बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का फॉर्मूला?

40 साल पुराना एक सिविल विवाद सुलझने पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की तरफ से नियुक्त किए गए मध्यस्थ की तारीफ की. कोर्ट ने आगे कहा कि वकीलों के लिए मध्यस्थ की भूमिका में आना अनिवार्य है और इसके लिए खिलाफ में मुकदमेबाजी वाले अप्रोच की जगह रचनात्मक रूप से समस्या के समाधान वाला नजरिया अपनाने की जरूरत है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:53 AM IST
40 साल पुराना एक सिविल विवाद सुलझने पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की तरफ से नियुक्त किए गए मध्यस्थ की तारीफ की. कोर्ट ने आगे कहा कि वकीलों के लिए मध्यस्थ की भूमिका में आना अनिवार्य है और इसके लिए खिलाफ में मुकदमेबाजी वाले अप्रोच की जगह रचनात्मक रूप से समस्या के समाधान वाला नजरिया अपनाने की जरूरत है. कोर्ट ने ऐसे लंबित विवाद के निपटारे का 'मंत्र' देते हुए कहा कि इसके लिए वकीलों को अलग स्किल्स हासिल करने की जरूरत है जिसमें बोलने की जगह सुनना आना चाहिए. 

कोर्ट ने कहा, 'अगर वकील खुद को मध्यस्थ के रूप में भी पेश करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे विचार से जिसकी अनिवार्य रूप से जरूरत होगी वो है, विशिष्ट कौशल विकसित करना और विवाद समाधान को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाना. जो खिलाफ में मुकदमेबाजी वाले अप्रोच से अलग हो. ऐसे कौशल और मानसिकता को हासिल करने की शुरुआत तर्क-वितर्क के लिए विकसित कुछ पारंपरिक तकनीक और प्रथाओं के जरिए होती है.

कोर्ट ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि मध्यस्थता का मूल सिद्धांत बोलने के बजाय सुनना है.

(खबर अपडेट हो रही है)

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

