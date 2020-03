LIVE: असम में 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन, हरियाणा के सभी जिले पूरी तरह से बंद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में देश के लगभग सभी राज्य आ गए हैं. देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है. आईसीएमआर ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए सोमवार सुबह 10 बजे तक 17,493 लोगों से लिए गए कुल 18,383 सैंपल की जांच की जा चुकी है. कोलकाता में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है. 55 साल के कोरोन पॉजिटिव मरीज ने सोमवार को दम तोड़ दिया. मुंबई में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत हो गई है. 68 वर्षीय मरीज फिलीपींस का नागरिक था. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 89 हो गई है. आज 15 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र देश मे पहले नंबर पर है. देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है.

LIVE UPDATES

- कल हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. आज राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टार ने 15 अन्य जिलों को लॉकडाउन की घोषणा सोमवार को की है.

- असम में 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की.

- महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है. CM उद्धव ने कहा कि लोग बात ही नहीं मान रहे, इसलिए मजबूरन यह फैसला लिया गया.

- गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई है. उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराया गया है. जानकारी के मुताबिक मरीज 3 दिन पहले फ्रांस से लौटे थे.

- कोरोना वायरस के कारण पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह आदेश जारी किया.

- मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे को सुबह के वक्त बंद कर दिया गया था लेकिन लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसे फिर से शूरू कर दिया गया है.

- कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट को 25 तारीख से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान. निर्णय मार्केट संघ ने लिया है.

- कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने मंगलवार रात से बंद करने का ऐलान किया है. इस मंडी से पूरे पुणे को सब्जी और फल की आपूर्ति की जाती है. ऐसे में अगर ये मंडी बंद होती है तो आने वाले दिनों में लोगों को सब्जी और फलों की कमी से गुजरना पड़ सकता है.

- महाराष्ट्र के मंत्री जीतेंद्र आव्हड ने फोटो ट्वीट करते हुए लॉकडाउन तोड़ने वालों को घरों में रहने की सलाह दी. मुंबई के हाईवे पर कारों की लंबी कतार लगी हुई है.

- PM मोदी ने देश की जनता से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की.

- कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में लॉकडाउन को देखते हुए शाहीन बाग में कम हुई प्रदर्शनकारियों की संख्या.

- मुंबई में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत हो गई है. 68 वर्षीय मरीज फिलीपींस का नागरिक था. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 89 हो गई है. आज 15 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र देश मे पहले नंबर पर है.

- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों के दौरान जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनकी मदद के लिए पंजाब कैडर के सभी IAS अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे.

Government of Punjab: To help those whose livelihood is affected as a result of lockdown to curb the spread of #CoronaVirus, all IAS Officers of Punjab Cadre shall contribute one day salary to Chief Minister Relief Fund. pic.twitter.com/axsFPq3hdw

— ANI (@ANI) March 23, 2020