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केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आने वाले विधानसभा चुनावों में केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सत्ता में वापसी पर भरोसा जताया.

 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:44 AM IST
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केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
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राज्य में UDF और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच दशकों से चले आ रहे दो-ध्रुवीय राजनीतिक मुकाबले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा, 'केरल में BJP कहीं नहीं है...दशकों से UDF और LDF के बीच मुकाबला रहा है, इसलिए हमें यहां LDF और वामपंथी पार्टियों को हराना होगा... लोग पूरी तरह से UDF के पक्ष में वोट देंगे,'

 

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31 March 2026
09:39 AM

केरल में कहीं नहीं भाजपा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आने वाले विधानसभा चुनावों में केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सत्ता में वापसी पर भरोसा जताया. राज्य में UDF और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच दशकों से चले आ रहे दो-ध्रुवीय राजनीतिक मुकाबले का ज़िक्र करते हुए पायलट ने कहा, "केरल में BJP कहीं नहीं है... दशकों से UDF और LDF के बीच मुकाबला रहा है, इसलिए हमें यहाँ LDF और वामपंथी पार्टियों को हराना होगा... लोग पूरी तरह से UDF के पक्ष में वोट देंगे." राज्‍य में नौ अप्रैल को चुनाव होने हैं.

इसके लिए LDF, UDF और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सहित सभी राजनीतिक मोर्चों ने राज्य में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. इससे पहले सोमवार को, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों का भविष्य और देश की ऊर्जा सुरक्षा "दांव पर लगा दी है."

कोट्टायम में एक रैली को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता ने PM मोदी पर भारत के कृषि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए खोलने और देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका को अपनी ईंधन खरीद रणनीति तय करने की अनुमति देने का आरोप लगाया. "नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने भारत के किसानों का भविष्य दांव पर लगा दिया. वह आधुनिक भारत के इतिहास में पहले ऐसे PM हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए खोल दिया है. वह आधुनिक भारत के पहले ऐसे PM हैं जिन्होंने हमारी ऊर्जा सुरक्षा दांव पर लगा दी है. आज भारत अपनी मर्ज़ी से किसी से भी तेल, डीज़ल या पेट्रोल नहीं खरीद सकता," उन्होंने कहा.

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को LDF और UDF पर तीखा हमला बोला, और दोनों गठबंधनों पर "वोट-बैंक की राजनीति" करने और राज्य के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया. पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल लंबे समय से "स्वार्थी राजनीति के दो मॉडलों" के बीच फंसा हुआ है; उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक पक्ष "भ्रष्ट" है, वहीं दूसरा "महा-भ्रष्ट" है, और अगर एक पक्ष "सांप्रदायिक" है, तो दूसरा "महा-सांप्रदायिक" है. उन्होंने जोर देकर कहा कि LDF और UDF दोनों ने ही शासन-प्रशासन के बजाय चुनावी फ़ायदों को ज्‍यादा अहमियत दी है.

PM मोदी ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाले NDA का लक्ष्य राज्य में तेजी से विकास लाना है. उन्होंने भरोसा जताया कि केरल में भविष्य में बनने वाली NDA सरकार एक "विकसित केरल" बनाने की दिशा में काम करेगी, जिसे उन्होंने "मोदी की गारंटी" बताया.

कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF, मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले LDF को सत्ता से हटाकर 140 सदस्यों वाली विधानसभा पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है. LDF के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग एक दशक तक राज्य पर शासन किया है. इस चुनाव में लगभग 2.7 करोड़ मतदाताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

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About the Author
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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