Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Advertisement
trendingNow12896117
Hindi Newsदेश

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?

Today Breaking News LIVE: देश और दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों, आज की सियासत, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और क्राइम से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे यानी ज़ी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
LIVE Blog

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates, 25 August: दिल्ली हाईकोरेट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री से संबंधित विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था. जस्टिससचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिसे 27 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था.

यह मामला नीरज नाम के एक शख्स द्वारा दायर एक आरटीआई एप्लीकेशन से शुरू हुआ था. दिसंबर 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने लोगों को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने की इजजात दी थी, उसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में कस्टोडियन जमीन मामले में कई जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की. यह कार्रवाई कस्टोडियन भूमि (पाकिस्तान चले गए प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई भूमि) के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की गई है. इसी तरह की देश-दुनिया की ताजा खबरें, सियासत, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और क्राइम से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे यानी ज़ी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें. 

Add Zee News as a Preferred Source

25 August 2025
17:30 PM

पाकिस्तान में सोने के खनन के दौरान खरबों का घोटाला, एनएबी का बड़ा खुलासा
Pakistan Latest News: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में सोने के खनन के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है. एनएबी ने सिंधु और काबुल नदियों के किनारे प्रांत में गोल्ड ब्लॉकों की नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर गहरी चिंता जताई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एनएबी ने कहा है कि इन अनियमितताओं के कारण प्रांत को खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है.

17:18 PM

बानू मुश्ताक से मैसूर दशहरा उत्सव 2025 का उद्घाटन
Karnataka News: भाजपा द्वारा बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक से मैसूर दशहरा उत्सव 2025 का उद्घाटन करने के सवाल पर कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, 'दशहरा सभी के लिए है. यह एक राज्य उत्सव है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए. यह सरकार द्वारा लिए गए अच्छे फैसलों में से एक है. मुझे लगता है कि उन्हें (भाजपा) अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहिए.

16:57 PM

इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एयर ड्रॉप टेस्ट में सफलता हासिल की
ISRO: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) में आयोजित पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी-01) इसरो, भारतीय वायु सेना, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयास था.

 

16:45 PM

नोटबंदी का क्या नतीजा निकला? हमने पहलगाम और पुलवामा में हमले देखे...बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव 
Amit Shah: CISF की तैनाती संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, 'आज तक ऐसा नहीं हुआ. गृह मंत्रालय के अधीन सुरक्षा बल अब सदन के भीतर लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे. अमित शाह के भाषण के दौरान कागज़ के टुकड़े फेंकने वालों की यही प्रतिक्रिया है.' 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है जैसे वे नागरिकों को मूर्ख समझते हैं. नोटबंदी का क्या नतीजा निकला? हमने पहलगाम और पुलवामा में हमले देखे. यह सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए है. किसी भी राजनीतिक दल को ऐसी शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए जिनका दुरुपयोग हो सके. देश में संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है. यह विधेयक न तो उपयोगी है और न ही संविधान में इसकी जरूरत है.'

16:25 PM

'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?'
Bihar Politics Live Updates: इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं. सलवा जुडूम मामले पर 2011 में उनके द्वारा दिए गए फैसले में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके फैसले के कारण माओवादी गतिविधियों के प्रकोप को नियंत्रित करने में कठिनाइयां आएंगी. मैं सुदर्शन रेड्डी के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठाना चाहता हूं, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं.अगर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?'

16:15 PM

शुभांशु शुक्ला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की

Shubhanshu Shukla: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का परिवार भी उनके साथ है.

16:13 PM

 'वोटर अधिकार यात्रा' पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा

Maharashtra Politics Live Updates: 'वोटर अधिकार यात्रा' पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, 'राहुल गांधी को लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो झूठ फैलाया था, वो थोड़ा काम कर गया. लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं. चुनाव आयोग ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि आकर सबूत दिखाएं, लेकिन राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा.'

16:11 PM

हरियाणा के कैथल में भीषण हादसा, बस और पिकअप की टक्कर में चार की मौत; तीन घायल

Hryana Accident News:  हरियाणा के कैथल में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यहां हरियाणा रोडवेज की बस ने एक पिकअप को टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए हैं.

16:10 PM

आरोपी राजेश और तहसीन ने किए चौंकाने वाले खुलासे, चाकू की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस
CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में नया खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी राजेश खिमजी सकारिया और उसके सहयोगी तहसीन सैय्यद ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.दिल्ली पुलिस के मुताबिक, राजेश ने हमले के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक सब्जी की रेहड़ी से चाकू लिया था, जिसे उसने बाद में सिविल लाइंस इलाके में फेंक दिया.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Aaj Ki Taaza Khabar Livebreaking news

Trending news

अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग
uma bharti
अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
;