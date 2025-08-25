Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates, 25 August: दिल्ली हाईकोरेट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री से संबंधित विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था. जस्टिससचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिसे 27 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था.

यह मामला नीरज नाम के एक शख्स द्वारा दायर एक आरटीआई एप्लीकेशन से शुरू हुआ था. दिसंबर 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने लोगों को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने की इजजात दी थी, उसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में कस्टोडियन जमीन मामले में कई जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की. यह कार्रवाई कस्टोडियन भूमि (पाकिस्तान चले गए प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई भूमि) के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की गई है. इसी तरह की देश-दुनिया की ताजा खबरें, सियासत, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और क्राइम से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे यानी ज़ी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.