/Latest Today News Live: संसद में ठप काम-काज के बीच हलचल तेज! राहुल गांधी के चैंबर पहुंचे रिजिजू, FCRA बिल पर बोलेंगे अमित शाह

सरकार ने टटोला विपक्ष का रुख
सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का रुख समझने की कोशिश की. सरकार यह जानना चाहती है कि प्रस्तावित बिल पर विपक्ष की क्या आपत्तियां और क्या सुझाव हैं. हालांकि, बातचीत के बाद दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया.
संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश तेज, राहुल गांधी से मिले किरेन रिजिजू
संसद के मानसून सत्र में कई दिनों से जारी गतिरोध के बीच सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की पहल शुरू हो गई है. इसी क्रम में बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने मौजूदा संसदीय गतिरोध और सदन की कार्यवाही को सामान्य बनाने के संभावित रास्तों पर विस्तार से चर्चा की. लंबे समय से जारी हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है, ऐसे में इस मुलाकात को गतिरोध समाप्त करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
संसद की कार्यवाही फिर से शुरू
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षों सांसदों ने जमकर हंगामा किया.
तीन दिन बढ़ाया जा सकता है मानसून सत्र
सरकार की ओर से इसी सत्र यानी संसद के मानसून सत्र में ही परिसीमन बिल को संसद की पटल पर रखा जाएगा. 17,8 अगस्त को बिल को संसद में रखा जा सकता है. हालांकि, 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म हो रहा है, ऐसे में इसको तीन दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है.
मेटा की टीम तलब
मेटा की टीम ने आज MeitY सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की. यह मुलाकात छात्रों के लिए PM मोदी के वीडियो मैसेज को Facebook से हटाने के मामले पर हुई.
#WATCH | Delhi | Meta team led by its Chief Global Affairs Officer Joel Kaplan met MeitY Secretary S. Krishnan today on the issue of deletion of PM Modi's video message to students from Facebook pic.twitter.com/o9LbG6KRQn
— ANI (@ANI) August 5, 2026
पीएम मोदी ने नए राज्यसभा सांसदों से की मुलाकात
राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिए नाश्ते का आयोजन किया. यह एक शानदार अनुभव था. उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और अनुभव के आधार पर हमें संसद को गंभीरता से लेने के बारे में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलना चाहिए. उन्होंने सांसदों को हर दिन कम से कम एक या दो घंटे संसद की लाइब्रेरी में बिताने के लिए भी प्रोत्साहित किया. साथ ही, उन्होंने सांसदों से युवाओं के साथ जुड़ने और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 'सांसद खेल योजना' को सक्रिय रूप से लागू करने का भी आग्रह किया.
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा और नारेबाजी की. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित किया गया. दोपहर 12 बजे जैसे ही कार्यवाही फिर से शुरू हुई, विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा और नारेबाजी की. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित किया गया. दोपहर 12 बजे जैसे ही कार्यवाही फिर से शुरू हुई, विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
धारा 370 के हटाए जाने के सात साल होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(A) इतिहास बन गए, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ. तब से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं. बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं. चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है.
उन्होंने आगे लिखा कि इस वर्ष 5 अगस्त का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी वर्ष हमारा देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है. राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है. दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ. हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले.
Seven years ago, on this day, Articles 370 and 35(A) became history, marking a decisive new chapter in the journey of Jammu and Kashmir as well as Ladakh.
Since then, the lives of the people of J&K and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation. Infrastructure has…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2026
विपक्षी सांसदों पर बरसे गिरिराज सिंह
विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नेकहा कि उन्हें न तो सदन के कामकाज की चिंता है और न ही लोकतंत्र की. मैं लोकसभा स्पीकर से आग्रह करूंगा कि जो लोग अपनी हाजिरी लगाने के बाद जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं, उन्हें लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. अगर उनमें कोई नैतिक जिम्मेदारी है, तो वे सड़कों पर उतरें या अपने-अपने राज्यों में विरोध करें, लेकिन लोकसभा को चलने दें. वे सदन के अंदर नाटकबाजी कर रहे हैं और बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. यह किस तरह का लोकतंत्र है?
देवेंद्र महतो ने आमरण अनशन तोड़ा
रांची में परीक्षा में धांधली को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. देवेंद्र महतों यहां पर पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे. आज सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने महतो से बात की जिसके बाद महतो ने अपना अनशन तोड़ा. पानी पीकर महतो ने आमरण अनशन समाप्त किया है.
