बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का फॉर्मूला?

40 साल पुराना एक सिविल विवाद सुलझने पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की तरफ से नियुक्त किए गए मध्यस्थ की तारीफ की. कोर्ट ने आगे कहा कि वकीलों के लिए मध्यस्थ की भूमिका में आना अनिवार्य है और इसके लिए खिलाफ में मुकदमेबाजी वाले अप्रोच की जगह रचनात्मक रूप से समस्या के समाधान वाला नजरिया अपनाने की जरूरत है. कोर्ट ने ऐसे लंबित विवाद के निपटारे का 'मंत्र' देते हुए कहा कि इसके लिए वकीलों को अलग स्किल्स हासिल करने की जरूरत है जिसमें बोलने की जगह सुनना आना चाहिए.
कोर्ट ने कहा, 'अगर वकील खुद को मध्यस्थ के रूप में भी पेश करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे विचार से जिसकी अनिवार्य रूप से जरूरत होगी वो है, विशिष्ट कौशल विकसित करना और विवाद समाधान को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाना. जो खिलाफ में मुकदमेबाजी वाले अप्रोच से अलग हो. ऐसे कौशल और मानसिकता को हासिल करने की शुरुआत तर्क-वितर्क के लिए विकसित कुछ पारंपरिक तकनीक और प्रथाओं के जरिए होती है.
कोर्ट ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि मध्यस्थता का मूल सिद्धांत बोलने के बजाय सुनना है.
