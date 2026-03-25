LIVE: संसद में सर्वदलीय बैठक,बंगाल में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री; ममता को टेंशन

आज शाम पांच बजे संसद भवन में मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी. सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजीजू रहेंगे. इसके अलावा विपक्ष के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया गया है.उससे पहले संसद में एक बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोपहर 12 बजे वित्त बिल पर संसद में जवाब देंगी.
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चुनावी राज्यों की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 मार्च से केरल में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. उधर बंगाल में ममता बनर्जी की तीन रैलियां हैं. इतना ही नहीं, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी आज बंगाल दौरे पर हैं. वह आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के साथ कोलकाता में एक प्रेस कॉफ्रेंस करेंगे.
रामनवमी पर बिहार में अलर्ट...
राम नवमी (26-27 मार्च 2026) के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, विशेषकर पटना के महावीर मंदिर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में. उपद्रव रोकने के लिए 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, सोशल मीडिया पर 24/7 निगरानी की जा रही है, और बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध है.
बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा जुलूस. रामनवमी जुलूस, डीजे बजाया तो जब्त किया जाएगा.
पटना: रामनवमी, चैत्र नवरात्र और प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईजी और डीएम ने निर्देश दिए हैं. बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. जुलूस में डीजे बजाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा.
संवेदनशील मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जाएगी. असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा के कड़े नियम
हर छोटे-बड़े जुलूस के साथ पुलिस बल की मौजूदगी अनिवार्य
प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थानों का लाइसेंस जरूरी
विसर्जन के दौरान पुलिस पदाधिकारी और बल की तैनाती
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई....
सीएम योगी का बहराइच और देवीपाटन दौरा
सीएम योगी का आज का कार्यक्रम: बहराइच में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण कार्यक्रम (पूर्वाह्न 11:00 बजे – ग्राम पंचायत सेमरहना, बहराइच)
बहराइच में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण कार्यक्रम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर आएंगे. वे तुलसीपुर स्थित माँ देवीपाटन मंदिर में चल रहे नवरात्र मेले के दौरान दर्शन-पूजन करेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:25 बजे हेलीकॉप्टर से माँ पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुलसीपुर के हेलीपैड पर उतरेंगे. यहां से 12:30 बजे कार से मंदिर के लिए रवाना होंगे और 12:35 बजे मंदिर पहुंचेंगे. मंदिर परिसर में उनका कार्यक्रम दोपहर 12:35 से 2:15 बजे तक आरक्षित है. इस दौरान वे पूजा-अर्चना के साथ मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा ले सकते हैं. इसके बाद 2:15 बजे मंदिर से रवाना होकर 2:20 बजे हेलीपैड पहुंचेंगे और वापस प्रस्थान करेंगे.
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