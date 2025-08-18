Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

18 August Latest Hindi News Live: बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. इस बीच, इंडिया ब्लॉक पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं.
Aaj ki Taaza Kahabar, 18 August LIVE Updates: बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. इससे पहले आज (18 अगस्त, 2025) उपसभापति हरिवंश द्वारा नियम 267 के तहत अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग वाले सभी नोटिसों को अस्वीकार करने पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.
इस बीच, लोकसभा में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर विशेष चर्चा हुई. वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. सोमवार (18 अगस्त, 2025) को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
संसद के मॉनसून सेशन की पिछली चार बैठकों के दौरान बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष की ने बहस की मांग थी, लेकिन इस मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था. सरकार ने अब सोमवार (18 अगस्त, 2025) को लोकसभा के एजेंडे में 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा' सूचीबद्ध की है. वहीं, वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आज मीटिंग होने वाली है. ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी खबरों के साथ देश-दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ज़ी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये दुर्भाग्यजनक... बोले सांसद वी.डी. शर्मा
Monsoon Session Live: लोकसभा में विपक्ष द्वारा हंगामे पर भाजपा सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा, 'लोकसभा अध्यक्ष ने आज बहुत गंभीरता के साथ विपक्ष के सांसदों को कहा है कि आप जिस तरह संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। विपक्ष के लोग इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, ये लोग पूरे देश का नुकसान करना चाहते हैं. विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है.'
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जल संपर्क सड़क और रेल संपर्क की तरह ही महत्वपूर्ण...बोले बीरेंद्र प्रसाद बैश्य
Mosnoosn Session Live Updates: AGP मेंमबर बीरेंद्र प्रसाद बैश्य का कहना है कि जल संपर्क और बंदरगाह संपर्क वक्त की मांग हैं. उनका कहना है कि यह पर्यावरण और किसानों के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने विपक्ष पर किसानों के लिए 'सिर्फ़ नारे लगाने' का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब वक्त आता है तो वे 'बहिष्कार' कर देते हैं. उनका कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जल संपर्क सड़क और रेल संपर्क की तरह ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर और बंदरगाह विकसित करने का अनुरोध किया.
