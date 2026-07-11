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गिरनार की सीढ़ियों पर बच्चे को उठा ले गया शेर, परिवार के सामने नोंच-नोंचकर खाया शरीर; बंद हुई तीर्थयात्रा

Lion Snatches Boy In Gujarat Girnar Hill: गुजरात के गिरनार हिल्स में एक शेर ने अपने परिवार के साथ तीर्थयात्रा पर आए एक 11 साल के लड़के को घसीटकर मार डाला. घटना सुबह 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है. हादसे को लेकर कुछ समय के लिए तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 11, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:42 PM IST
गिरनार की सीढ़ियों पर बच्चे को उठा ले गया शेर, परिवार के सामने नोंच-नोंचकर खाया शरीर; बंद हुई तीर्थयात्रा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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