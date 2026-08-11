/LIVE News (11 August 2026): लोकसभा में FCRA विधेयक पर हंगामा, कांग्रेस और टीएमसी ने बिल वापस लेने की मांग की

मंगलवार दोपहर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एफसीआरए बिल पर भारी हंगामा शुरू हो गया. कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की. दोपहर 2 बजे स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है. सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है. लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा करना शुरू कर दिया. भारी हंगामे के कारण सुबह 11 सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी. मंगलवार को भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ देर में स्थगित हो गई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. इससे पहले संसद भवन में मंगलवार (11 अगस्त) को एनडीए के सांसदों ने मार्च निकाला. एनडीए सांसदों ने 'राहुल गांधी भागना मत' वाले पोस्टर के साथ संसद भवन परिसर में मार्च निकालते नजर आए. इस दौरान बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष पर निशाना साधा. बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी आप चर्चा से भागना नहीं. वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि लोकतंत्र में चर्चा से नहीं भागना चाहिए. दरअसल, सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना है कि सरकार सभी मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी सांसद केवल हंगामा कर रहे हैं, उन्हें सदन में चर्चा नहीं करनी है. इससे पहले सुबह 9 बजे संसद भवन में एनडीए सांसदों की एक बैठक हुई, जिसमें वंदे मातरम् गाया गया. इस दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया. आज संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में किसी भी सदन मे सुचारू रूप से चर्चा नहीं हो सकी है. विपक्षी हंगामे के कारण संसद के किसी भी सदन में सुचारू रूप से चर्चा नहीं हो सकी है. दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई, अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है. विपक्षी सांसद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इन मुद्दों पर सदन के भीतर बयान देने की मांग कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी समेत विपक्षी दल के नेता सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं.