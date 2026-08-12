/LIVE News (12 August 2026): संसद में भारी हंगामे के बीच JPC में भेजा गया FCRA बिल, समिति में होंगे 31 मेंबर; कांग्रेस ने की बिल को वापस लेने की मांग की

FCRA बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है. लोकसभा में बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया. समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, इनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होंगे.
लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना FCRA बिल अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है. जेपीसी कमेटी में कुल 10 सदस्य होंगे, जो इस बिल पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस केवल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.
स्थन के बाद एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है.
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने जन-स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए, पूरे राज्य में एक साल के लिए तंबाकू और/या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2026 को, दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइसजेट की फ़्लाइट SG 105 में आखिरी समय में तकनीकी खराबी आ गई. इसके लिए एक वैकल्पिक विमान का इंतज़ाम किया गया और फ़्लाइट पुणे के लिए रवाना हुई. स्पाइसजेट यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करती है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने साफ़ तौर पर कहा है कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. छात्रों पर गोली किसने चलाई? कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं. भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है; वे सदन में नहीं आ सकते.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "The Opposition has clearly said that we are not interested in Amit Shah giving us a lecture. When I say 'we', I mean the younger generation of this country. Who shot the students? Who gave the order to beat up the students with… pic.twitter.com/2TSom00vLe
— ANI (@ANI) August 12, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं: दोपहर 2:00 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंप दें, हम दोपहर 3:00 बजे चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दे दूंगा. संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं होती हैं. फिर भी, कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं. इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती. यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है. संसद में विस्तार से चर्चा होती है. मैं आज दोपहर 3:00 बजे से बहस जारी रखने के लिए तैयार हूं चाहे देर रात तक बैठना पड़े या कल दोपहर 3:00 बजे तक; अगर स्पीकर इजाज़त दें तो मैं प्रश्नकाल को भी स्थगित करने के लिए तैयार हूं. मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हूं. मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान मौजूद रहूंगा, हर बात के नोट्स लूंगा और हर बिंदु का जवाब दूंगा ताकि देश की जनता के सामने पूरा मामला साफ हो सके, ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके. अब विपक्ष को तय करना है कि वे चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW
— ANI (@ANI) August 12, 2026
अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले, 'लापता', 'भाग गए' जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज्यादा सुनने को मिल रही हैं. जब से सत्र शुरू हुआ है, मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं; मैं अपने चैंबर में बैठता हूं, लेकिन चूंकि विपक्ष संसद को किसी भी सदन में काम नहीं करने दे रहा है, तो कोई क्या करे? जहां तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार NEET विरोध प्रदर्शनों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है. हमने समय तय करने और विपक्ष के तैयार रहने की बात कही थी. उनकी शुरुआती मांग यही थी और हमने उसे मान लिया.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "First of all, terms like 'laapata', 'bhaag gaye' are the kind of language increasingly being heard in India's public and parliamentary life. I have been coming to Parliament regularly since the session began; I sit in my… pic.twitter.com/sLaYv9fFSn
— ANI (@ANI) August 12, 2026
अमित शाह ने कहा कि मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते। अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है। वे आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पीकर को पत्र सौंप दें। हम आज दोपहर 3:00 बजे से कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूंगा; मैं सबकी बात सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि वे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार है; उन्हें बस संसद को काम करने देना होगा.
संसद में जारी हंगामें के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है. अमित शाह ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. विपक्ष 2 बजे स्पीकर को एक पत्र दे और हम आज दोपहर तीन बजे से कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा करने को तैयार हैं.
सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा करना शुरू किया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन की शुरुआत के साथ विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया.
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में जारी गतिरोध के बारे में पूछे जाने पर मीडिया पर भड़क गईं और पूछा कि क्या हमें भी वैसे ही चुप रहना चाहिए, जैसे आप (मीडिया) रहते हैं? उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब आप छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, उन पर पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? क्या हमें भी आप लोगों (मीडिया) की तरह बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए?
झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ विरोध जताया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया.
#WATCH | Delhi | Jharkhand BJP MPs protest against lathi-charge on protesting students in Jharkhand and LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi pic.twitter.com/bdtTNWfJ08
— ANI (@ANI) August 12, 2026
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुशकिस्मत रहा हूं; मेरी मां सौ साल से अधिक समय तक जीवित रहीं और मुझे आशीर्वाद देती रहीं. फिर भी, आज भी मुझे उनकी कमी बहुत खलती है. कोविंद जी ने अभी एक घटना का जिक्र किया और अपनी किताब में भी लिखा है, जब गर्मियों में उनके घर में आग लग गई थी. उनकी मां ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घर का सामान बचाने की कोशिश की; आखिरकार, एक आम परिवार के लिए बच्चों की परवरिश में हर चीज जरूरी होती है. दुख की बात है कि इस कोशिश में वह आग में फंस गईं और उनकी जान चली गई. जरा सोचिए कम उम्र में ऐसी त्रासदी का सामना करना, इस तरह अपनी मां को खो देना. यह कितना दर्दनाक रहा होगा.
संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष बचे हैं. आज मानसून सत्र का 18वां दिन है. विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण किसी भी संसद का सत्र सुचारू रूप से नहीं चल सका है.
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के लॉन्च का गवाह बनने का मौका मिला है. मैं कोविंद जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं और मुझे उन्हें करीब से जानने का अवसर मिला है. राष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनका मार्गदर्शन, और साथ ही मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह और अपनापन, मेरे लिए सचमुच बहुत कीमती रहा है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "Today, we have the opportunity to witness the launch of Ramnath Kovind ji's autobiography. I have known Kovind ji for a very long time and have had the opportunity to know him closely. His guidance during his tenure as… https://t.co/jOVWmexOPJ pic.twitter.com/MvFhqYcBFg
— ANI (@ANI) August 12, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ‘ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स’ किताब का विमोचन किया.
LIVE News (12 August 2026): संसद परिसर में आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं पर पलटवार किया. शाह ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष खुद तय करे की उसे हंगामा करना है या फिर चर्चा में हिस्सा लेना है. शाह के इस बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री 20 दिन सदन से गायब क्यों थे. उससे पहले नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की किताब का अनावरण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी को रामनाथ कोविंद के अनुवभवों से सीख लेनी चाहिए. देश और दुनिया की बड़ी प्रमुख घटनाओं पर हर अपडेट लेकर हम आ गए हैं. संसद के मानसून सत्र का आज 18वां दिन है. मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ. आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की किताब का विमोचन किया. इसके साथ ही झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है. देश-दुनिया की हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ....