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Live News Updates: 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं', झारखंड प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी

आज की ताजा खबर लाइव, 10 अगस्त 2026 ब्रेकिंग हिंदी न्यूज: संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session 2026) के दौरान लोकसभा ने 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026' को पारित कर दिया है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न ट्रिब्यूनलों के चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और नियमों में अधिक दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाना है. इसके साथ ही, इस बिल में एक 'नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन' के गठन और ट्रिब्यूनल व्यवस्था से जुड़े विभिन्न कानूनों में आवश्यक संशोधन करने का भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है. देश-दुनिया की हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ....

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Aug 10, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:27 PM IST
Live News Updates: 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं', झारखंड प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी
Image Credit: Aaj Ki Taza Khabar Live
10 August 2026 06:30 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई? गृह मंत्री बताएं आदेश दिया था या नहींः राहुल गांधी

राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को यह साफ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था. पेलेट गन चलाई गईं, छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटा गया. उन्हें साफ-साफ बताना चाहिए. क्या उन्होंने इसका आदेश दिया था या नहीं? अगर उन्होंने आदेश दिया था, तो हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के लिए वे दोषी हैं. और अगर उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था, तो वे अयोग्य हैं. दोनों ही सूरतों में, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए. 

10 August 2026 06:15 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैंः राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर कहा, " देश में कहीं भी अगर छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और उन पर सरकार एक्शन ले रही है तो हम उसके खिलाफ हैं. इस दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा, 'अमित शाह संसद में आकर कुछ आम विषयों पर भाषण देंगे. सवाल हमेशा यह रहा है कि अमित शाह को यह साफ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था.'

 

10 August 2026 06:00 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग

विपक्षी दलों का कहना है कि 20 जुलाई को छात्रों के मार्च के दौरान छात्रों और दूसरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. इस मामले में विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद रहने और सरकार की ओर से जवाब दिए जाने की मांग कर रहा है. इसके अलावा राम मंदिर को मिले चंदे की कथित चोरी या धन के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया है. विपक्षी सांसद इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं.

10 August 2026 05:45 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट, राम मंदिर चंदे और...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट, राम मंदिर चंदे और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का मुद्दा उठाने की कोशिश

संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी और 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. विपक्ष इन मामलों पर सरकार से जवाब मांग रहा है.

10 August 2026 05:30 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: राज्यसभा से मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: राज्यसभा से मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया

सोमवार को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक के संसद से पारित होने की प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव पूरा हो गया. बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित मामलों में कानून को अधिक व्यावहारिक और मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. संसद के मौजूदा सत्र में सरकार की ओर से कई विधेयक पेश किए जा रहे हैं. इसी क्रम में Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 भी चर्चा के बाद राज्यसभा से पारित हुआ.

10 August 2026 05:15 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानून में बदलाव...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानून में बदलाव

Bankers’ Books Evidence Bill का संबंध बैंकों की पुस्तकों और रिकॉर्ड को कानूनी मामलों में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किए जाने से है. बैंकिंग व्यवस्था में लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों के बीच ऐसे रिकॉर्ड का स्वरूप भी पहले की तुलना में काफी बदल चुका है. बैंकों में अब ज्यादातर लेन-देन और रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से तैयार और सुरक्षित किए जाते हैं. ऐसे में बैंकिंग दस्तावेजों से जुड़े पुराने कानूनी प्रावधानों को मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप ढालना इस विधेयक के प्रमुख पहलुओं में शामिल है.

10 August 2026 04:50 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:संसद में बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़ा अहम बिल पास,...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:संसद में बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़ा अहम बिल पास, राज्यसभा ने दी Bankers’ Books Evidence Bill को मंजूरी

संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा ने Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 को पारित कर दिया. बैंकिंग रिकॉर्ड और उनसे जुड़े साक्ष्यों के कानूनी इस्तेमाल को लेकर यह विधेयक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विधेयक के पारित होने के साथ ही बैंकिंग दस्तावेजों को अदालतों और कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर पेश करने से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है.

10 August 2026 04:35 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:विपक्ष किन मुद्दों पर बोलेगा, यह सरकार तय नहीं कर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:'विपक्ष किन मुद्दों पर बोलेगा, यह सरकार तय नहीं कर सकती'

पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह तय करने का अधिकार विपक्ष का है कि वह किन मुद्दों को सदन में उठाएगा. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार यह भी तय करेगी कि विपक्ष किस मुद्दे पर जवाब मांगेगा. विपक्ष के वॉकआउट के बीच कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि छात्रों पर कार्रवाई, चंदा चोरी के आरोप और प्रधानमंत्री से माफी की मांग जैसे मुद्दों को लेकर उसका विरोध आगे भी जारी रह सकता है.

10 August 2026 04:15 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: रिजिजू के बयान पर भी कांग्रेस का पलटवार...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: रिजिजू के बयान पर भी कांग्रेस का पलटवार

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष सदन में देश की आवाज उठाने का काम कर रहा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार यह तय करेगी कि विपक्ष किन मुद्दों को सदन में उठाएगा. खेड़ा ने कहा कि विपक्ष को यह अधिकार है कि वह जनता से जुड़े सवाल सदन में रखे. उनके मुताबिक, सरकार की जिम्मेदारी इन सवालों का जवाब देना है.

