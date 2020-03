कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णयक जंग, 22 राज्यों के 75 जिलों को किया गया LOCK

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 396 पहुंच गई है जबकि इससे मरने वालों की तादाद 7 हो गई है. कोरोना वायरस से युद्ध के लिए आज जनता के लिए, जनता द्वारा कर्फ्यू (Janta Curfew) लागाया गया. ये कर्फ्यू आज रात 9 बजे तक के लिए लगाया गया था लेकिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ शहरों में इसे कल सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. कोरोना वायरस के खिलाफ देश ने निर्णयक जंग छेड़ दी है. देश के 22 राज्यों के 75 शहर लॉकडाउन कर दिए गए हैं. आइए देश में लॉकडाउन की स्थिति पर एक नजर डालते हैं:

राजस्थान - पूरा राज्य 31 मार्च तक लॉकडाउन.

पंजाब - पूरा राज्य 31 मार्च तक लॉकडाउन है. कोरोनावायरस की आशंका के बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 3,000 रुपये की तत्काल राहत देने की घोषणा की.

महाराष्ट्र - मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी-चिंचवाड़ 31 मार्च तक लॉकडाउन.

ओडिशा - पुरी, कटक, खुर्दा, जाजपुर और अंगुल 31 मार्च तक लॉकडाउन.

गुजरात - अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बडोदड़ा में आंशिक लाकडाउन लागू किया गया है.

दिल्ली- पूरी दिल्ली को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. सीमाएं सील कर दी गई हैं.

बिहार: दुनिया में कहर बरपा चुके कोरोना वायरस के रविवार को बिहार में दस्तक के साथ ही बिहार के शहरी इलाकों को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया। इस दौरान हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है.

उत्तराखंड: उत्तराखंड को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है. इस दौरान आवश्यक सेवाएं, जैसे कि भोजन और दवाएं, सभी के लिए उपलब्ध रहेंगी.

तेलंगाना: 31 मार्च तक लॉक डाउन.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन करने की घोषणा की है. सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ समेत बनारस, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिले 25 मार्च, 2020 तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है.

- हरियाणा के 7 जिले - फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने रविवार शाम इसकी घोषणा की.

- दिल्ली में कल सुबह से 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं. पानी, बिजली सेवा, राशन दुकानों, म्युनिसिपल सर्विस, बैंक टेलीकॉम इंटरनेट, दवाई दुकानें, सब्जी, फल दुकानें, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, दूध की दुकानें, प्रिंट और टेलीविजन न्यूज़ चैनल खुले रहेंगे.

- यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी के 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है. ये जिले हैं: जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, कुशीनगर, झांसी, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, बलिया और भदोही. इन जिलों में मुंबई और सूरत जैसे शहरों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घर में रहें.

- महाराष्ट्र मे धारा 144 लगाई गई. किसी भी स्थान पर 5 से ज्याद लोगो के इकट्ठा होने पर रोक. सरकारी कर्मचारियो की संख्या को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील, सभी मंदिर,मस्जिद, चर्च , गुरुद्वारा में लोगों के दर्शन के लिए बंद किए जाएं.

-‌ कोरोना वायरस के खतरे को पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है. सीएम केजरीवाल ने कहा सुरक्षा के चलते फैसला लिया. दिल्ली में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है.

- भारत में मृतकों की संख्या बढ़ती देखकर केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि देश के 75 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाए. ये 75 वो जिले हैं जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं.

- महाराष्ट्र मे धारा 144 लगाई गई. किसी भी स्थान पर 5 से ज्याद लोगो के इक्कठा होने पर रोक. सरकारी कर्मचारियो की संख्या को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा दर्शन के लिए बंद किए जाए.

- नोएडा में बस सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है.

- COVID​​-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर, पूरे देश में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है.

- नोएडा में जनता कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक बढ़ा.

- तमिलनाडु में कल सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा जनता कर्फ्यू. प्रशासन ने लिया फैसला.

- लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है.

