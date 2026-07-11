/गिरनार की सीढ़ियों पर बच्चे को उठा ले गया शेर, परिवार के सामने नोंच-नोंचकर खाया शरीर; बंद हुई तीर्थयात्रा

Gujarat News: गुजरात के गिरनार हिल्स से एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां रविवार तड़के अपने परिवार के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे एक 11 साल के लड़के को एक शेर ने घसीटकर मार डाला. इस घटना के बाद अधिकारियों ने तीर्थयात्रा को स्थगित कर दिया और तलाशी अभियान शुरू किया गया.
घटना सुबह लगभग 5 बजकर 45 मिनट की बताई जा रही है. यहां खेड़ा जिले के मोदज गांव का यह परिवार पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शेर ने अचानक उस पर हमला कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेर बच्चे को घसीटकर पास के जंगल में ले गया. बाद में शव के अवशेष घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर मिले. अवशेषों को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है. वन विभाग ने तुरंत श्रद्धालुओं को गिरनार की सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से रोक दिया और ट्रैकर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स और वेटर्निटी टीमों के साथ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
अधिकारियों ने लगभग 4 घंटों के अंदर शेर को पकड़ लिया. माना जा रहा था कि वही शेर हमले के लिए जिम्मेदार था. एहतियात के तौर पर इलाके में देखे गए 2 अन्य शेरों को भी पकड़ लिया गया और जांच के लिए सक्करबाग चिड़ियाघर भेज दिया गया. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हमले को अंजाम देने वाली संदिग्ध शेरनी ने जांच के दौरान उल्टी की और उल्टी में मानव अवशेष पाए गए, जिससे घटना में उसकी शामिल होने का संदेह और पुख्ता हो गया. वहीं, अन्य 2 शेरों की भी जांच की जा रही है.
घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत घटनास्थल से जानवरों के पैरों के निशान, घसीटने के निशान और अन्य सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं. गिरनार तीर्थयात्रा मार्ग को अगली सूचना तक लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इस घटना से लोग सहमे हुए हैं.