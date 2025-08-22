Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'मैं जनरल असीम मुनीर के बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'... रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ऐसा क्यों बोले?

Aaj Ki Taaza Khabar Live: सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने चुनावी राज्य बिहार में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक्सरसाइज के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की.इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वोटर्स अपने दावों, आपत्तियों, समावेशन के आवेदनों के साथ 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज या आधार पेश कर सकते हैं.
Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates: चुनावी राज्य बिहार में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को निर्देश दें कि वे मसौदा वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मतदाताओं की सहायता करें.
अगली सुनवाई 8 सितंबर के लिए निर्धारित करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसे "आश्चर्य" है कि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर पहले विचार क्यों नहीं किया. इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसके सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बिहार मतदाता सूची के मसौदे में नाम शामिल न होने से व्यथित मतदाता अपने दावों के साथ आधार कार्ड की प्रतियां पेश कर सकते हैं. एसआईआर प्रक्रिया के बाद, 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी समीक्षा की जा रही है, जबकि राजनीतिक दलों का दावा है कि यह मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का एक कोशिश है. देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी ज़ी न्यूज़ हिन्दी लाइव ब्लॉग के साथ..
'भारत की अर्थव्यवस्था हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज और फेरारी जैसी है'... बोले राजनाथ सिंह
Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैं आपका ध्यान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के हालिया बयान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. उन्होंने कहा, 'भारत हाईवे पर फेरारी की तरह आती हुई चमचमाती मर्सिडीज़ है, लेकिन हम बजरी से भरे डंप ट्रक हैं.' अगर ट्रक कार से टकरा जाए, तो नुकसान किसका होगा?' भारत की अर्थव्यवस्था हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज और फेरारी जैसी है. उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मलबे से भरे डंप ट्रक जैसी है. अब इसका जवाब तो आप लोग जानते ही हैं. अब, असीम मुनीर को इस बयान के लिए पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में खूब ट्रोल किया गया. सबने कहा कि अगर दो देशों को एक ही समय में आज़ादी मिली और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदर्शिता से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली और दूसरा अभी भी डंपर की हालत में है, तो यह उनकी अपनी विफलता है. मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक स्वीकारोक्ति मानता हूं. मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता. अगर हम इस गंभीर चेतावनी के पीछे छिपे ऐतिहासिक संकेत पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है. और हां, अगर हम इस पर ध्यान दें और इसके लिए तैयारी करें, तो भारत ऐसी चेतावनियों का करारा जवाब देने में सक्षम है.'
'उनकी सराहना कर सकते हैं. लेकिन वोट देते समय लोग सोचेंगे'..एक्टर विजय के बयान पर भाजपा नेता के. अन्नामलाई का जवाब
Tamil Nadu Politics Updates: टीवीके प्रमुख और एक्टर विजय के बयान पर भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने कहा, 'जहां तक विजय का सवाल है, लोग आज रैली में आकर उनकी सराहना कर सकते हैं. लेकिन वोट देते समय लोग सोचेंगे. क्या वह पांच साल तक प्रभावी ढंग से राजनीति कर पाएंगे? वोट के समय लोग बहुत सोचेंगे. सभी राजनीतिक दल दावा करते हैं कि उनका मुख्य दुश्मन डीएमके है, जो लोगों की प्रचलित मानसिकता को दर्शाता है. हालांकि हम विजय के राजनीतिक आगमन का स्वागत करते हैं, हम वैचारिक रूप से विपरीत हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हमारे साथ एकजुट हैं. जनता ने भाजपा को एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में स्वीकार किया है. पिछले चुनाव में लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 18 प्रतिशत वोट दिया था, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, लोगों ने भाजपा और प्रधानमंत्री पर अपार विश्वास जताया है.'
Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि समकालीन वैश्विक व्यवस्था ने कुछ देशों को अभूतपूर्व समृद्धि दी है, जबकि इसने दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को केवल असमानता, असुरक्षा और अनिश्चितता ही दी है. ऐसे में, यह आवश्यक है कि हम एक नई नियम-आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण करें. एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था जहां समानता हो. सभी के लिए समान अवसर हों. संघर्षों के बजाय सहयोग हो. प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग हो. मेरा मानना है कि ऐसी विश्व व्यवस्था केवल भारत के नेतृत्व में ही निर्मित हो सकती है.'
'चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो गया'... बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का EC पर हमला
Bihar SIR Row: बिहार एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हुए, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोकतंत्र भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के 'क्रूर हमले' से बच गया है और दावा किया कि चुनाव आयोग 'पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम' हो गया है. विपक्षी दल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं, और आरोप लगाया कि अब तक, चुनाव आयोग का नजरिया 'बाधा डालने वाला और मतदाताओं के हितों के विपरीत' रहा है.'
अहमदाबाद घटना के बाद प्रशासन सख्त, डीएम ने दिया ये दिशानिर्देश
Ahmedabad News: अहमदाबाद की सेवंथ डे स्कूल की घटना के बाद सूरत में सख्त दिशानिर्देश जारी किया गया है. अब सूरत की सभी स्कूलों में अचानक बैग चेकिंग होगी. जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भगीरथसिंह परमार ने ये महत्वपूर्ण आदेश दिया है. अब प्रत्येक स्कूल में अनुशासन समिति बनाना अनिवार्य होगा. इसमें प्रिंसिपल, शिक्षक और मॉनिटर/जीएस समिति में शामिल होंगे.
स्कूल परिसर और मैदानों में सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी. छात्रों के बैग और वाहनों की अचानक जांच होगी. अभिभावकों को भी नियमित चेकिंग की सूचना दी गई. शिक्षक के अनुपस्थित होने पर छात्रों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. काउंसलिंग के बाद सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा, कोई भी असामान्य घटना होने पर तुरंत कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा. सूरत में अहमदाबाद जैसी दुर्घटना न हो इसके लिए ये सख्त कदम उठाया गया है.
संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर SC ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
Sambhal Masjid Vivad: संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर SC ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. SC ने इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्षकारो को नोटिस जारी किया. अब सुप्रीम कोर्ट आगे सोमवार को सुनवाई करेगा. हिंदू पक्ष ने आज सुनवाई के दौरान इस मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़े जाने का विरोध किया. वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि संभल की विवादित इमारत ASI संरक्षित स्मारक है. ASI संरक्षित इमारतों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता.
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद HC के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें HC ने संभल में विवादित इमारत के सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक को भी हटा दिया था. HC का कहना था कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं बनता.
