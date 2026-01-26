Republic Day 2025 Live Updates: इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत, 77वां गणतंत्र दिवस क्यों हैं खास?

Advertisement
77th Republic Day 2026 Kartavya Path live Updates: भारत आज 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता की झलक पूरी दुनिया को दिखने वाली है. स्वदेशी हथियार, भव्य झांकियां और कड़ा सुरक्षा घेरा इस बार के समारोह को खास बना रहे हैं. 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी पल-पल की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए Zee News के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहिए.

Jan 26, 2026, 07:03 AM IST
Republic Day 2026 Kartavya Path live Updates: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व और सम्मान के साथ मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना. तब से हर साल यह दिन देश की लोकतांत्रिक ताकत और एकता का प्रतीक बन चुका है. इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया जा रहा है, जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा पर टिकी हैं.

‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष बनी थीम
गणतंत्र दिवस 2026 की थीम ‘वंदे मातरम् के 150 वर्ष’ रखी गई है. यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति की आवाज बना था. इस थीम के तहत परेड में कुल 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 13 झांकियां मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की होंगी. हर झांकी भारत की विविधता, परंपरा और आधुनिक सोच को दर्शाएगी.

सुबह 9:30 बजे शुरू होगी परेड
गणतंत्र दिवस परेड सुबह 9:30 बजे शुरू होगी. एंट्री गेट सुबह 7 बजे से खुलेंगे. परेड में थलसेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी रक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा.

राष्ट्रपति भवन रोशनी से जगमग, दिल्ली हाई अलर्ट पर
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को भव्य रोशनी से सजाया गया है. सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों पर प्रतिबंध लगाए हैं और लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.

26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी पल-पल की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए Zee News के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहिए.

26 January 2026
07:00 AM

77th Republic Day 2026 LIVE Updates: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी पाबंदियां लगाईं, पूरी एडवाइजरी यहां देखें
रिपब्लिक डे परेड को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने परेड को आसानी से चलाने के लिए ट्रैफिक के कड़े इंतज़ाम और पाबंदियों की घोषणा की है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

77th Republic Day 2026