10 August 2026 04:00 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: चंदा चोरी मामले पर भी सरकार दे बयान...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: 'चंदा चोरी मामले पर भी सरकार दे बयान'
 
कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष ने 'चंदा चोरी' के मुद्दे पर भी सरकार का आधिकारिक वक्तव्य मांगा था. उनका तर्क था कि विपक्ष जिन सवालों को सदन में उठा रहा है, उन पर सरकार को जवाब देना चाहिए, न कि मुद्दों से बचने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की तीसरी मांग प्रधानमंत्री के सदन में आने और माफी मांगने की थी.
 
10 August 2026 03:45 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पवन खेड़ा बोले- छात्रों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पवन खेड़ा बोले- छात्रों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी लें गृह मंत्री, पीएम सदन में मांगें माफी

राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन में तीन अहम मुद्दे उठाए थे और इन पर सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की थी. पवन खेड़ा के मुताबिक, विपक्ष की पहली मांग छात्रों के खिलाफ हुई कथित बर्बर कार्रवाई की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लेने की थी. उनका कहना था कि इस मामले में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए.

10 August 2026 03:15 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अयोध्या राम मंदिर दान पात्र चोरी पर कांग्रेस ने...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अयोध्या राम मंदिर दान पात्र चोरी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा- गृह मंत्री लें जिम्मेदारी

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "गृह मंत्री को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए वे उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते हैं. सदन का समय व्यर्थ करना और देश का ध्यान भटकाना. हमारी स्प्ष्ट मांग है कि बच्चों पर जो अत्याचार और अयोध्या राम मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये दोनों ही विषय महत्वपूर्ण हैं. सरकार को इन दोनों ही विषयों पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए."

10 August 2026 02:00 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: लोकसभा से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पास,...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: लोकसभा से 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026' पास, ट्रिब्यूनल व्यवस्था में पारदर्शिता और स्वतंत्रता लाने की पहल

संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session 2026) के दौरान लोकसभा ने ऐतिहासिक 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026' को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न ट्रिब्यूनलों के चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और नियमों में अधिक दक्षता (Efficiency), स्वतंत्रता (Independence), पारदर्शिता (Transparency) और एकरूपता लाना है. इसके साथ ही, इस बिल में एक 'नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन' के गठन और ट्रिब्यूनल व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करने का भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है.

10 August 2026 01:52 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ममता बनर्जी पर हमला राज्य-प्रायोजित: टीएमसी सांसद...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ममता बनर्जी पर हमला राज्य-प्रायोजित: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का पीएम, गृह मंत्री और सीएम सुवेंदु पर बड़ा आरोप

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर हुए कथित हमले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को राज्य-प्रायोजित हमला करार देते हुए कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ टीएमसी की अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि हमलावरों को कई बार बीजेपी नेताओं के साथ देखा गया है और बीजेपी विपक्ष का वजूद खत्म करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना चाहती है. विपक्षी व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कथित मौजूदा विपक्षी पार्टी बीजेपी की 'बी-टीम' है, जिसने बंगाल को बर्बाद कर दिया और अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया. अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पूरा संरक्षण था, जबकि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इसे केवल अंजाम दिया.

10 August 2026 01:39 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: छात्रों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार: संसद...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: छात्रों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार: संसद गतिरोध पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान

संसद में लगातार जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है. किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है. हम छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूरी और विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. विपक्ष से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री सदन में बयान दें या सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा हो, तो विपक्ष को हंगामा कर रुकावट नहीं डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहिए और एक बार चर्चा शुरू होने के बाद सभी पक्षों को इस मुद्दे पर विस्तार से बात करनी चाहिए.

10 August 2026 01:25 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हम चांद-सूरज नहीं, जवाबदेही मांग रहे हैं: दिल्ली...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हम चांद-सूरज नहीं, जवाबदेही मांग रहे हैं: दिल्ली में लाठीचार्ज और पेलेट गन पर बोले RJD सांसद मनोज झा

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया कार्रवाई और इस्तेमाल किए गए बल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. मनोज झा ने कहा कि हम चांद या सूरज नहीं मांग रहे हैं; हम सिर्फ सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं. प्रदर्शनकारियों पर कील लगी लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? पेलेट गन के इस्तेमाल का हुक्म किसने जारी किया? बात बिल्कुल साफ और सरल है: सरकार आगे आए और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे, इसी से मामला सुलझेगा. वहीं, झारखंड में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या वहां प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया था? इसके अलावा, वहां का मुद्दा काफी हद तक सुलझा लिया गया है.

