/LIVE: CEC पर सवाल, आज देश में बवाल: चुनाव आयोग पर विपक्ष का हल्लाबोल! दिल्ली बंद रहेंगे 11 मेट्रो स्टेशन; डायवर्जन लागू

पद्म श्री सुदर्शन पटनायक के सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने गांधी जयंती पर रेत से एक एनिमेशन बनाया। इस सैंड आर्ट पर एक छात्र ने कहा कि इस सैंड आर्ट को बनाने में हमें 30 मिनट लगे.
#WATCH | Puri, Odisha: Students of Padma Shri Sudarsan Pattnaik's Sand Art Institute create a sand animation on Gandhi Jayanti.
One of the students says, "...it took us 30 minutes to make this sand art." pic.twitter.com/vyENgwto3Z
— ANI (@ANI) October 2, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat on the occasion of his birth anniversary.
(Source: DD) pic.twitter.com/IV8pKJrcXk
— ANI (@ANI) October 2, 2026
देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी पीएम मोदी ने याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लाल बहदुर शास्त्री को नमन किया.
Homage to Lal Bahadur Shastri Ji, whose simplicity and dedication to the nation remain deeply inspiring. pic.twitter.com/edMiRdsf0v
— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान सचिवालय में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी.
#WATCH | Jaipur: Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma pays floral tributes to Mahatma Gandhi at the Rajasthan Secretariat on the occasion of Gandhi Jayanti.
The Chief Minister also paid tribute to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary. pic.twitter.com/XnIg3JKGLP
— ANI (@ANI) October 2, 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुबह 8.40 बजे राजघाट पहुंचेंगे, जहां पर वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.
गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने इसके साथ लिखा कि बापू का कालजयी संदेश हमें एक बेहतर समाज और विकसित भारत की ओर प्रेरित करता रहे.
May Bapu’s timeless message keep guiding us towards a better society and a Viksit Bharat. #GandhiJayanti pic.twitter.com/nEISzsM37X
— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of his 157th birth anniversary. pic.twitter.com/l3EvaB5Meq
— ANI (@ANI) October 2, 2026
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of his 157th birth anniversary. pic.twitter.com/PqeheMFwjx
— ANI (@ANI) October 2, 2026
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू किया गया. बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है.
Delhi Police tweets, "Section 163 BNSS is in force in New Delhi District." pic.twitter.com/yvpQhLEL6L
— ANI (@ANI) October 2, 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के मौके पर उनके स्मारक राजघाट पर आयोजित सर्व-धर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया.
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta attends 'Sarva-Dharma Prarthana' at Gandhi Samadhi, Rajghat, on the occasion of the 157th birth anniversary of Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/GQOoaEljA0
— ANI (@ANI) October 2, 2026
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जंतर-मंतर के आस-पास ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के अनुसार, 02 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियों और रेगुलेटेड मूवमेंट के कारण, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन/रेगुलेशन लागू रहेंगे. कृपया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और जहां भी संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें. कृपया भीड़-भाड़ से बचने के लिए डायवर्जन साइन और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें.
Delhi Traffic Police issues advisory on traffic movement around Jantar Mantar
"In connection with traffic restrictions and regulated movement around Jantar Mantar and adjoining areas on 02 October 2026, commuters are advised to avoid the affected stretches wherever feasible and… pic.twitter.com/3GVlabm6JU
— ANI (@ANI) October 2, 2026
आज जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और जंतर-मंतर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है. जंतर-मंतर पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है.
#WATCH | Delhi: In view of the protest call at Jantar Mantar today, Delhi Police have put up barricades and closed Jantar Mantar Road for traffic
Section 163 of the BNS has been imposed at Jantar Mantar pic.twitter.com/2wBFVvhjtn
— ANI (@ANI) October 1, 2026
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), राज्यसभा सांसद मनोज झा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के साथ मिलकर 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं. वे चुनावी रोल और चुनाव कराने में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने की मांग करेंगे.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एआईआर के मुद्दे पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है. अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी.
INDIA गठबंधन के नेता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' (Save Democracy March) निकालेंगे। विपक्षी दलों के नेता इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे.
शुक्रवार (02 अक्टूबर) को पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम से 'सुधार उत्सव' (Reform Utsav) शुरू कर सकते हैं. इस कैंपेन में केंद्र सरकार के कई कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल होंगी, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा चरणों में आयोजित किया जाएगा.
शुक्रवार (02 अक्टूबर) को पूरा देश महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के रुप में मना रहा है. आज के दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इससे इतर, विपक्षी पार्टियों की ओर कई विरोध प्रदर्शन का शुरुआत भी आज से हो रही है. इंडी गठंबधन के सदस्य 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच देश के सभी जिलों के डीएम कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. ये विरोध प्रदर्शन एसआईआर प्रक्रिया और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होगा.
इसके अलावा सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी ने भी आज से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है. सीजेपी मुंबई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी. हालांकि, नई दिल्ली में भी पुलिस ने इंडी गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं. सीजेपी का कहना है कि उनका ये विरोध प्रदर्शन देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाएगा. इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिमार्ण सेना और शिवसेना (UBT) की ओर से 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में मोर्चा निकालने की बात कही गई है.
गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके साथ पीएम ने बापू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया. पीएम ने कहा कि बापू का कालजयी संदेश हमें एक बेहतर समाज और विकसित भारत की ओर प्रेरित करता रहेगा. राजघाट पर दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है.
आज यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. 2 अक्टूबर 2026 को बापू की 157वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी होना है.
देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जन्म जयंती है. वह सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. लाल बहादुर शास्त्री ने देश के कठिन दौर में नेतृत्व किया और ‘जय जवान, जय किसान’ का प्रसिद्ध नारा दिया था.
देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले इंडी गठंबधन के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने अनुमति नहीं दी है. 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले इंडी गंठबंधन के देशव्यापी प्रदर्शन से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर ली है. देश की राजधानी दिल्ली के प्रमुख जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल तैनात किए गए हैं. माना जा रहा है कि परमिशन न मिलने के कारण एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल सकता है.
2 अक्टूबर यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को 'सुधार उत्सव' (Reform Utsav) शुरू कर सकते हैं. इस कैंपेन में केंद्र सरकार के कई कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल होंगी, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा चरणों में आयोजित किया जाएगा. दिन भर की ताजा खबरों से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़ें...