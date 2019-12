कांग्रेस का CAA-NRC विरोध, राहुल गांधी ने कहा, 'असम को नागपुर से नहीं चलने देंगे'

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) अपने 135वें स्थापना दिवस पर आज देशभर में CAA और NRC के खिलाफ मार्च निकाल रही है. असम में सीएए और एनआरसी के विरोध में आयोजित रैली में राहुल ने कहा कि असम को नागपुर से नहीं चलने देंगे. उन्होंने कहा, 'असम को असम की जनता चलाएगी.' राहुल ने कहा, 'बीजेपी जहां भी जाती है, नफरत फैलाती है. असम में युवा विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी विरोध हो रहा है. आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? बीजेपी लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहती.'

Rahul Gandhi in Guwahati: Wherever the BJP goes, it spreads hate. In Assam, youth is protesting, in other states protests happening as well. Why do you have to shoot and kill them? BJP doesn't want to listen to voice of people pic.twitter.com/Xr2f4zV9tM

इससे पहले लखनऊ में ऐसे एक ही मार्च का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया. इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा, जो देश भर में NRC की चर्चा फैलाते हैं, आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं थी. ये देश आपको पहचान रहा है. आपकी कायरता को पहचान रहा है और आपकी झूठों से ऊब चुका है.'

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'राज्य में अन्य विपक्षी दल ज्यादा नहीं बोल रहे हैं. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आवाज उठाते रहेंगे. चाहे हमें अकेले चलना पड़े. हमें अगले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार रहना होगा.'

Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra: Other opposition parties in state are not speaking up a lot. But as I said, we're not going to be afraid & keep raising voices even if we've to walk alone.We've to be prepared to go into next Assembly elections alone pic.twitter.com/VZ1nVQHFIK