DMK ने किया उदयनिधि का बचाव
डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने साफ किया है कि उन्होंने कोई दोहरे अर्थ वाली बात नहीं कही और उन्हें महिलाओं का सम्मान करना आता है. उनकी गिरफ्तारी के लिए जिस तरह की पुलिस फोर्स तैनात की गई, जैसे कि वह कोई आतंकवादी हों, यह अविश्वसनीय है. इससे पता चलता है कि CM विजय घबराए हुए हैं और उदयनिधि स्टालिन की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए वह उन पर इस तरह हमले करते रहते हैं और नतीजा यह हुआ कि मामला बुरी तरह फ्लॉप हो गया. इसे जो समर्थन मिला और तमिलनाडु के लोगों ने जिस तरह इसकी निंदा की, उसके कारण उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा. सबने देखा कि उदयनिधि स्टालिन को कितना समर्थन मिला. TVK सरकार की वजह से यह उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर्ड रोड शो बन गया.
राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक पीसी के दौरान लोकसभा में विपक्ष के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे और जनता से जुड़े मुद्दे संसद के पटल पर रखे. भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है, उसको डर लगता है.
उन्होंने कहा कि कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं, जो छात्रों को माफ करें और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS की सोच जहरीली है. ये मैं और 140 करोड़ भारतीय भी जान गए हैं कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया और RSS फोबिया है. जिनकी लकीर मिटा नहीं सकते और अपनी बढ़ा नहीं सकते, उनके बारे में केवल इस तरह के अनर्गल बयान वो देते रहते हैं.
धारा 370 हटाना देश के लिए ऐतिहासिक फैसला:BJP
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर BJP ने देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए और इसे भारत की एकता, अखंडता तथा संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया. BJP के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक पीसी के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जबकि श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराकर इस दिन को विशेष रूप से मनाया.
बांसुरी स्वराज पर पप्पू यादव ने साधा निशाना
संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जहां तक सुषमा स्वराज की बेटी (बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज) की बात है, तो ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही राहुल गांधी के खिलाफ केस करने के लिए हुआ है. वह जब चाहें पुलिस स्टेशन चली जाती हैं. उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है. पहले उन्हें सदन में स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए. मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता. प्रयागराज कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे नोटिस जारी किया है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा.
#WATCH | Delhi | Independent MP Pappu Yadav says, "...As for Sushma Swaraj's daughter (BJP MP Bansuri Swaraj), it appears that she was born only to file cases against Rahul Gandhi. She goes to the police station whenever she wishes. She has no understanding of the law. Let her… pic.twitter.com/hY5l4y6dwA
— ANI (@ANI) August 5, 2026
कश्मीर में एनसी विधायकों का प्रदर्शन
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों और विधायकों ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी पर पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH | Srinagar, J&K: Jammu & Kashmir National Conference Ministers and MLAs stage a protest at the party's central headquarters on the seventh anniversary of the abrogation of Article 370. pic.twitter.com/NmHhXMrUwG
— ANI (@ANI) August 5, 2026
संसद में राहुल गांधी से मिले रिजिजू
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद में जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं. संसद परिसर में विपक्ष के नेता के कार्यालय में हो रही इस बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं.
Delhi | Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju is holding a meeting with Lok Sabha LoP Rahul Gandhi over continuing deadlock in Parliament. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra is also present in the meeting being held in the office of the LoP in Parliament premises. https://t.co/RVDY5Oqkw2
— ANI (@ANI) August 5, 2026
सरकार पर खरगे ने साधा निशाना
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किरेन रिजिजू, आप जैसे लोग तो वही सुनेंगे जो पीएम मोदी या गृह मंत्री कहेंगे; क्या आपके पास कोई स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार भी है? हम राम के विरोधी क्यों होंगे? हम तो बस यह पूछ रहे हैं: राम के नाम पर इकट्ठा किया गया चंदा कहां है? सोना, चांदी और दूसरे चढ़ावे कहां हैं? हम ट्रस्ट की 70 एकड़ जमीन से जुड़ी कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं. अगर हम आपकी गलतियां बताते हैं, तो हमें 'राम-विरोधी' कहा जाता है. अगर हम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, तो हमें 'देश-विरोधी' कहा जाता है, मानो राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ आपको ही हो. आप तो हमेशा से देश के हितों के खिलाफ रहे हैं, यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने से. आपने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया. आपको हमसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है?
#WATCH | Delhi | LoP, Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge says, "...Mr. Rijiju, someone like you will only listen to what Modi ji or the Home Minister says; do you even have the authority to take an independent decision? Why would we be opposed to Ram? We are simply asking: Where are… https://t.co/pW4Z2ho1t9 pic.twitter.com/oGUHtPKwjG
— ANI (@ANI) August 5, 2026
संजय राउत ने क्या कहा?
