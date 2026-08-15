Independence Day 2026 Live Updates: 'हर दिल में वंदे मातरम, हर मन में तिरंगा'- लाल किले से PM मोदी का राष्ट्र को संदेश

80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया. देश में देशभक्ति की प्रबल लहर को रेखांकित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज, हर दिल वंदे मातरम् की धुन के साथ धड़क रहा है. आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है. प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प और राष्ट्रीय एकता की भावना की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम् का उद्घोष पूरे भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर एकजुट कर रहा है.
PM Modi addresses the nation on the 80th Independence Day
The PM says, "Today, every heart is beating with the rhythm of Vande Mataram. Aaj har ghar Tiranga hai, har mann Tiranga hai." pic.twitter.com/0aSdmt53nm
— ANI (@ANI) August 15, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के गनर्स ने स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन्स से 21 तोपों की भव्य सलामी दी. इस सेरेमोनियल बैटरी का नेतृत्व मेजर पवन सिंह शेखावत ने किया, जबकि नायब सूबेदार (गनरी में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर) अनुतोष सरकार गन पोजीशन ऑफिसर की भूमिका में रहे. तोपों की गूंज और राष्ट्रगान के साथ पूरा लाल किला प्रांगण देशभक्ति के उत्साह से सराबोर हो गया.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi hoists the National Flag at Red Fort on the 80th Independence Day.
The hoisting of the National Flag was synchronised with the 21-Gun Salute by the gunners of the 1721 Field Battery (Ceremonial). The ceremonial battery, utilising the… pic.twitter.com/rbaiIKQpPU
— ANI (@ANI) August 15, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले के प्रांगण में देश के कोने-कोने और विविध पृष्ठभूमियों से आए हजारों नागरिक जुटे हैं. समारोह में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ और 'विकसित भारत के लिए युवा शक्ति@2047' के राष्ट्रीय संकल्प का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. पारंपरिक वेशभूषा में सजे नागरिकों, महिला उद्यमियों, किसानों, वैज्ञानिकों और युवाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को 'अनेकता में एकता' का जीवंत स्वरूप दे दिया है. दर्शक दीर्घा में मौजूद हर भारतीय देशभक्ति के उल्लास से सराबोर है.
An audience from diverse backgrounds is gathered at Red Fort to witness the 80th Independence Day celebrations commemorating ‘150 Years of Vande Mataram’ & ‘Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047’
Photos: Doordarshan pic.twitter.com/7ZOgQT8Fd7
— ANI (@ANI) August 15, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन किया. गृह मंत्री ने देशवासियों से राष्ट्रीय प्रगति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी को एक विकसित, समृद्ध और पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में चल रहे प्रयासों को और अधिक गति देने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए.
समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माँ भारती की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी वीर सेनानियों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ।
आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को और गति देने का… pic.twitter.com/9QWOj9kTGV
— Amit Shah (@AmitShah) August 15, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करने के लिए ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंच गए हैं. समारोह स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री की अगवानी कर उनका औपचारिक स्वागत किया. इसके बाद रक्षा सचिव ने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GoC), लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी का प्रधानमंत्री से परिचय कराया. इसके तुरंत बाद PM मोदी गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के लिए आगे बढ़े.
Prime Minister Narendra Modi arrives at Red Fort to lead the nation's 80th Independence Day celebrations
The PM is received by Raksha Mantri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Sanjay Seth and Defence Secretary Rajesh Kumar Singh
The Defence Secretary introduces the General… pic.twitter.com/Ri4n8nb9pc
— ANI (@ANI) August 15, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. समारोह स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इसके बाद सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के संयुक्त दस्ते द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया. इसके तुरंत बाद PM मोदी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़े.
