/गिरनार की सीढ़ियों पर बच्चे को उठा ले गया शेर, परिवार के सामने नोंच-नोंचकर खाया शरीर; बंद हुई तीर्थयात्रा

अधिकारियों ने लगभग 4 घंटों के अंदर शेर को पकड़ लिया. माना जा रहा था कि वही शेर हमले के लिए जिम्मेदार था. एहतियात के तौर पर इलाके में देखे गए 2 अन्य शेरों को भी पकड़ लिया गया और जांच के लिए सक्करबाग चिड़ियाघर भेज दिया गया. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हमले को अंजाम देने वाली संदिग्ध शेरनी ने जांच के दौरान उल्टी की और उल्टी में मानव अवशेष पाए गए, जिससे घटना में उसकी शामिल होने का संदेह और पुख्ता हो गया. वहीं, अन्य 2 शेरों की भी जांच की जा रही है.