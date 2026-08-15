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Independence Day 2026 Live Updates: 'हर दिल में वंदे मातरम, हर मन में तिरंगा'- लाल किले से PM मोदी का राष्ट्र को संदेश

80th Independence Day Live Updates: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, पक्के इरादे व सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके संघर्ष से औपनिवेशिक दासता का अंत हुआ.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Aug 15, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:49 AM IST
Independence Day 2026 Live Updates: 'हर दिल में वंदे मातरम, हर मन में तिरंगा'- लाल किले से PM मोदी का राष्ट्र को संदेश
Image Credit: Independence Day 2026
15 August 2026 07:42 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: हर दिल में वंदे मातरम, हर मन में तिरंगा- लाल किले से PM मोदी का राष्ट्र को संदेश

80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया. देश में देशभक्ति की प्रबल लहर को रेखांकित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज, हर दिल वंदे मातरम् की धुन के साथ धड़क रहा है. आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है. प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प और राष्ट्रीय एकता की भावना की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम् का उद्घोष पूरे भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर एकजुट कर रहा है.

15 August 2026 07:36 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: लाल किले पर PM मोदी ने फहराया तिरंगा, 21 तोपों की सलामी के साथ गूंजा जयघोष

80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के गनर्स ने स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन्स से 21 तोपों की भव्य सलामी दी. इस सेरेमोनियल बैटरी का नेतृत्व मेजर पवन सिंह शेखावत ने किया, जबकि नायब सूबेदार (गनरी में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर) अनुतोष सरकार गन पोजीशन ऑफिसर की भूमिका में रहे. तोपों की गूंज और राष्ट्रगान के साथ पूरा लाल किला प्रांगण देशभक्ति के उत्साह से सराबोर हो गया.

15 August 2026 07:31 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: लाल किले पर उमड़ा जनसैलाब, वंदे मातरम् और युवा शक्ति के जश्न के बने साक्षी b

80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले के प्रांगण में देश के कोने-कोने और विविध पृष्ठभूमियों से आए हजारों नागरिक जुटे हैं. समारोह में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ और 'विकसित भारत के लिए युवा शक्ति@2047' के राष्ट्रीय संकल्प का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. पारंपरिक वेशभूषा में सजे नागरिकों, महिला उद्यमियों, किसानों, वैज्ञानिकों और युवाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को 'अनेकता में एकता' का जीवंत स्वरूप दे दिया है. दर्शक दीर्घा में मौजूद हर भारतीय देशभक्ति के उल्लास से सराबोर है.

15 August 2026 07:27 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सेनानियों को किया नमन, लिया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन किया. गृह मंत्री ने देशवासियों से राष्ट्रीय प्रगति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी को एक विकसित, समृद्ध और पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में चल रहे प्रयासों को और अधिक गति देने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए.

15 August 2026 07:20 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: लाल किले पहुंचे PM मोदी, रक्षा मंत्री और शीर्ष अधिकारियों ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करने के लिए ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंच गए हैं. समारोह स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री की अगवानी कर उनका औपचारिक स्वागत किया. इसके बाद रक्षा सचिव ने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GoC), लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी का प्रधानमंत्री से परिचय कराया. इसके तुरंत बाद PM मोदी गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के लिए आगे बढ़े.

 

15 August 2026 07:17 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: लाल किले पर PM मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. समारोह स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इसके बाद सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के संयुक्त दस्ते द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया. इसके तुरंत बाद PM मोदी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़े.

15 August 2026 07:02 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: PM मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर मुख्य समारोह में जाने से पहले राजघाट का दौरा किया. PM मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री ने बापू के सत्य, अहिंसा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को नमन करते हुए देशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की. राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले के लिए रवाना हुए, जहां वे गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे.

 

15 August 2026 06:59 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी ने दी बधाई, बोले- राष्ट्र प्रथम की भावना से सिद्ध होगा एक भारत-श्रेष्ठ भारत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को कोटि-कोटि नमन किया. CM योगी ने जनता से अमर बलिदानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हर नागरिक को 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) की भावना को आत्मसात करना चाहिए. उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और जनभागीदारी के माध्यम से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में बढ़-चढ़कर योगदान देने की अपील की.

15 August 2026 06:52 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, बोले- 140 करोड़ भारतीयों के दम पर छू रहे नई ऊंचाइयां

80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने औपनिवेशिक दासता को समाप्त करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, अद्वितीय संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक नमन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श और सपने आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं. 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य और सामूहिक प्रयासों के बल पर देश विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. PM मोदी ने देशवासियों से वीर शहीदों के आदर्शों पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले समय में विकास की यह यात्रा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की अपील की.

 

15 August 2026 06:48 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका ने दी भारत को बधाई, मार्को रुबियो बोले- पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं संबंध

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से भारत की जनता को हार्दिक बधाई दी है. द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को रेखांकित करते हुए रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत व्यक्तिगत संबंधों के चलते अमेरिका-भारत संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली है. रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष अनुसंधान और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझा साझेदारी दोनों राष्ट्रों के साथ-साथ पूरे हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बना रही है.

15 August 2026 06:47 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: लाल किले पर 5000 विशेष मेहमान; मुद्रा उद्यमी और स्ट्रीट वेंडर्स बने गवाह

इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह समावेशी विकास की अनूठी तस्वीर पेश कर रहा है. केंद्र सरकार की PM मुद्रा योजना के सफल उद्यमियों और PM स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर्स समेत लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया है. इस वर्ष का समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक है. राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की स्थायी विरासत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाल किले पर पहली बार इसका औपचारिक गायन होगा. वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्पवर्षा के तुरंत बाद 2500 NCC कैडेट्स और 'माई भारत' (MY Bharat) के युवा वॉलंटियर्स मिलकर राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम' का गायन करेंगे.

15 August 2026 06:45 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: विकसित भारत 2047 और युवा शक्ति पर रहेगा फोकस: रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य केंद्रबिंदु विकसित भारत @2047 और देश की असीम युवा शक्ति है. प्रधानमंत्री के संबोधन में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप, तकनीकी आत्मनिर्भरता और युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने वाले बड़े विजन की झलक देखने को मिल सकती है.

15 August 2026 06:43 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम और मुख्य आकर्षण

लाल किले की प्राचीर पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

भव्य स्वागत व गार्ड ऑफ ऑनर: लाल किले पर आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे. इसके बाद थलसेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस का संयुक्त दस्ता प्रधानमंत्री को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देगा, जिसका वे निरीक्षण करेंगे.

ध्वजारोहण व तोपों की सलामी: प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे. ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी द्वारा 21 तोपों की गूंजती सलामी दी जाएगी और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान से पुष्पवर्षा करेंगे.

संबोधन व सामूहिक गायन: राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भाषण के बाद करीब 2500 NCC कैडेट्स और 'माई भारत' के वॉलंटियर्स 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन करेंगे.

15 August 2026 06:42 AM (IST)

Independence Day 2026 Live: सुरक्षा का अभेद्य पहरा और मौसम का रुख

Swadhinta Divas 2026 Live Updates: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मुख्य समारोह स्थल लाल किले और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में 1000 से अधिक AI सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल और आधुनिक निगरानी तंत्र के जरिए जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राजधानी में दिनभर हल्के बादलों के साथ हल्की बारिश की संभावना है. समारोह के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है.

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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