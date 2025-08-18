Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

Aaj ki Taaza Kahabar, 18 August LIVE Updates: बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. इससे पहले आज (18 अगस्त, 2025) उपसभापति हरिवंश द्वारा नियम 267 के तहत अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग वाले सभी नोटिसों को अस्वीकार करने पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.

इस बीच, लोकसभा में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर विशेष चर्चा हुई. वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. सोमवार (18 अगस्त, 2025) को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

संसद के मॉनसून सेशन की पिछली चार बैठकों के दौरान बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष की ने बहस की मांग थी, लेकिन इस मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था. सरकार ने अब सोमवार (18 अगस्त, 2025) को लोकसभा के एजेंडे में 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा' सूचीबद्ध की है. वहीं, वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आज मीटिंग होने वाली है. ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी खबरों के साथ देश-दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ज़ी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.