Prime Minister Narendra Modi receives Guard of Honour as he arrives at Red Fort to lead the 80th Independence Day celebrations pic.twitter.com/rI6uKLH3nh
— ANI (@ANI) August 15, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर मुख्य समारोह में जाने से पहले राजघाट का दौरा किया. PM मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री ने बापू के सत्य, अहिंसा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को नमन करते हुए देशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की. राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले के लिए रवाना हुए, जहां वे गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi pays floral tributes to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, at Rajghat on the 80th Independence Day
(Video source: PM Modi/ YouTube) pic.twitter.com/xIcfLPeDol
— ANI (@ANI) August 15, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को कोटि-कोटि नमन किया. CM योगी ने जनता से अमर बलिदानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हर नागरिक को 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) की भावना को आत्मसात करना चाहिए. उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और जनभागीदारी के माध्यम से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में बढ़-चढ़कर योगदान देने की अपील की.
प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
स्वतंत्रता का यह पावन पर्व माँ भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों को कोटि-कोटि नमन।… pic.twitter.com/enkLcdpFSM
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 15, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने औपनिवेशिक दासता को समाप्त करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, अद्वितीय संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक नमन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श और सपने आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं. 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य और सामूहिक प्रयासों के बल पर देश विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. PM मोदी ने देशवासियों से वीर शहीदों के आदर्शों पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले समय में विकास की यह यात्रा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की अपील की.
Warm greetings on the occasion of Independence Day.
We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से भारत की जनता को हार्दिक बधाई दी है. द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को रेखांकित करते हुए रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत व्यक्तिगत संबंधों के चलते अमेरिका-भारत संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली है. रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष अनुसंधान और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझा साझेदारी दोनों राष्ट्रों के साथ-साथ पूरे हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बना रही है.
US Secretary of State Marco Rubio says, "On behalf of the United States of America, I extend warm congratulations to the people of India on their Independence Day.
Thanks to the personal relationship between President Trump and Prime Minister Modi, the U.S.-India relationship… pic.twitter.com/agu2OGJstL
— ANI (@ANI) August 15, 2026
इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह समावेशी विकास की अनूठी तस्वीर पेश कर रहा है. केंद्र सरकार की PM मुद्रा योजना के सफल उद्यमियों और PM स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर्स समेत लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया है. इस वर्ष का समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक है. राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की स्थायी विरासत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाल किले पर पहली बार इसका औपचारिक गायन होगा. वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्पवर्षा के तुरंत बाद 2500 NCC कैडेट्स और 'माई भारत' (MY Bharat) के युवा वॉलंटियर्स मिलकर राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम' का गायन करेंगे.
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य केंद्रबिंदु विकसित भारत @2047 और देश की असीम युवा शक्ति है. प्रधानमंत्री के संबोधन में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप, तकनीकी आत्मनिर्भरता और युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने वाले बड़े विजन की झलक देखने को मिल सकती है.
लाल किले की प्राचीर पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
भव्य स्वागत व गार्ड ऑफ ऑनर: लाल किले पर आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे. इसके बाद थलसेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस का संयुक्त दस्ता प्रधानमंत्री को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देगा, जिसका वे निरीक्षण करेंगे.
ध्वजारोहण व तोपों की सलामी: प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे. ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी द्वारा 21 तोपों की गूंजती सलामी दी जाएगी और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान से पुष्पवर्षा करेंगे.
संबोधन व सामूहिक गायन: राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भाषण के बाद करीब 2500 NCC कैडेट्स और 'माई भारत' के वॉलंटियर्स 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन करेंगे.
Swadhinta Divas 2026 Live Updates: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मुख्य समारोह स्थल लाल किले और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में 1000 से अधिक AI सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल और आधुनिक निगरानी तंत्र के जरिए जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राजधानी में दिनभर हल्के बादलों के साथ हल्की बारिश की संभावना है. समारोह के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है.
Swadhinta Divas 2026 Live Updates: देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के अपार उत्साह और उल्लास के साथ मना रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुख्य समारोह की अगुवाई की.
80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के गनर्स ने स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन्स से 21 तोपों की भव्य सलामी दी.
80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया. देश में देशभक्ति की प्रबल लहर को रेखांकित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज, हर दिल वंदे मातरम् की धुन के साथ धड़क रहा है. आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है. प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प और राष्ट्रीय एकता की भावना की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम् का उद्घोष पूरे भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर एकजुट कर रहा है.