10 August 2026 01:00 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पहलगाम और बालटाल रूट क्षतिग्रस्त: भारी बारिश के...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पहलगाम और बालटाल रूट क्षतिग्रस्त: भारी बारिश के अलर्ट के बीच अमरनाथ यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

उत्तर और दक्षिण कश्मीर के बालटाल एवं पहलगाम मार्गों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त होने तथा खराब मौसम को लेकर जारी चेतावनी के कारण अमरनाथ यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों बेस कैंप से जाने वाले दो रास्तों को ठीक करने में काफी समय लगेगा. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 को रोक दिया गया है और बेस कैंप तथा जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास में मौजूद सभी तीर्थयात्रियों से घर लौटने को कहा गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर 

10 August 2026 12:53 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हुड्डा परिवार और एक ही अखाड़े की साजिश: बरी होने पर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हुड्डा परिवार और एक ही अखाड़े की साजिश: बरी होने पर बोले पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में टिप्पणी किए जाने और खुद को बरी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस कोच और अखाड़े का नाम इस मामले में लिया गया, वे हुड्डा परिवार के बेहद खास हैं. इस विरोध में मुख्य रूप से इसी एक अखाड़े के एथलीट सामने आए थे, जबकि हरियाणा के अन्य अखाड़ों के पहलवान इसमें शामिल नहीं थे. यह बात अदालत के फैसले में भी साफ दिखाई देती है. उन्होंने आगे कहा कि जिन दो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उन्होंने जज के चैंबर में एकांत में पूरी घटना का ब्योरा दिया था. कोर्ट ने उन बयानों को रिकॉर्ड पर लिया और उसी गवाही के आधार पर अपना फैसला सुनाया.

बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और गौर करने वाली बात यह है कि अलग-अलग जिलों के होने के बावजूद सभी पहलवानों ने सोनीपत स्थित बजरंग पुनिया के घर का एक ही पता दिया था. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले हुड्डा परिवार ही सामने आया था. अब हम देखेंगे कि वे आगे क्या कदम उठाते हैं.

10 August 2026 12:50 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ममता बनर्जी पर हमला बीजेपी के गुंडों की साजिश: TMC...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ममता बनर्जी पर हमला बीजेपी के गुंडों की साजिश: TMC सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोला है. महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमने हमला करने वाले कुछ लोगों की पहचान कर ली है और उनकी जानकारी साझा कर दी है. उन्होंने बीजेपी के इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह सामान्य लोगों का गुस्सा था. 

मोइत्रा ने कह कि बंगाल की धरती पर पैदा हुआ कोई भी सामान्य इंसान ममता बनर्जी पर शारीरिक हमला नहीं कर सकता. वे भले ही पार्टी से असहमत हों, लेकिन ऐसा कदम केवल बीजेपी के गुंडे ही उठा सकते हैं. उन्होंने मांग की कि इस पूरी साजिश का सच जल्द से जल्द जनता के सामने आना चाहिए.

10 August 2026 12:43 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष का अलोकतांत्रिक व्यवहार देश हित में नहीं:...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष का अलोकतांत्रिक व्यवहार देश हित में नहीं: संसद में गतिरोध पर बीजेपी सांसद दर्शन सिंह का हमला

संसद में लगातार जारी गतिरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष के रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष का यह अलोकतांत्रिक व्यवहार देश और संसदीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि विपक्ष को जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलें, तो उन्हें उनका जवाब सुनने का धैर्य और साहस भी दिखाना चाहिए.

10 August 2026 12:32 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सरकार अपनी बात पर अड़ी: जंतर-मंतर छात्र मुद्दे पर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सरकार अपनी बात पर अड़ी: जंतर-मंतर छात्र मुद्दे पर सपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान

संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध पर समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. अंसारी ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है. विपक्ष की स्पष्ट मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आएं और 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर अपना आधिकारिक बयान दें. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक गृह मंत्री इस मुद्दे पर संसद को जवाब नहीं देते, तब तक गतिरोध समाप्त नहीं होगा.

10 August 2026 12:27 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष को देश के विकास की चिंता नहीं: FCRA व...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष को देश के विकास की चिंता नहीं: FCRA व परिसीमन बिल पर दिनेश शर्मा का जोरदार हमला

संसद में FCRA और परिसीमन (Delimitation) विधेयकों को लेकर जारी गतिरोध पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश की प्रगति, विधेयकों और संसदीय परंपराओं से कोई लेना-देना नहीं हैॉ. उनका एकमात्र एजेंडा सुबह आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना है. दिनेश शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में जब भी गैर-जिम्मेदार विपक्ष का जिक्र होगा, तो उसमें कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी का नाम सबसे ऊपर आएगा.

10 August 2026 12:27 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष को देश के विकास की चिंता नहीं: FCRA व...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष को देश के विकास की चिंता नहीं: FCRA व परिसीमन बिल पर दिनेश शर्मा का जोरदार हमला

संसद में FCRA और परिसीमन (Delimitation) विधेयकों को लेकर जारी गतिरोध पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश की प्रगति, विधेयकों और संसदीय परंपराओं से कोई लेना-देना नहीं हैॉ. उनका एकमात्र एजेंडा सुबह आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना है. दिनेश शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में जब भी गैर-जिम्मेदार विपक्ष का जिक्र होगा, तो उसमें कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी का नाम सबसे ऊपर आएगा.

