LIVE: चुनाव से पहले कोलकाता में शूटआउट, पाटुली के ईस्ट फूलबागान इलाके में फायरिंग हुई

चुनाव से पहले कोलकाता में शूटआउट. पाटुली के ईस्ट फूलबागान इलाके में रात में फायरिंग हुई, एक की मौत, एक घायल.
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हम केरल की A टीम हैं, BJP है 0 सीट वाली पार्टी- शशि थरूर
केरल विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की जीत पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी को राज्य में "ज़ीरो-सीट वाली पार्टी" कहा. कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह आशावादी हैं, और कहा, "यह मत भूलिए कि BJP केरल में ज़ीरो-सीट वाली पार्टी है. असली मुकाबला UDF और LDF के बीच है. हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं, अनुभवी उम्मीदवार भी हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं. लोग LDF के कुशासन से थक चुके हैं, और BJP इसका जवाब नहीं है क्योंकि उनके पास कोई क्षमता नहीं है. असल में, उन्हें विधानसभा में ज़ीरो सीटें मिली थीं, और अगर उन्हें एक, दो या तीन सीटें मिल भी गईं, तो भी वे इसे बड़ी जीत बताएँगे."
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि मतदाता एक नई लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं, उन्होंने कहा, "लोग सकारात्मक सोच वाला, नया और ताज़ा शासन चाहते हैं, जो कि केरल का विज़न है. मेरा बस यही संदेश है. कांग्रेस पार्टी केरल राज्य में 85 से 100 सीटें जीतेगी."
'B टीम' विवाद को खारिज करते हुए, थरूर ने कहा, "यह पूरी तरह से बेतुकी बात है. हमें किसी की 'B टीम' बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हम केरल की 'A टीम' हैं. BJP और LDF, ये दोनों ही नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आए. हमारा समझौता केरल की जनता के साथ है, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केरल की जनता और उनके हित हमारे साथ सुरक्षित रहें."
महिला आरक्षण विधेयक
महिला आरक्षण विधेयक को अपना समर्थन देते हुए, उन्होंने राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ने में आने वाली मुश्किलों का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "यहाँ तक कि चुनावों में भी, किसी भी पार्टी ने महिलाओं को सीटों का कोई खास प्रतिशत नहीं दिया है. हमारे पास सिर्फ़ 10% सीटें हैं, BJP के पास 11%. हम महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. इसलिए हमें एक आरक्षण विधेयक की ज़रूरत है ताकि हम महिलाओं को गारंटीशुदा अवसर दे सकें."
मैं बीजेपी का आलोचक
अपने आस-पास चल रहे BJP-समर्थक बयान के विवाद पर सफाई देते हुए, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी कोई BJP-समर्थक बयान दिया था, बल्कि उन्होंने हमेशा भारत-समर्थक बयान दिया है. "मैं BJP का और खासकर सांप्रदायिकता का कड़ा आलोचक हूँ, और मेरा सच में मानना है कि यह देश के हितों के खिलाफ है, लेकिन भारत के एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर, मैं अक्सर राष्ट्रीय हितों की बात करता हूँ," उन्होंने आगे कहा.
जब उनसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की हालिया आलोचना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात हमारी अच्छी छवि नहीं दिखाते.
सांसद ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक है. ईरान युद्ध पर सरकार के संयम और चुप्पी का समर्थन करने की मेरी एक वजह यह उम्मीद थी कि सरकार इसका इस्तेमाल शांति कायम करने के लिए एक जगह बनाने में करेगी, और शांति की अगुवाई करने वाली आवाज़ बनेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि भारत को होना चाहिए. लेकिन विडंबना यह है कि यह काम पाकिस्तान कर रहा है. ज़ाहिर है, तुर्की और मिस्र भी इसमें आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बात से खुश नहीं हो सकता."
2026 के केरल विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगी, और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को खत्म होना है. कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF, सत्ता में काबिज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले LDF को सत्ता से हटाकर 140 सदस्यों वाली विधानसभा पर कब्ज़ा करना चाहता है. LDF के नेतृत्व वाली सरकार ने करीब एक दशक तक राज्य पर शासन किया है. (ANI)
चुनाव से पहले कोलकाता में शूटआउट
पाटुली के ईस्ट फूलबागान इलाके में रात में फायरिंग हुई, एक की मौत, एक घायल. तीन से चार राउंड फायरिंग का आरोप है. सुबह 7 बजे फॉरेंसिक एक्सपर्ट और लालबाजार की होमिसाइड ब्रांच के अधिकारी मौके पर थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पाटुली के ईस्ट फूलबागान इलाके में जीत मुखर्जी के घर की छत पर पार्टी चल रही थी, जहां तृणमूल वर्कर राहुल डे आया था. पार्टी में कुछ और लोग भी थे. आरोप है कि रात में कुछ लोग घर की छत पर चढ़ गए और उसके बाद फायरिंग कर दी. फायरिंग में राहुल डे नीचे गिर गए, घर के मालिक जीत मुखर्जी को गोली लग गई. राहुल डे की मौके पर ही मौत हो गई.
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