LIVE: राजघाट से हैदराबाद हाउस के लिए निकले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कुछ देर में होगी द्विपक्षीय वार्ता

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन के भारत दौरे पर हैं. आज उनके भारत दौरे का दूसरा दिन है. आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच विस्तृत बात होगी और कई समझौतों पर मुहर लगने के बाद दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

- ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने राजघाट में विजिटर बुक पर अपने अनुभव लिखे.

- राजघाट पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि.

- पीएम मोदी हैदराबाद हाउस पहुंचे. कुछ देर में वहां डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचेंगे.

- डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भवन से निकले. कुछ देर में वह राजघाट जाएंगे.

- ट्रंप को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भवन पहुंचे. उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है.

- राष्ट्रपति ट्रंप का भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वागत किया.

- पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे.

- इवांका ट्रंप राष्ट्रपति भवन पहुंचीं. कुछ देर में होगा डोनाल्ड ट्रंप का औपचारिक स्वागत