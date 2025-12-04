माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज

नरोली माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, नरोली में लिटेरा चैंपियंस लीग 2025 का पहला दिन उत्साह और जोश के साथ शुरू हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत मशाल रैली से हुई, जो स्टेडियम ग्राउंड से प्रमुख विहार तक निकाली गई. रैली के बाद मुख्य कार्यक्रम स्कूल परिसर में आयोजित किए गए.
जी लर्न लिमिटेड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतर-स्कूल खेल महोत्सव लिटेरा चैंपियंस लीग 2025 का भव्य शुभारंभ माउंट लिटेरा जी स्कूल (MLZS), नारोली में आयोजित हुआ. इस आयोजन में पश्चिम और दक्षिण जोन के सात राज्यों की 21 स्कूलों से 1000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया.
सिलवासा स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सिलवासा के क्षेत्रीय उप-कलक्टर श्री अमित कुमार थे. समारोह में जी लर्न के वरिष्ठ अधिकारी सीएफओ श्री अनीश शाह एवं श्री राकेश चतुर्वेदी, सीओओ श्री मयंक जैन, बिजनेस हेड श्री विकास श्रीवास्तव, पश्चिम जोन की आरएसडी श्रीमती नीरू नैय्यर तथा एमएलजेडएस नारोली प्रबंधन ने भी वहां पर गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की.
लिटेरा चैंपियंस लीग मशाल का औपचारिक हस्तांतरण खेल कप्तान मृत्युंजय सेंथिल को दिया गया इसके बाद मशाल रैली तथा घुड़सवार नेतृत्व, अलबाट्रॉस मार्च और स्केटिंग स्वागत के साथ शानदार प्रवेश जुलूस निकाला गया.
शिक्षा विभाग के गणमान्य अतिथि श्री परितोष शुक्ला, श्री बलवंत पाटिल तथा श्री गौरांग वोहरा का भावपूर्ण स्वागत किया गया. कार्यक्रम में प्रतीकात्मक गुब्बारे उड़ाए गए, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं तथा सभी भाग लेने वाली स्कूलों की प्रभावशाली मार्च-पास्ट हुई.
