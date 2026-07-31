/31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा

31 July LIVE Updates: जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला आज, नीरज पर रहेगी सबकी नजर
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा आज भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. भारतीय समयानुसार आज देर रात 12:30 बजे ग्लासगो के स्कॉटस्टौन स्टेडियम में फाइनल मुकाबला शुरू होगा, जिसमें नीरज के अलावा भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी हिस्सा लेंगे.
इस मुकाबले में नीरज के सामने पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और श्रीलंका के रुमेश पाथिराजे की कड़ी चुनौती होगी. फाइनल का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (सोनी स्पोर्ट्स टेन 2, टेन 3 हिंदी और टेन 4) पर देख सकते हैं.
31 July LIVE Updates: आज ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आज 31 जुलाई अंतिम दिन है. समय पर ITR फाइल करने से टैक्स रिकॉर्ड सही रहता है और रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी होती है. समयसीमा बीतने के बाद लेट फीस लगती है, जो 5,000 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है.
31 July LIVE Updates: आज दोपहर 1 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक
संसद भवन परिसर में आज दोपहर 1:00 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी. राजनीतिक और संसदीय दृष्टिकोण से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. इससे पहले मंगलवार को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक हुई थी. इस बार तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एनसीपीआई (NCPI) में शामिल हुए सांसदों की मौजूदगी विशेष चर्चा में है.
31 July LIVE Updates: 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र को लेकर संसद में हलचल तेज है. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 'एंटी पेपर लीक बिल' पास हो चुका है. आज संसद में दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है.
दूसरी ओर, आज देश के करोड़ों करदाताओं के लिए अहम दिन है, क्योंकि बिना पेनल्टी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला होना है, जिसमें नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 थ्रोअर उतरने वाले हैं.