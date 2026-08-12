/LIVE News (12 August 2026): संसद में भारी हंगामे के बीच JPC में भेजा गया FCRA बिल, समिति में होंगे 31 मेंबर; कांग्रेस ने की बिल को वापस लेने की मांग की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं: दोपहर 2:00 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंप दें, हम दोपहर 3:00 बजे चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दे दूंगा. संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं होती हैं. फिर भी, कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं. इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती. यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है. संसद में विस्तार से चर्चा होती है. मैं आज दोपहर 3:00 बजे से बहस जारी रखने के लिए तैयार हूं चाहे देर रात तक बैठना पड़े या कल दोपहर 3:00 बजे तक; अगर स्पीकर इजाज़त दें तो मैं प्रश्नकाल को भी स्थगित करने के लिए तैयार हूं. मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हूं. मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान मौजूद रहूंगा, हर बात के नोट्स लूंगा और हर बिंदु का जवाब दूंगा ताकि देश की जनता के सामने पूरा मामला साफ हो सके, ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके. अब विपक्ष को तय करना है कि वे चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW — ANI (@ANI) August 12, 2026