10 August 2026 12:15 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: रिंग में धुनाई के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर का...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: रिंग में धुनाई के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर का छलका दर्द: कहा- 'आपका नाम नरेंद्र, PM का नाम नरेंद्र... इस नाम से चिढ़ हो गई है'

 

10 August 2026 12:12 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की याचिका पर 13...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु को तुरंत पानी छोड़े जाने की मांग वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को गुरुवार, 13 अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि कर्नाटक को तुरंत CWMA के आदेशों का पालन करने और निर्धारित मात्रा में कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि राज्य में कृषि और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

10 August 2026 12:07 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: NEET-UG पेपर लीक मामला में आरोपियों की न्यायिक...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: NEET-UG पेपर लीक मामला में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ी, पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी खारिज

NEET-UG पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला 12 अगस्त तक के लिए टाल दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है, जिनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद के पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने के निर्देश देने की मांग की थी.

10 August 2026 12:04 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: BJP एक लैंड माफिया पार्टी: FCRA और संसदीय गतिरोध...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: BJP एक 'लैंड माफिया' पार्टी: FCRA और संसदीय गतिरोध पर अखिलेश यादव का तीखा हमला

महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए (FCRA) बिल को लेकर संसद में बने गतिरोध पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां, आंसू गैस और बिजली के झटके क्यों दिए गए? उन्होंने FCRA बिल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी इसके जरिए संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी असल में एक 'लैंड माफिया' पार्टी है और अयोध्या की पवित्र धरती का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आस्था के नाम पर जमीनों के दाम अचानक बढ़ा दिए गए.

10 August 2026 12:01 PM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: FCRA बिल पर US सांसद को राज्यसभा MP सुजीत कुमार का...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: FCRA बिल पर US सांसद को राज्यसभा MP सुजीत कुमार का करारा जवाब: 'आपका बयान गुमराह करने वाला'

प्रस्तावित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA) 2026 पर अमेरिकी सांसद राइली मूर के बयानों का राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कड़ा जवाब दिया है. अमेरिकी कांग्रेसी को लिखे पत्र में सुजीत कुमार ने कहा कि एक भारतीय सांसद होने के नाते इस विधेयक को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करना उनका फर्ज है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सांसद का बयान जमीनी हकीकत से परे और गुमराह करने वाला है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की गलत बयानबाजी न तो दोनों देशों के संबंधों के हित में है और न ही उन भारतीय ईसाइयों के, जिनके नाम पर चिंता जताने का दावा किया जा रहा है.

10 August 2026 11:58 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश की सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस: मणिपुर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश की सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस: मणिपुर-नागालैंड विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा हमला

संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने पूर्वोत्तर के हालातों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि विपक्ष का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है. निशिकांत दुबे ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1987 में राजीव गांधी द्वारा बर्मा (म्यांमार) के साथ किए गए सीमा समझौतों की वजह से नागा जमीन का बंटवारा हुआ. इसी विभाजन के कारण नागालैंड और मणिपुर में अशांति फैली. उन्होंने सवाल उठाया कि मणिपुर का मुद्दा आज तक हल क्यों नहीं हुआ और नागाओं को क्यों बांटा गया?

10 August 2026 11:56 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसदीय गतिरोध पर प्रियंका गांधी की दो टूक: अमित...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसदीय गतिरोध पर प्रियंका गांधी की दो टूक: 'अमित शाह के बयान तक जारी रहेगा विरोध'

संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच बने गतिरोध पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है. संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मुद्दे पर संसद में आकर अपना बयान नहीं देते, तब तक यह गतिरोध जारी रहेगा. प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि संसदीय कार्यवाही में जारी रुकावट को खत्म करने के लिए गृह मंत्री का आधिकारिक बयान बेहद जरूरी है और विपक्ष अपनी इस मांग पर पूरी तरह अडिग रहेगा.

10 August 2026 11:54 AM (IST)

JPSC-JSSC धांधली: भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा...

JPSC-JSSC धांधली: भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 'विधानसभा घेराव' मार्च में हुए शामिल

JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा चरम पर है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो विरोध दर्ज कराने के लिए छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए. अपनी शारीरिक स्थिति खराब होने के बावजूद वह हजारों आंदोलित उम्मीदवारों का नेतृत्व कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षाओं में पारदर्शिता, गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. छात्रों के इस रुख से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

10 August 2026 11:41 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: शाह के बयान तक सहयोग नहीं: जंतर-मंतर छात्र मुद्दे...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: शाह के बयान तक सहयोग नहीं: जंतर-मंतर छात्र मुद्दे पर कांग्रेस सांसद चमाला किरण का तीखा हमला

संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष अपने रुख पर पूरी तरह कायम है और गृह मंत्री अमित शाह के आधिकारिक बयान के बिना संसद में कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा. सांसद चमाला किरण ने कहा कि हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो हुआ. अब हम चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और बताएं कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ क्या हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री संसद परिसर में मौजूद होने के बावजूद सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो देश की जनता और विपक्ष के प्रति उनकी लापरवाही व गैर-जवाबदेही को दर्शाता है. कांग्रेस सांसद ने साफ किया कि जब तक गृह मंत्री जंतर-मंतर की घटना पर बयान नहीं देते, तब तक विपक्ष सदन में सरकार के विधेयकों में हिस्सा नहीं लेगा.

