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LIVE News (11 August 2026): लोकसभा में FCRA विधेयक पर हंगामा, कांग्रेस और टीएमसी ने बिल वापस लेने की मांग की

Monsoon Session LIVE Updates: संसद भवन परिसर में एनडीए के सांसदों ने मार्च किया. सत्ता पक्ष के सांसदों का आरोप है कि विपक्ष हंगामा करते संसद में चर्चा को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा है. सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 11, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:17 PM IST
LIVE News (11 August 2026): लोकसभा में FCRA विधेयक पर हंगामा, कांग्रेस और टीएमसी ने बिल वापस लेने की मांग की
11 August 2026 02:06 PM (IST)

FCRA बिल वापस लेने की मांग

मंगलवार को लोकसभा में FCRA बिल पर भारी हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस और टीएमसी ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की. 

11 August 2026 02:00 PM (IST)

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

स्थगन के बाद एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभी की कार्यवाही शुरू हो गई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्षी सांसदों की नारेबाजी शुरू हो गई. 

11 August 2026 12:31 PM (IST)

पवन खेड़ा ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी मांग वही है कि गृह मंत्री आकर चंदे की चोरी और छात्रों पर हुए अत्याचारों के बारे में बयान दें. पीएम मोदी को माफा मांगनी चाहिए. विपक्ष पिछले 17-18 दिनों से लगातार यह मांग कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं.

11 August 2026 12:31 PM (IST)

धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर निशाना ...

धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर निशाना 

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है, राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है, आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न संसद में आना है और न जवाब सुनना है. इन्हें तो बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना है. आगे लिखा कि अमित शाह पर बेवजह बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है. सरकार हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, मगर कांग्रेस लोकतंत्र के मंदिर 'संसद भवन' को बाधित कर देश और युवाओं के हितों को कुचलने का काम कर रही है. क्योंकि इनकी मंशा देशहित नहीं, स्वयं के हितों को पहले प्राथमिकता देने की है. जब सदन में चर्चा होती है तो ये लोग बाहर हंगामा करते हैं, क्योंकि सदन में जवाब सुनने की इतनी क्षमता नहीं है. 

11 August 2026 12:13 PM (IST)

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित ...

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित 

विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया है. 

11 August 2026 12:13 PM (IST)

NEET परीक्षा को खत्म करने का प्रस्ताव...

NEET परीक्षा को खत्म करने का प्रस्ताव

तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के. अरुणराज ने विधानसभा में NEET परीक्षा को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया. विधानसभा में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री अरुणराज ने कहा कि NEET सामाजिक न्याय, समानता और राज्य के अधिकारों के खिलाफ है. 

11 August 2026 12:04 PM (IST)

हम हमेशा तैयार: शशि थरूर ...

हम हमेशा तैयार: शशि थरूर 

मंगलवार को संसद परिसर में जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी संसद में अमित शाह का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसके जवाब में थरूर ने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं. 

11 August 2026 11:38 AM (IST)

मानसून सत्र के आखिरी तीन दिन की रणनीति क्या है? ...

मानसून सत्र के आखिरी तीन दिन की रणनीति क्या है? 

संसद के मानसून सत्र के तीन दिन बचे हैं. इस सत्र का बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया. ऐसे में विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं ने काउंटर अटैक किया है. बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के आखिरी तीन हफ्ते के लिए सरकार ने रणनीति बना ली है. यहां पढ़ें पूरी खबर

11 August 2026 11:38 AM (IST)

संसद में आमने-सामने एनडीए और कांग्रेस नेताओं का विरोध ...

संसद में आमने-सामने एनडीए और कांग्रेस नेताओं का विरोध 

संसद में NDA और कांग्रेस के सांसदों ने एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. NDA सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध किया और आरोप लगाया कि वे संसद में चर्चा से भाग रहे हैं. कांग्रेस सांसद जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ़ विरोध कर रहे हैं.

11 August 2026 11:36 AM (IST)

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा? ...

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा? 

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जिस शाम छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी ने तुरंत उसकी निंदा की. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरह इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए दो हफ़्ते का इंतजार नहीं किया; उन्होंने उसी समय इसकी निंदा की. 

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरह धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की बेताब कोशिशें नहीं कीं. आज भी धर्मेंद्र प्रधान और यह सरकार जंतर-मंतर पर मौजूद छात्रों के चरित्र और छवि पर सवाल उठा रहे हैं. क्या हमें वे युवतियां नहीं दिखतीं जो राहुल गांधी से मिलीं और उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी, जब आपको अपशब्द कहे जाते हैं, तो आपको बुरा लगता है. लेकिन आज भी जंतर-मंतर पर मौजूद लड़कियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही अभद्र भाषा पर आप चुप हैं. 

