केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट

राज्य में UDF और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच दशकों से चले आ रहे दो-ध्रुवीय राजनीतिक मुकाबले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा, 'केरल में BJP कहीं नहीं है...दशकों से UDF और LDF के बीच मुकाबला रहा है, इसलिए हमें यहां LDF और वामपंथी पार्टियों को हराना होगा... लोग पूरी तरह से UDF के पक्ष में वोट देंगे,'

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