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्री सार्वजनिक जगहों और कभी-कभी संसद परिसर में तो दिखते हैं, लेकिन वे सदन में नहीं आते. लोकसभा और राज्यसभा उन्हें ढूंढ रही हैं. हमने 'गायब' (Missing) वाले पोस्टर तैयार किए हैं और इस मामले में FIR भी दर्ज कराएंगे. उन्हें सदन में आना चाहिए. उन्हें किस बात का डर है? 12 साल से आपने देश को डराकर रखा है. आपके अंडर ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT सेल और साइबर फोर्स जैसी एजेंसियां काम कर रही हैं, फिर भी आप डरे हुए हैं.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "... Home Minister is seen around in public places, sometimes in Parliament premises—but he does not appear in the House. The Lok Sabha and Rajya Sabha are looking for him. We have prepared 'Missing' posters and will also lodge… pic.twitter.com/6EYU60trGS
— ANI (@ANI) August 5, 2026
मकर द्वार तक विपक्ष का प्रदर्शन
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसद 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई', अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च करेंगे.
#WATCH | Delhi: Opposition MPs, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and others, to march from the Gandhi statue at Prerna Sthal to Makar Dwar in protest against Union Home Minister Amit Shah over 'police action' against CJP protestors on 20th July, the issue of alleged… pic.twitter.com/oChGruiFhO
— ANI (@ANI) August 5, 2026
NC की केंद्र सरकार के मांग
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि हमारे अधिकार बहाल होने चाहिए। सिर्फ विरोध ही नहीं हमने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया है और कैबिनेट ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों, जिनमें विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा शामिल है, को बहाल करने की मांग की गई है। यह सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज है.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट होगी पेश
लोकसभा की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल के बाद अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री सदन पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखेंगे. राज्यसभा से प्राप्त Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 का संदेश पेश किया जाएगा. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 18वीं रिपोर्ट सदन में पेश होगा. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्टें भी पेश होंगी. कोयला, खान एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी. कई मंत्री अपनी-अपनी समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर वक्तव्य देंगे. विधायी कार्य के तहत Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 पर चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव आएगा. आयकर संशोधन अध्यादेश पर वैधानिक प्रस्ताव के साथ Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 भी सदन में विचार और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध है.
झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी
झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का पदर्शन आज भी जारी है. रांची में छात्रों के इस प्रदर्शन के बीच एक्शन भी जारी है. कथित पेपर अनियमितताओं को लेकर अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है.
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ है.
#WATCH | J&K | Security tightened across Srinagar, in view of August 15 Independence Day. Today marks the seventh anniversary of the abrogation of Article 370 & Article 35A in Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/gO6cQpBfYW
— ANI (@ANI) August 5, 2026
मानसून सत्र का 13वां दिन
संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है. पिछले 2 हफ्ते से अधिक समय जारी संसद के सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी. हालांकि, इस दौरान कई बिल पास हुए. विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं.
असम में बाढ़ से हाहाकार
देश के कई राज्यों में इस समय कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. हालांकि, असम सबसे अधिक मार झेल रहा है.राज्य वर्तमान में भीषण बाढ़ की चपेट में है और यहां पर कुदरत के कहर से मरने वालों की संख्या 87 पहुंच गई है.राज्य के सात जिले बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं.
महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की मुखिया मबबूहा मुफ्ती ने धारा 370 को हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर एक बड़ा बयान दिया है. मुफ्की ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया. उन्होंने धारा 370 को फिर से लागू करने की अपील की.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के सात साल
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के सात साल हो गए. आज के ही दिन यानी 05 अगस्त 2026 को संसद ने इस विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित राज्य बनाया था. इन सात सालों में जम्मू-कश्मीर में विकास की नई गाथा देखने को मिली है. विश्वविद्यालयों और अस्पतालों से लेकर आधुनिक मूलभूत सुविधाओं का बड़ा जाल कश्मीर में केवल कुछ वर्षों में फैला है. यहां पढ़ें पूरी डिटेल
Breaking News 05 August 2026: संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है, जहां पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं. मानसून सत्र के दौरान लगातार जारी हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी कड़ी में बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा की गई.
वहीं, पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है. देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कई बड़ी खबरें आती हैं, जिनसे अपडेट रहना हमारे लिए काफी जरूरी है. दिनभर की इन हलचल और अन्य प्रमुख समाचार सबसे पहले और सबसे तेज हमारे इस लाइव ब्लॉग में आपको मिलेंगे. तो दिन भर आज जुड़े रहिए ज़ी न्यूज के साथ...