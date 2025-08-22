Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'मैं जनरल असीम मुनीर के बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'... रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ऐसा क्यों बोले?

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates: चुनावी राज्य बिहार में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को निर्देश दें कि वे मसौदा वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मतदाताओं की सहायता करें.

अगली सुनवाई 8 सितंबर के लिए निर्धारित करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसे "आश्चर्य" है कि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर पहले विचार क्यों नहीं किया. इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसके सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बिहार मतदाता सूची के मसौदे में नाम शामिल न होने से व्यथित मतदाता अपने दावों के साथ आधार कार्ड की प्रतियां पेश कर सकते हैं. एसआईआर प्रक्रिया के बाद, 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी समीक्षा की जा रही है, जबकि राजनीतिक दलों का दावा है कि यह मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का एक कोशिश है. देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी ज़ी न्यूज़ हिन्दी लाइव ब्लॉग के साथ..