10 August 2026 11:41 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमेरिका में FCRA बिल पर बवाल के बीच भारत का करारा...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमेरिका में FCRA बिल पर बवाल के बीच भारत का करारा जवाब, आंकड़ों के साथ राजदूत ने बेनकाब किए 5 बड़े झूठ

अमेरिका की धरती पर इस वक्त भारत के एक नए कानून को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है. अमेरिकी ईसाई संगठनों और कुछ सांसदों ने भारत के प्रस्तावित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA) 2026 को लेकर जोरदार हल्ला बोल रखा है. उनका दावा है कि यह कानून विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों और विदेशी चैरिटी को निशाना बनाने के लिए लाया गया है. लेकिन, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इन सभी निराधार आरोपों की हवा निकालते हुए सबूतों और आंकड़ों के साथ ऐसा करारा जवाब दिया है कि अमेरिकी प्रोपेगैंडा पूरी तरह धराशायी हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

 

10 August 2026 11:10 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे तक लोकसभा...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे तक लोकसभा स्थगित, आज पेश होंगे 3 अहम विधेयक

संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. सदन शुरू होते ही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल सका, जिसके बाद बैठक को 12 बजे तक रोकना पड़ा. इसके बावजूद, आज की लोकसभा कार्यसूची में तीन बेहद महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक पेश करेंगे. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो प्रमुख बिल पेश करने वाले हैं- पहला केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने से जुड़ा विधेयक और दूसरा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) अधिनियम, 1962 में संशोधन वाला बिल. 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इन विधेयकों को पटल पर रखे जाने की संभावना है.

10 August 2026 11:07 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में आज पेश होंगे 3 महत्वपूर्ण विधेयक, कल मंगल...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में आज पेश होंगे 3 महत्वपूर्ण विधेयक, कल 'मंगल मिलन' के तहत होगी NDA संसदीय दल की बैठक

संसद के जारी मानसून सत्र के बीच राजनीतिक और विधायी हलचल तेज हो गई है. लोकसभा की आज की कार्यसूची में तीन अहम विधेयक शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक पेश करेंगे. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो प्रमुख बिल पेश करने वाले हैं, जिनमें केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने से जुड़ा विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) अधिनियम, 1962 में संशोधन वाला बिल शामिल है.

दूसरी ओर, संसद में भावी रणनीति को धार देने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. NDA संसदीय दल की यह अहम बैठक कल, 11 अगस्त को संसद परिसर स्थित संसद पुस्तकालय भवन (PLB) में आयोजित की जाएगी. विशेष रूप से 'मंगल मिलन' नाम दी गई इस बैठक में NDA के सभी घटक दलों के सांसदों के शामिल होने की संभावना है. बैठक के दौरान संसद के मौजूदा सत्र में विधायी कामकाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने, विपक्षी दल के हमलों का जवाब देने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर गहन चर्चा की जाएगी.

10 August 2026 10:53 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी के बीच 12...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी के बीच 12 बजे तक रोकी गई लोकसभा की कार्यवाही

संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे और शोर-शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल सका. पीठ ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने और अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन गतिरोध न थमने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए रोक दी गई.

10 August 2026 10:52 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रयागराज में टोल बैरियर तोड़ने के आरोप में अतीक...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रयागराज में टोल बैरियर तोड़ने के आरोप में अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले के 28 ड्राइवरों के खिलाफ FIR

पुलिस ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के साथ लखनऊ से प्रयागराज जा रहे काफिले में शामिल 28 गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ टोल बैरियर तोड़ने और टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने के आरोप में FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 3:50 AM बजे नवाबगंज टोल प्लाजा के बूथ नंबर 3 पर हुई. गाड़ियों ने कथित तौर पर बिना फीस दिए टोल प्लाजा पार किया और गुजरते समय बैरियर को नुकसान पहुंचाया. FIR नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव की शिकायत पर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवरों ने टोल चार्ज देने से मना कर दिया, बैरियर तोड़ दिया और जब कर्मचारियों ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ बदतमीजी की.

10 August 2026 10:46 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसदीय गतिरोध दूर करने का एक ही रास्ता, लाठीचार्ज...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: 'संसदीय गतिरोध दूर करने का एक ही रास्ता, लाठीचार्ज पर बयान दें गृह मंत्री': RSP सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन

महिला आरक्षण, परिसीमन (Delimitation) और एफसीआरए (FCRA) बिलों को लेकर संसद में बने गतिरोध पर क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने केंद्र सरकार के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया है. आरएसपी सांसद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर कोई सार्थक चर्चा कराने में रुचि रखती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की दिलचस्पी केवल हंगामे और गतिरोध के बीच ही बिना चर्चा के बिल पास कराने की रहती है, जो कि लोकतंत्र और संसद को चलाने का सही तरीका नहीं है. देश की जनता को विधेयकों के प्रभाव और उनकी सामग्री के बारे में जानने का पूरा अधिकार है. प्रेमचंद्रन ने स्पष्ट किया कि इस गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र रास्ता यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद सदन में आएं, 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज पर अपना बयान दें और मामले को सुलझाएं.

