हालांकि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की पाला बदली से अपर हाऊस में अब एनडीए की ताकत 145 पहुंच गई है. हालांकि, बीजेपी अभी भी अपने दम पर साधारण बहुमत से 10 कदम दूर है. इससे इतर हाल ही में खत्म हुए चार राज्यों और एक यूटी में चुनाव नतीजों ने बीजेपी को कौन सी बूस्टर डोज दी है. आइए बताते हैं.
पश्चिम बंगाल, बंगाल की प्रचंड जीत और पुडुचेरी के नतीजों ने अगले साल होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव 2027 में बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत कम होने के बाद देस में बीजेपी की ताकत कम होने को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों में मजबूत प्रदर्शन से पार्टी एक बार फिर से एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला नारा लगाने की स्थिति में आ गई है.
राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों के वोटों को मिलाकर चुनाव होता है. हर सांसद के वोट की कीमत बराबर होती है, लेकिन हर विधायक के वोट की कीमत राज्य की आबादी के हिसाब से अलग होती है. यूपी के विधायक के वोट की कीमत सबसे ज्यादा मानी जाती है. साल 2014 से देश में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है. 2019 में बहुमत 272 से भी 31 सीटें ज्यादा, यानी 303 सीटें जीती थीं. 2024 में यूपी में बीजेपी का काफी नुकसान हुआ तो उसकी सीटें घटकर 240 हो गईं. फिलहाल केंद्र सरकार नीतीश की जेडीयू और नायडू की तेलगुदेशम की बैसाखियों पर है. ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में उसके वोट कम हुए थे, लेकिन 2026 में पांच विधानसभा चुनावों में बीजेपी के दमदार प्रदर्शन ने उस नुकसान की भरपाई कर दी है.
महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए की ताकत काफी बढ़ गई है. बिहार में भी बीजेपी गठबंधन मजबूत हुआ है और बंगाल में बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 से बढ़कर 207 तक पहुंच गई है. 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य माना जा रहा है, क्योंकि वहां के विधायकों के वोट की कुल ताकत सबसे ज्यादा है. यूपी के बाद अन्य राज्यों में वोट की ताकत ज्यादा है, उनमें पश्चिम बंगाल भी है. ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि 2026 के तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत राष्ट्रपति चुनाव में उसके लिए बूस्टर डोज का काम करेगी.
दक्षिण के राज्यों केरल (कांग्रेस), तेलंगाना (कांग्रेस), कर्नाटक (कांग्रेस) और तमिलनाडु (टीवीके) के अलावा जम्मू-कश्मीर (एनसी), पंजाब (आप) और झारखंड (जेएमएम) को छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले एनडीए की सरकार है. सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश, उससे सटे बिहार के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, असम, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नगालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर में भी एनडीए या बीजेपी की सरकार है.
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