11 August 2026 11:10 AM (IST)

दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित...

दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

सत्र के 17वें दिन विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है. लोकसभा की कार्यवाही आज भी शुरू होते ही स्थगित हो गई. कार्यवाही के शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसको बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. 

11 August 2026 11:02 AM (IST)

लोकसभा की कार्यवाही शुरू ...

लोकसभा की कार्यवाही शुरू 

भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. 

11 August 2026 11:02 AM (IST)

ट्विटर पर खेलना बंद करिए: निशिकांत दुबे...

ट्विटर पर खेलना बंद करिए: निशिकांत दुबे

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर देवघर (झारखंड) से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी के प्रति आपके (राहुल गांधी) विरोध की तीव्रता और यह तथ्य कि आप लगातार देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों का साथ देते हैं, को देखते हुए आपके लिए एक संदेश है: इस दोहरे रवैये, दोहरे मापदंड और बांटने वाली मानसिकता को छोड़ें, छात्रों के साथ खड़े हों और सुनिश्चित करें कि उन्हें न्याय मिले. आप सरकार में हैं और आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मंच है; ट्विटर पर खेल खेलना बंद करें. यदि आपमें वास्तव में साहस, कद और छात्रों के कल्याण की सच्ची चिंता है, तो भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर सरकार से अपना समर्थन वापस लें. आगे आएं और जवाब दें; यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो जनता आपको माकूल जवाब देगी.

11 August 2026 10:58 AM (IST)

प्रियंका गांधी पहुंची संसब भवन ...

प्रियंका गांधी पहुंची संसब भवन 

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंचीं. इस दौरान NDA सांसद विपक्ष के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे थे. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले हैं."

11 August 2026 10:49 AM (IST)

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर निशाना...

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर निशाना

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह संसद का बहुत अहम सत्र है और सरकार कहती रही है कि वह चर्चा के लिए तैयार है. सरकार ने पेपर लीक से निपटने के लिए एक नया सख्त कानून बनाया है. केंद्रीय गृह मंत्री भी सदन में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका (विपक्ष का) एकमात्र मकसद हंगामा करना है.

11 August 2026 10:47 AM (IST)

राहुल गांधी पर सीएम योगी ने साधा निशाना...

राहुल गांधी पर सीएम योगी ने साधा निशाना

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर लिखा,'लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है. गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तारपूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार हैं. कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करे, सदन की गरिमा बनाए रखे और उत्तर को पूरा सुने. लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं.

11 August 2026 10:42 AM (IST)

अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा ...

अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा 

NDA सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वे संसद में चर्चा से भाग रहे हैं. बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए. जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार हुए, उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है, यह दिखाता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव हो रहा है और उन्हें न्याय से कैसे वंचित रखा जा रहा है. फिर भी, दूसरी तरफ, वे खुद सदन में नहीं आते और गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं. गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ फैला रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं. 

11 August 2026 10:38 AM (IST)

मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना...

मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत. राहुल गांधी शरम करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है. 

11 August 2026 10:29 AM (IST)

संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने निकाला मार्च...

संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने निकाला मार्च

NDA सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ पोस्टर लेकर संसद के मकर द्वार की ओर विरोध मार्च निकाला. उनका आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

11 August 2026 10:16 AM (IST)

रांची छात्र आंदोलन पर बीजेपी सांसद ने क्या कहा? ...

रांची छात्र आंदोलन पर बीजेपी सांसद ने क्या कहा? 

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि जो लोग जंतर-मंतर आंदोलन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और सपा के लोग कल उनकी गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से लाठी चार्ज करने का काम किया. आखिर झारखंड का आंदोलन वो छात्र और युवाओं का था जिस तरह से वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया और लोग घायल हुए. ये आंदोलन इसलिए क्योंकि झारखंड पुलिस कमीशन की जो परीक्षाएं लीक हुई थी उसको निरस्त और CBI जांच करने की मांग कर रहे थे. तो आखिर वहां पर चुप और यहां पर सदन में हंगामा ये उचित नहीं है. 

11 August 2026 09:56 AM (IST)

संजय राउत ने की पीसी ...

संजय राउत ने की पीसी 

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक पीसी कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. राउत ने कहा कि अमित शाह आने वाले हैं, ये अफवाह है और अगर आते हैं, तो क्या अहसान कर रहे हैं क्या? आपको तो इस्तीफा देना चाहिए. बच्चों को आपने मारा है. आप हैं कौन? भगवान हैं? अब युवा को रोका नहीं जा सकता, जहां कुछ गलत होगा, बच्चे सड़कों पर आएंगे. रांची में बच्चों से बात करनी चाहिए मोदी को वंदे मातरम् पहले से चल रहा है, ये नाटक बंद करें. 