10 August 2026 10:44 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: JPSC-JSSC धांधली को लेकर CM आवास का घेराव, पुलिस ने...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: JPSC-JSSC धांधली को लेकर CM आवास का घेराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारी BJP नेताओं को लिया हिरासत में

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा नेता लगातार इन परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगा रहे थे. जब प्रदर्शनकारी उग्र होकर सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे, तो सुरक्षा में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकते हुए कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया. इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

10 August 2026 10:41 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: महिला आरक्षण व परिसीमन बिल पर गतिरोध, SP सांसद...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: महिला आरक्षण व परिसीमन बिल पर गतिरोध, SP सांसद रामगोपाल यादव का सरकार पर तंज

महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए (FCRA) बिल को लेकर जारी संसदीय गतिरोध पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती. तंज कसते हुए सपा सांसद ने कहा कि सरकार ने तो इसे पहले ही लागू कर दिया है, जिस रात वोट होना था उसी रात 9 बजे इसे लागू किया गया था-ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को रातों-रात संभाला था.

10 August 2026 10:37 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उनकी चुप्पी हिंसा को मंजूरी है: पुलिस कार्रवाई पर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उनकी चुप्पी हिंसा को मंजूरी है: पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने NEET-UG पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि गृह मंत्री की यह चुप्पी हिंसा को मंज़ूरी है. 'द हिंदू' में लिखे अपने एक लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अपने भविष्य के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सवाल पूछ रहे छात्रों पर पेलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि पुलिस ने युवा छात्राओं और नाबालिगों के साथ बदसलूकी व मारपीट की. राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सवालों का जवाब इसी तरह हिंसा से देती है.

10 August 2026 10:34 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसदीय गतिरोध पर कांग्रेस का अल्टीमेटम, केसी...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसदीय गतिरोध पर कांग्रेस का अल्टीमेटम, केसी वेणुगोपाल बोले- 'पहले दिल्ली छात्रों पर बयान दें गृह मंत्री अमित शाह'

महिला आरक्षण, परिसीमन (Delimitation) और एफसीआरए (FCRA) बिल पर जारी गतिरोध के बीच एआईसीसी (AICC) के महासचिव और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने पार्टी का रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है. सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और अत्याचार पर अपना बयान देना चाहिए. वेणुगोपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि गृह मंत्री के आधिकारिक बयान के बिना विपक्ष सदन में इन विधेयकों को आगे नहीं बढ़ने देगा.

10 August 2026 10:26 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमित शाह के बयान तक रोके जाएंगे बिल, जंतर-मंतर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमित शाह के बयान तक रोके जाएंगे बिल, जंतर-मंतर छात्र मुद्दे और ममता बनर्जी पर संजय राउत का तीखा हमला

संसद के मानसून सत्र में बने गतिरोध के बीच शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई हिंसा पर संसद में आधिकारिक बयान नहीं देते, तब तक सदन में कोई भी विधेयक शांति से पास नहीं होने दिया जाएगा. राउत ने सवाल उठाया कि छात्रों पर हमले के लिए कौन जिम्मेदार था और लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए थे? वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा दे सकती है, लेकिन अपने ही देश की महिला नेता की सुरक्षा करने में नाकाम है. उन्होंने बंगाल हिंसा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जंतर-मंतर का मुद्दा अब केवल स्थानीय नहीं, बल्कि पूरे देश का मामला बन चुका है.

10 August 2026 10:22 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में विधेयकों पर गतिरोध: भाजपा सांसद रुद्र...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में विधेयकों पर गतिरोध: भाजपा सांसद रुद्र नारायण पानी बोले- 'FCRA बिल जरूर होना चाहिए पास, याद दिलाए 2010 के हालात'

संसद के मानसून सत्र में बचे अंतिम चार दिनों के कामकाज के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन (Delimitation) और एफसीआरए (FCRA) विधेयक पर जारी सियासी गतिरोध पर भाजपा सांसद रुद्र नारायण पानी ने अपनी बात रखी है. भाजपा सांसद ने कहा कि एफसीआरए विधेयक के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है और यह ध्वनि मत से भी पारित हो सकता है. वहीं परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे विधेयकों को दोनों सदनों में पारित कराना बेहद जरूरी है, भले ही विपक्ष के हंगामे से कुछ व्यवधान आ रहा हो. वर्ष 2010 का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पारित कराया था, तब राजद और सपा ने भारी विरोध व अनियंत्रित व्यवहार किया था. उस समय मार्शलों की तैनाती के साथ वाम दलों, भाजपा और कांग्रेस के समर्थन से बिल पास हो पाया था. उन्होंने संकेत दिया कि यदि गतिरोध जारी रहा तो वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे.

