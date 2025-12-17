कुंभ मेला और दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? अभिषेक बनर्जी ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार

Lionel Messi के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी को लेकर चल रहे विवाद पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव किया है. उन्होंने भाजपा पर कुंभ मेला और दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हर घटना पर जिम्मेदारी से कार्रवाई की जाती है इसी वजह से तृणमूल भाजपा को हरा देती है.
Trending Photos
Lionel Messi: फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन ने इस घटना पर जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया दी जबकि अन्य राज्यों में ऐसी घटनाओं के बाद कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई.
CM ममता बनर्जी ने मांगी माफी
अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में हुए बड़े हादसों, जैसे कुंभ मेले की त्रासदी और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान भाजपा ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए. उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जबकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मच गई थी. इसके विपरीत, कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई अराजकता के एक घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.
बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल में हर घटना पर त्वरित और जिम्मेदारी से कार्रवाई की जाती है, यही कारण है कि भाजपा लगातार हार रही है और तृणमूल उसे हराती है. बता दें, अभिषेक बनर्जी का ये बयान खेल मंत्री अरूप बिस्वास के इस्तीफे के बाद आया है, जिन्होंने मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान हुई अव्यवस्था के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए खेल मंत्रालय का कार्यभार स्वयं संभाल लिया है.
सीएम ने जारी किया नोटिस
मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मैं 13 दिसंबर 2025 को विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) में हुई घटना की निष्पक्ष जांच के लिए खेल विभाग से राहत देने के खेल मंत्री के भाव और इरादे की सराहना करती हूं. राज्य सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर शामिल हैं. सरकार ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि 13 दिसंबर को स्टेडियम में कुप्रबंधन और चूक क्यों हुई और क्यों निजी आयोजकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय नहीं किया गया.
ये भी पढ़ें: MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
गौरतलब है कि मेसी का 'GOAT इंडिया टूर 2025' का पहला पड़ाव कोलकाता में था लेकिन आयोजन में भारी अव्यवस्था मच गई. प्रशंसकों ने खराब व्यवस्था और दृश्यता का आरोप लगाया साथ ही वीआईपी और राजनेताओं पर मैदान पर कब्जा करने और मेसी के कार्यक्रम का एकाधिकार करने का आरोप भी लगाया. इससे नाराज होकर दर्शकों ने स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ की और यह दावा किया कि उन्होंने टिकट खरीदने के बावजूद मेसी को नहीं देखा. विपक्षी दलों ने इस घटना की कड़ी आलोचना की जबकि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित सुधारात्मक कदमों की सराहना की. बता दें, कोलकाता के बाद, मेसी ने हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा किया और जामनगर के वंतारा पशु अभ्यारण्य में अपने भारत दौरे का समापन किया.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.