Live News Updates: 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं', झारखंड प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हुड्डा परिवार और एक ही अखाड़े की साजिश: बरी होने पर बोले पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में टिप्पणी किए जाने और खुद को बरी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस कोच और अखाड़े का नाम इस मामले में लिया गया, वे हुड्डा परिवार के बेहद खास हैं. इस विरोध में मुख्य रूप से इसी एक अखाड़े के एथलीट सामने आए थे, जबकि हरियाणा के अन्य अखाड़ों के पहलवान इसमें शामिल नहीं थे. यह बात अदालत के फैसले में भी साफ दिखाई देती है. उन्होंने आगे कहा कि जिन दो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उन्होंने जज के चैंबर में एकांत में पूरी घटना का ब्योरा दिया था. कोर्ट ने उन बयानों को रिकॉर्ड पर लिया और उसी गवाही के आधार पर अपना फैसला सुनाया.

#WATCH | Gonda, Uttar Pradesh: On Delhi Rouse Avenue Court’s remarks in the sexual harassment case and his acquittal, former BJP MP and former President of the Wrestling Federation of India, BrijBhushan Sharan Singh says, “The coach and the akhada that have been named are, in a… pic.twitter.com/EHsdtUTr1A — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 10, 2026

बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और गौर करने वाली बात यह है कि अलग-अलग जिलों के होने के बावजूद सभी पहलवानों ने सोनीपत स्थित बजरंग पुनिया के घर का एक ही पता दिया था. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले हुड्डा परिवार ही सामने आया था. अब हम देखेंगे कि वे आगे क्या कदम उठाते हैं.