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LIVE News (12 August 2026): संसद में भारी हंगामे के बीच JPC में भेजा गया FCRA बिल, समिति में होंगे 31 मेंबर; कांग्रेस ने की बिल को वापस लेने की मांग की

आज की ताजा खबर लाइव, 10 अगस्त 2026 ब्रेकिंग हिंदी न्यूज: संसद के मानसून सत्र से लेकर झारखंड में जारी छात्रों के प्रोटेस्ट तक सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 12, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:33 PM IST
LIVE News (12 August 2026): संसद में भारी हंगामे के बीच JPC में भेजा गया FCRA बिल, समिति में होंगे 31 मेंबर; कांग्रेस ने की बिल को वापस लेने की मांग की
12 August 2026 02:27 PM (IST)

JPC में होंगे 31 सदस्य

FCRA बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है. लोकसभा में बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया. समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, इनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होंगे. 

12 August 2026 02:25 PM (IST)

FCRA बिल जेपीसी को भेजा गया

लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना FCRA बिल अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है. जेपीसी कमेटी में कुल 10 सदस्य होंगे, जो इस बिल पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस केवल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. 

12 August 2026 02:00 PM (IST)

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

स्थन के बाद एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. 

12 August 2026 01:17 PM (IST)

कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला बैन

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने जन-स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए, पूरे राज्य में एक साल के लिए तंबाकू और/या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

12 August 2026 12:30 PM (IST)

स्पाइस जेट के विमान में तकीनीकी खराबी

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2026 को, दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइसजेट की फ़्लाइट SG 105 में आखिरी समय में तकनीकी खराबी आ गई. इसके लिए एक वैकल्पिक विमान का इंतज़ाम किया गया और फ़्लाइट पुणे के लिए रवाना हुई. स्पाइसजेट यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करती है. 

12 August 2026 12:22 PM (IST)

राहुल गांधी ने पूछा- 20 दिन क्यों नहीं आए

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने साफ़ तौर पर कहा है कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. छात्रों पर गोली किसने चलाई? कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं. भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है; वे सदन में नहीं आ सकते. 

12 August 2026 12:21 PM (IST)

विपक्ष तय करे हंगामा करना है या चर्चा: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं: दोपहर 2:00 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंप दें, हम दोपहर 3:00 बजे चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दे दूंगा. संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं होती हैं. फिर भी, कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं. इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती. यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है. संसद में विस्तार से चर्चा होती है. मैं आज दोपहर 3:00 बजे से बहस जारी रखने के लिए तैयार हूं चाहे देर रात तक बैठना पड़े या कल दोपहर 3:00 बजे तक; अगर स्पीकर इजाज़त दें तो मैं प्रश्नकाल को भी स्थगित करने के लिए तैयार हूं. मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हूं. मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान मौजूद रहूंगा, हर बात के नोट्स लूंगा और हर बिंदु का जवाब दूंगा ताकि देश की जनता के सामने पूरा मामला साफ हो सके, ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके. अब विपक्ष को तय करना है कि वे चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं.

12 August 2026 12:10 PM (IST)

मैं नियमित रूप से संसद में मौजूद रहा: शाह

अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले, 'लापता', 'भाग गए' जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज्यादा सुनने को मिल रही हैं. जब से सत्र शुरू हुआ है, मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं; मैं अपने चैंबर में बैठता हूं, लेकिन चूंकि विपक्ष संसद को किसी भी सदन में काम नहीं करने दे रहा है, तो कोई क्या करे? जहां तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार NEET विरोध प्रदर्शनों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है. हमने समय तय करने और विपक्ष के तैयार रहने की बात कही थी. उनकी शुरुआती मांग यही थी और हमने उसे मान लिया. 

12 August 2026 12:10 PM (IST)

सभी सवालों के जवाब देने को तैयार: शाह

अमित शाह ने कहा कि मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते। अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है। वे आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पीकर को पत्र सौंप दें। हम आज दोपहर 3:00 बजे से कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूंगा; मैं सबकी बात सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि वे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार है; उन्हें बस संसद को काम करने देना होगा. 

12 August 2026 12:01 PM (IST)

विपक्ष पर अमित शाह का पलटवार

संसद में जारी हंगामें के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है. अमित शाह ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. विपक्ष 2 बजे स्पीकर को एक पत्र दे और हम आज दोपहर तीन बजे से कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा करने को तैयार हैं. 

12 August 2026 11:02 AM (IST)

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा करना शुरू किया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. 

12 August 2026 11:02 AM (IST)

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन की शुरुआत के साथ विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. 

12 August 2026 10:39 AM (IST)

पत्रकारों के सवाल पर भड़कीं प्रियंका गांधी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में जारी गतिरोध के बारे में पूछे जाने पर मीडिया पर भड़क गईं और पूछा कि क्या हमें भी वैसे ही चुप रहना चाहिए, जैसे आप (मीडिया) रहते हैं? उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब आप छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, उन पर पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? क्या हमें भी आप लोगों (मीडिया) की तरह बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए?

12 August 2026 10:36 AM (IST)

संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन

झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ विरोध जताया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया. 

12 August 2026 10:10 AM (IST)

जब पीएम मोदी ने अपनी मां को किया याद

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुशकिस्मत रहा हूं; मेरी मां सौ साल से अधिक समय तक जीवित रहीं और मुझे आशीर्वाद देती रहीं. फिर भी, आज भी मुझे उनकी कमी बहुत खलती है. कोविंद जी ने अभी एक घटना का जिक्र किया और अपनी किताब में भी लिखा है, जब गर्मियों में उनके घर में आग लग गई थी. उनकी मां ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घर का सामान बचाने की कोशिश की; आखिरकार, एक आम परिवार के लिए बच्चों की परवरिश में हर चीज जरूरी होती है. दुख की बात है कि इस कोशिश में वह आग में फंस गईं और उनकी जान चली गई. जरा सोचिए कम उम्र में ऐसी त्रासदी का सामना करना, इस तरह अपनी मां को खो देना. यह कितना दर्दनाक रहा होगा.

12 August 2026 10:04 AM (IST)

मानसून सत्र का आज 18वां दिन

संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष बचे हैं. आज मानसून सत्र का 18वां दिन है. विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण किसी भी संसद का सत्र सुचारू रूप से नहीं चल सका है. 

12 August 2026 10:02 AM (IST)

मुझे हमेशा कोविंद जी का मार्गदर्शन मिला: पीएम

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के लॉन्च का गवाह बनने का मौका मिला है. मैं कोविंद जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं और मुझे उन्हें करीब से जानने का अवसर मिला है. राष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनका मार्गदर्शन, और साथ ही मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह और अपनापन, मेरे लिए सचमुच बहुत कीमती रहा है. 

12 August 2026 10:02 AM (IST)

पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति की किताब का किया अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ‘ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स’ किताब का विमोचन किया. 

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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