- खाली पड़ा बांद्रा और वर्ली को जोड़ने वाला बांद्रा-वर्ली सी लिंक.

- पंजाब को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान.

- मुंबई का मरीन ड्राइव पूरी तरह सुनसान पड़ा है. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू की अपील का असर यहां भी देखने को मिल रहा है. मरीन ड्राइव दक्षिण मुंबई का एतिहासिक रोड है जहां हमेशा लोगों की चहल-पहल रहती है.

- मुंबई का शिवाजी पार्क, आमतौर पर रविवार के दिन पार्क भरा होता है और बच्चे यहां खेल रहे होते हैं. जनता कर्फ्यू को मुंकईकरों का पूरा समर्थन मिला है.

- देहरादून में जनता कर्फ्यू का असर.

- जम्मू-कश्मीर में जनता कर्फ्यू के अलावा प्रशासन ने दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का आदेश दिया है.

- जनता कर्फ्यू के दौरान पश्चीम बंगाल का भीड़भाड़ वाला हावड़ा स्टेशन पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है.

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में जनता कर्फ्यू के समर्थन में शाम 5 बजे मंदिर परिसर में घंटी बजाकर हौसला बढ़ाएंगे.

- जनता कर्फ्यू के दौरान ब्रज के सभी मंदिर बंद. गोवर्धन, वृंदावन की परिक्रमा बंद. मथुरा के बाजारों में पसरा सन्नाटा.

- जोधपुर में जनता कर्फ्यू का समर्थन, अपने-अपने घरों में बैठे लोग.

- मुंबई पुलिस ने हॉलीवुड फिल्म "हैरी पोटर" का सीन जारी करते हुए मुंबईकरों से "जनता कर्फ्यू" का पालन करने की अपील की है. पुलिस ने लोगों से कहा कि बीमारी के फैलने और उसके नुकसान से बचाव के लिए घरों में ही रहें.

- जम्मू के डोडा में जम्मू और कश्मीर पुलिस जनता से अपील कर रही है कि COVID19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जनता कर्फ्यू के दौरान अपने घरों से न निकलें.

- महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से 'जनता कर्फ्यू' सफल बनाने की अपील की है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है और जनता कर्फ्यू को जरूर सफल बनाएं. इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील कर चुके हैं.

- आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को जनता कर्फ्यू में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है. मुंबई लोकल की सेवाएं जारी हैं. जनता कर्फ्यू के दौरान मुंबई का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला दादर रेलवे स्टेशन कुछ यूं नजर आया.

- यूपी पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने लिया फैसला, जनता कर्फ्यू को देखते हुए यूपी के पेट्रोल-पंप आज बंद रहेंगे.

- दिल्ली की लाफइलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो बंद.

- आज रात 9 बजे तक देश में जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. रविवार की सुबह हैदराबाद के हिमायतनगर में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला.

- कोरोना के खिलाफ जनता ने आज देशभर में कर्फ्यू लगाया है. केरल में सड़कें खाली पड़ी हुई हैं.

- जनता कर्फ्यू के दौरान कर्नाटक का मजेस्टिक बस स्टेशन खाली पड़ा.

- जनता कर्फ्यू के दौरान मुंबई में आज मोनोरेल सेवा बंद है.

- देश भर में आज 3700 ट्रेनें नहीं चल रहीं.

- दिल्ली का कनॉट प्लेस बंद, दिल्ली में ऑटो, टैक्सी सेवा आज रात 9 बजे तक बंद हैं.

- हरियाणा में सरकारी और प्रइवेट बसों को बंद किया गया.

- लखनऊ में भी मेट्रो सेवा बंद है.

- जनता कर्फ्यू को गो एयर का समर्थन, देशभर में गोएयर की सभी उड़ानें रद्द.

- दिल्ली में 50% बसें ही चल रही हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जनता कर्फ्यू शुरू हो रहा है. मेरी विनती है कि सभी नागरिक इस देशव्यापी अभियान का हिस्सा बनें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाएं. हमारा संयम और संकल्प इस महामारी को परास्त करके रहेगा.