11 August 2026 09:53 AM (IST)

पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा ...

पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा 

संसद में जारी एनडीए की मंगल मिलन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के नेताओं ने तिरंगा लहराया. 

11 August 2026 09:50 AM (IST)

एनडीए सांसद करेंगे मार्च ...

एनडीए सांसद करेंगे मार्च 

एनडीए के सांसद अब से कुछ देर में संसद भवन परिसर में चार्च करेंगे. एनडीए सांसदों का आरोप है कि विपक्ष मानसून सत्र के दौरान हंगामा कर रहा है, जबकि सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है. 

11 August 2026 09:43 AM (IST)

विपक्ष ने रखी दो मांगे ...

विपक्ष ने रखी दो मांगे 

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि हमारी दो मुख्य मांगें थीं: डोनेशन में हुई चोरी पर चर्चा और गृह मंत्री का बयान. वे मुद्दों के सिर्फ़ कुछ हिस्सों पर ही बात कर रहे हैं. अगर दोनों मांगों पर ध्यान दिया जाए, तो सदन ठीक से चलेगा. वे डोनेशन की चोरी पर चर्चा करने से क्यों बच रहे हैं? डोनेशन की चोरी का असर दुनिया भर में पड़ा है; यहां तक कि भगवान राम में आस्था रखने वालों ने भी बड़े पैमाने पर डोनेशन दिया था. 

11 August 2026 09:42 AM (IST)

मंगल मिलन बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी ...

मंगल मिलन बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी 

संसद भवन में एनडीए की मंगल मिलन बैठक के लिए प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. 

11 August 2026 09:13 AM (IST)

लोकसभा में कांग्रेस सांसद का काम रोको प्रस्ताव...

लोकसभा में कांग्रेस सांसद का काम 'रोको प्रस्ताव'

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'काम रोको प्रस्ताव' का नोटिस दिया है। इसका मकसद एक नए 'दल-बदल विरोधी कानून' के स्वरूप पर चर्चा करना है. यह कानून अवसरवाद से प्रेरित और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोकेगा, और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी जगह देगा.

 

11 August 2026 08:48 AM (IST)

कांग्रेस के सांसद ने दिया नोटिस ...

कांग्रेस के सांसद ने दिया नोटिस 

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसमें 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग की गई है. 

 

11 August 2026 08:20 AM (IST)

एनडीए संसदीय दल की बैठक ...

एनडीए संसदीय दल की बैठक 

मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक संसद भवन में होगी. इस बैठक का नाम 'मंगल मिलन' रखा गया है. इस बैठक में पीएम मोदी भी उपस्थित रह सकते हैं. 

11 August 2026 08:00 AM (IST)

संसद में आज भी हंगामे के आसार ...

संसद में आज भी हंगामे के आसार 

विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण आज ही संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है. विपक्ष आज भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. 

11 August 2026 07:22 AM (IST)

प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों पर होगा एक्शन ...

प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों पर होगा एक्शन 

रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर DC मंजूनाथ भजंत्री ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने संयम बरतते हुए बल प्रयोग से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और धक्का-मुक्की की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रों की आड़ में शामिल कुछ उपद्रियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर

11 August 2026 07:07 AM (IST)

रांची में जारी है छात्रों का आंदोलन ...

रांची में जारी है छात्रों का आंदोलन 

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है. गत सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव किया था, जिस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच भारी तनाव देखने को मिला. 

11 August 2026 07:07 AM (IST)

दिन भर दिखेगा असर ...

दिन भर दिखेगा असर 

झारखंड में बीजेपी की ओर बुलाए गए बंद का असर बाजारों पर पड़ सकता है. सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक पूरे झारखंड में बंद का असर देखने को मिल सकता है. 

11 August 2026 07:07 AM (IST)

बीजेपी ने बुलाया झारखंड बंद ...

बीजेपी ने बुलाया झारखंड बंद 

झारखंड में विपक्षी में बैठी बीजेपी ने छात्रों के प्रदर्शन का पुरजोर समर्थन किया है. कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है. 

11 August 2026 07:07 AM (IST)

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन में भारी हंगामा ...

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन में भारी हंगामा 

10 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों ने परीक्षा अनियमितता के विरोध में भारी प्रदर्शन किया. इस दौरान रांची विधानसभा गेट पर छात्रों ने धावा बोला. पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के बावजूद हजारों की संख्या में छात्र बैरिकेड तोड़कर विधानसभा गेट पहुंचे. 

11 August 2026 07:07 AM (IST)

मानसून सत्र का 17वां दिन ...

मानसून सत्र का 17वां दिन 

संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है. 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरा विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला. आलम यह है कि सदन में किसी भी दिन सुचारू रूप से चर्चा नहीं हो सकी. 

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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