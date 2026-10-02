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LIVE: CEC पर सवाल, आज देश में बवाल: चुनाव आयोग पर विपक्ष का हल्लाबोल! दिल्ली बंद रहेंगे 11 मेट्रो स्टेशन; डायवर्जन लागू

आज महात्मा गांधी की 157वीं जन्म जयंती है. इस खास दिन पर देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इस बीच इंडिया गंठबंधन और सीजेपी ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने की बात कही है. दिन भर की ताजा खबरों से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए यहां जुड़ें...

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 02, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:15 AM IST
LIVE: CEC पर सवाल, आज देश में बवाल: चुनाव आयोग पर विपक्ष का हल्लाबोल! दिल्ली बंद रहेंगे 11 मेट्रो स्टेशन; डायवर्जन लागू
02 October 2026 08:00 AM (IST)

सैंट आर्टिस्ट ने बापू को दी बधाई

पद्म श्री सुदर्शन पटनायक के सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने गांधी जयंती पर रेत से एक एनिमेशन बनाया। इस सैंड आर्ट पर एक छात्र ने कहा कि इस सैंड आर्ट को बनाने में हमें 30 मिनट लगे. 

02 October 2026 07:52 AM (IST)

लाल बहादुर शास्त्री को पीएम ने किया नमन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. 

02 October 2026 07:50 AM (IST)

पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को पीएम ने किया याद

देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी पीएम मोदी ने याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लाल बहदुर शास्त्री को नमन किया. 

02 October 2026 07:44 AM (IST)

राजस्थान के सीएम ने बापू को किया नमन

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान सचिवालय में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. 

02 October 2026 07:44 AM (IST)

राहुल गांधी भी जाएंगे राजघाट

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुबह 8.40 बजे राजघाट पहुंचेंगे, जहां पर वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

02 October 2026 07:37 AM (IST)

पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो

गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने इसके साथ लिखा कि बापू का कालजयी संदेश हमें एक बेहतर समाज और विकसित भारत की ओर प्रेरित करता रहे. 

 

02 October 2026 07:29 AM (IST)

पीएम मोदी ने गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

02 October 2026 07:25 AM (IST)

लोकसभा स्पीकर ने किया बापू को नमन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. 

02 October 2026 07:22 AM (IST)

नई दिल्ली में धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू किया गया. बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है. 

 

02 October 2026 07:21 AM (IST)

दिल्ली सीएम ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के मौके पर उनके स्मारक राजघाट पर आयोजित सर्व-धर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया. 

02 October 2026 07:21 AM (IST)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी ने की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जंतर-मंतर के आस-पास ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के अनुसार, 02 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियों और रेगुलेटेड मूवमेंट के कारण, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन/रेगुलेशन लागू रहेंगे. कृपया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और जहां भी संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें. कृपया भीड़-भाड़ से बचने के लिए डायवर्जन साइन और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें. 

02 October 2026 07:15 AM (IST)

जंतर-मंतर पर धारा 163 लागू

आज जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और जंतर-मंतर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है. जंतर-मंतर पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है.

02 October 2026 07:07 AM (IST)

AISA ने किया प्रदर्शन का ऐलान

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), राज्यसभा सांसद मनोज झा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के साथ मिलकर 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं. वे चुनावी रोल और चुनाव कराने में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने की मांग करेंगे. 

02 October 2026 07:06 AM (IST)

CJP भी आज से करेगी विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एआईआर के मुद्दे पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है. अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी. 

02 October 2026 07:05 AM (IST)

इंडी गठबंधन का लोकतंत्र बचाओ मार्च

INDIA गठबंधन के नेता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' (Save Democracy March) निकालेंगे। विपक्षी दलों के नेता इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे. 

02 October 2026 07:05 AM (IST)

पीएम मोदी करेंगे सुधार उत्सव की शुरुआत

शुक्रवार (02 अक्टूबर) को पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम से 'सुधार उत्सव' (Reform Utsav) शुरू कर सकते हैं. इस कैंपेन में केंद्र सरकार के कई कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल होंगी, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा चरणों में आयोजित किया जाएगा. 

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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