10 August 2026 10:16 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आंसुओं की हर बूंद से टपक रहा था गोल्ड: CWG 2026 की...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आंसुओं की हर बूंद से टपक रहा था गोल्ड: CWG 2026 की पदक विजेता मीराबाई चानू से बातचीत में भावुक हुए PM मोदी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाले भारतीय एथलीटों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टार वेटलिफ्टर सैखोम मीराबाई चानू के बीच बेहद भावुक कर देने वाले पल देखने को मिले. पॉडियम पर मीराबाई के आंसुओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंसू बह रहे थे; ऐसा लग रहा था जैसे आपके आंसुओं की हर बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा हो....

अपनी भावनाओं को साझा करते हुए मीराबाई चानू ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद का चार साल का सफर चोटों और पारिवारिक कठिनाइयों से भरा रहा. ऐसे में जब राष्ट्रध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान बजा, तो उनकी आंखें छलक उठीं. इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनकी यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है.

10 August 2026 10:13 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: FCRA बिल पर बरसे कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी, झारखंड...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: FCRA बिल पर बरसे कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर दिया शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे एफसीआरए (FCRA) बिल और झारखंड में जारी छात्र प्रदर्शन पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. FCRA बिल का कड़ा विरोध करते हुए तिवारी ने कहा कि यह कदम एक बड़े समुदाय और देश के हितों के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून देश को उन मूल्यवान संसाधनों से वंचित कर रहा है, जो शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

वहीं, झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा. उन्होंने आगाह किया कि प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन का गलत फायदा न उठा सके. प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार अपने अधिकार क्षेत्र की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है और बाकी मुद्दों को भी छात्र व सरकार मिलकर आपसी बातचीत से जल्द सुलझा लेंगे.

10 August 2026 10:11 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: TVK सरकार के तमिल थाई वाझ्थु प्रस्ताव का DMK और...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: TVK सरकार के 'तमिल थाई वाझ्थु' प्रस्ताव का DMK और AIADMK ने किया समर्थन

तमिलनाडु विधानसभा में राजनीतिक मतभेदों से परे जाकर एक बड़ा भाषाई और सांस्कृतिक तालमेल देखने को मिला है. TVK सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य गीत 'तमिल थाई वाझ्थु' गाना अनिवार्य करने के प्रस्ताव का सत्ता पक्ष (DMK) और मुख्य विपक्षी दल (AIADMK) दोनों के विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया है. सभी दलों का मानना है कि तमिल भाषा, संस्कृति और राज्य के सम्मान को बढ़ावा देने वाले इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करना पूरे राज्य के हित में है.

10 August 2026 09:59 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: PM मोदी ने पदक विजेताओं की...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: PM मोदी ने पदक विजेताओं की सराहना की, बोले- 'आपकी सफलता युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतकर लौटे भारतीय एथलीटों से अपने आवास पर खास बातचीत की. खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को बार-बार जीत दिलाने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने की यह परंपरा पिछले एक दशक में एथलीटों की निरंतर लगन का परिणाम है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे संसद में लगभग 12-13 साल हो चुके हैं. अगर कोई ऐसा समूह है जिसका मैंने लगातार स्वागत किया है और जिससे इस सदन में मिला हूं, तो वे हमारे एथलीट हैं. खेलों के प्रति देश के युवाओं में बढ़ते रुझान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम स्कूलों में जाकर शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व पर कितना भी बोल लें, लेकिन हमारे एथलीटों द्वारा जीते गए मेडल देश के बच्चों को किसी भी संदेश से कहीं अधिक प्रेरित करते हैं.

10 August 2026 09:55 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद चलाना ही नहीं चाहती सरकार: SP सांसद...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: 'संसद चलाना ही नहीं चाहती सरकार': SP सांसद अवधेश प्रसाद का तंज

संसद के मानसून सत्र के सुचारू रूप से न चल पाने पर समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलाने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सत्र एक भी दिन ठीक से नहीं चल सका. SP सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनमुद्दों को सुलझाने के लिए न तो कोई ठोस योजना है और न ही उसकी कोई सच्ची मंशा है. सत्र के बचे हुए चार दिनों (10 से 13 अगस्त) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक तो बहुत पहले पास हो चुका है, लेकिन देश में कानूनों को सही से लागू न कर पाना सबसे बड़ी समस्या है. वहीं परिसीमन (Delimitation) और अन्य नए विधेयकों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल का राजनीतिक गणित और जोड़-तोड़ सही नहीं बैठ पा रहा है; जब तक उनके पास जरूरी संख्याबल (नंबर) पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे इन बिलों को कैसे ला पाएंगे.

