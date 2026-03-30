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स्थाई रूप से लिव-इन में रहने वालों को भी माना जाएगा शादीशुदा, जनगणना 2027 में कहलाएंगे पति-पत्नी

Census 2027: अगले साल होने वाली जनगणना को लेकर कहा जा रहा है कि लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को भी शादीशुदा के तौर पर दर्ज किया जाएगा. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा होगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:14 AM IST
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स्थाई रूप से लिव-इन में रहने वालों को भी माना जाएगा शादीशुदा, जनगणना 2027 में कहलाएंगे पति-पत्नी

Live in relationship: भारत की जनगणना 2027 में स्थाई रूप से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को शादीशुदा जोड़े के रूप में दर्ज जाएगा. जनगणना के पोर्टल पर दिए गए FAQ में यह साफ किया गया है कि अगर कोई जोड़ा लिव-इन-रिलेशनशिप में है और खुद अपने रिश्ते को स्थिर मानता है, तो उन्हें शादीशुदा जोड़ी की तरह ही लिस्ट में दर्ज किया जाएगा.

हालांकि इस मुद्दे पर पहली बार सार्वजनिक रूप से सफाई दी गई है, लेकिन एक अधिकारी के मुताबिक, पहले भी अगर कोई अविवाहित जोड़ा खुद को शादीशुदा बताता था, तो उसे उसी तरह रिकॉर्ड किया जाता था. जनगणना में दी गई जानकारी के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. जो जानकारी व्यक्ति देगा, उसी को सही मानकर दर्ज किया जाएगा. जनगणना के हाउस लिस्टिंग फेज में घर में रहने वाले शादीशुदा जोड़ों की संख्या से जुड़ा सवाल भी शामिल है, जो कुल 33 सवालों का हिस्सा है.

जनगणना की प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगी, जिसकी तारीखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग तय करेंगे. इसमें पहले 15 दिन खुद की गणना के लिए होंगे और उसके बाद 30 दिन गणना करने वाले घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे.

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घर का मुखिया भर सकेगा सभी की जानकारी

सेल्फ-एन्यूमरेशन, जो दिल्ली के NDMC इलाके में 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लोगों को एक खास वेब पोर्टल के जरिए अपने बारे में जानकारी भरने की सुविधा देता है. सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा अंग्रेजी और 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. सेल्फ-एन्यूमरेशन घर का मुखिया कर सकता है, वह व्यक्ति जो घर के कामकाज संभालता है और जरूरी फैसले लेता है. यहां यह भी बता दें कि घर का मुखिया घर का बड़ा होना जरूरी नहीं है. 

मैप दर्ज करना होगा खुद का घर

सेल्फ-एन्यूमरेशन के दौरान अपने घर की सही लोकेशन मैप पर दर्ज करना जरूरी होगा. इसके लिए जिला चुनना, पिन कोड डालना और इलाके की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद मैप पर घर को सही जगह मार्क करना होगा. अगर लोकेशन गलत मार्क की गई, तो गणनाकर्मी के ऐप में वह डेटा दिखाई नहीं देगा. फॉर्म में घर की स्थिति और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट किया जा सकता है. इसे 15 दिनों के अंदर कभी भी आंशिक रूप से भरकर सेव भी किया जा सकता है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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