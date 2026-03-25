LIVE: संसद में सर्वदलीय बैठक,बंगाल में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री; ममता को टेंशन

आज शाम पांच बजे संसद भवन में मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी. सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजीजू रहेंगे. इसके अलावा विपक्ष के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया गया है.उससे पहले संसद में एक बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण दोपहर 12 बजे वित्‍त बिल पर संसद में जवाब देंगी.