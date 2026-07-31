Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Live Now

31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा

Parliament Monsoon Session LIVE Updates: नमस्कार, 31 जुलाई के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां हम आपके लिए 31 जुलाई यानी आज बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है?

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 31, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:17 AM IST
31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Image Credit: 31 July LIVE Updates
31 July 2026 07:17 AM (IST)

31 July LIVE Updates: जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला आज, नीरज पर रहेगी सबकी नजर

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा आज भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. भारतीय समयानुसार आज देर रात 12:30 बजे ग्लासगो के स्कॉटस्टौन स्टेडियम में फाइनल मुकाबला शुरू होगा, जिसमें नीरज के अलावा भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी हिस्सा लेंगे. 

इस मुकाबले में नीरज के सामने पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और श्रीलंका के रुमेश पाथिराजे की कड़ी चुनौती होगी. फाइनल का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (सोनी स्पोर्ट्स टेन 2, टेन 3 हिंदी और टेन 4) पर देख सकते हैं.

31 July 2026 07:16 AM (IST)

31 July LIVE Updates: आज ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आज 31 जुलाई अंतिम दिन है. समय पर ITR फाइल करने से टैक्स रिकॉर्ड सही रहता है और रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी होती है. समयसीमा बीतने के बाद लेट फीस लगती है, जो 5,000 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है.

31 July 2026 07:16 AM (IST)

31 July LIVE Updates: आज दोपहर 1 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक

संसद भवन परिसर में आज दोपहर 1:00 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी. राजनीतिक और संसदीय दृष्टिकोण से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. इससे पहले मंगलवार को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक हुई थी. इस बार तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एनसीपीआई (NCPI) में शामिल हुए सांसदों की मौजूदगी विशेष चर्चा में है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Today News
Big News
India News

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Today News14 min ago
2
crude oil20 min ago
3
rashifal by ajay bhambi27 min ago
4
ODI World Cup 202731 min ago
5
Maharashtra32 min ago