10 August 2026 09:55 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु: बृजभूषण शरण सिंह केस: कोर्ट की बड़ी...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु: बृजभूषण शरण सिंह केस: कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 'सिखाए-पढ़ाए गए गवाह और आरोप पाए गए गलत'

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है. इस फैसले से पूरे मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में यह माना कि शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए कुछ आरोप तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत पाए गए हैं. इतना ही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि गवाहों को अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए विशेष रूप से सिखाया-पढ़ाया गया था. अदालत की इस अहम टिप्पणी और अवलोकन के बाद बचाव पक्ष को बड़ी कानूनी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है. इस घटनाक्रम से महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए मामले के मुख्य आधार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

10 August 2026 09:49 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु: सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाझ्थु...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु: सरकारी कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाझ्थु' अनिवार्य करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे CM जोसेफ विजय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय राज्य विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं. इसके तहत राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राज्य गीत तमिल थाई वाझ्थु गाना अनिवार्य किया जाएगा. प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं में से एक है और तमिल सभ्यता की सांस्कृतिक परंपराएं अत्यधिक समृद्ध और पुरानी हैं.

विधेयक के संदर्भ में बताया गया है कि यह राज्य गीत वर्ष 1891 में मनोनमनियम सुंदरनर द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक 'मनोनमनियम' से लिया गया 'मां तमिल' का एक आह्वान है. इसे 23 नवंबर 1970 को एक सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया था, जिसमें सभी आधिकारिक कार्यक्रमों के प्रारंभ में इसे गाने का निर्देश दिया गया था. अब इसे कानूनी व औपचारिक रूप से अनिवार्य बनाने की तैयारी है.

10 August 2026 09:36 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश में तानाशाही नहीं चलेगी: परिसीमन व FCRA बिल पर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश में तानाशाही नहीं चलेगी': परिसीमन व FCRA बिल पर बरसे कांग्रेस MP इमरान मसूद

परिसीमन (Delimitation) और एफसीआरए (FCRA) बिल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में तानाशाही लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसे भारतीय लोकतंत्र में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार हर संस्थान पर अपना पूरा नियंत्रण कायम करके लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करना चाहती है. वहीं, झारखंड में चल रहे छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन पर रुख स्पष्ट करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार है और हम छात्रों के आंदोलन व उनकी जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकार है, वहां छात्रों की समस्याओं को लाठी या गोली के बजाय केवल संवाद और बातचीत के जरिए ही हल किया जाएगा.

10 August 2026 09:30 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद का मानसून सत्र: फ्लोर रणनीति बनाने खड़गे के...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद का मानसून सत्र: फ्लोर रणनीति बनाने खड़गे के चैंबर में जुटेंगे विपक्षी नेता

संसद के जारी मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं. 'INDIA' गठबंधन के फ्लोर लीडर्स सोमवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चैंबर में एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें दोनों सदनों की संयुक्त रणनीति तय की जाएगी. विपक्षी सांसद राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे में कथित धांधली और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराने की तैयारी में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने राम मंदिर चंदा विवाद पर चर्चा की मांग की है, जबकि मणिकम टैगोर ने जंतर-मंतर घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

10 August 2026 09:30 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाझ्थु विवाद पर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सरकारी कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाझ्थु' विवाद पर DMK का रुख, TKS एलंगोवन ने जताई आपत्ति

सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत 'तमिल थाई वाझ्थु' (Tamil Thai Vaazthu) के क्रम को लेकर DMK प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन ने बयान दिया है. नए प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि DMK सरकार के दौरान ही इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पास किया गया था और तब से इसे प्रमुखता से निभाया जा रहा है. एलंगोवन ने कहा कि विजय की नई पार्टी के आने के बाद तमिल थाई वाझ्थु का स्थान बदलकर तीसरे नंबर पर चला गया और अब वे नया प्रस्ताव ला रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि वे राज्य सरकार और भाजपा के राज्यपाल का सीधे मुकाबला नहीं कर पाए. DMK नेता ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु की संस्कृति और जीवनशैली का प्रतीक यह गीत कार्यक्रमों के अंत में नहीं, बल्कि हमेशा सबसे शुरुआत (पहले गाने) में ही गाया जाना चाहिए.

10 August 2026 09:19 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC उम्मीदवारों...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों ने की स्वास्थ्य जांच

रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं के उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है. लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची. डॉक्टरों ने भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की गहन जांच की और उनका मेडिकल चेकअप किया. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता, वे अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे.

10 August 2026 09:15 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का मॉरीशस...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का मॉरीशस दौरा: समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर

भारतीय नौसेना (Indian Navy) प्रमुख (CNS) एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त 2026 तक मॉरीशस के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं. यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार मॉरीशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने और रक्षा संबंधों को अधिक गहरा बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है. अपने इस चार दिवसीय दौरे के दौरान, नौसेना प्रमुख मॉरीशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे. इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, नौसैन्य क्षमताओं के निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) और सैन्य सहयोग जैसे आपसी हित के प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. भारत का यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और 'सागर' (SAGAR) विजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

10 August 2026 09:11 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आखिर क्यों PM मोदी से मिल रहे शरद पवार के सांसद?...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आखिर क्यों PM मोदी से मिल रहे शरद पवार के सांसद? जानिए महाराष्ट्र के मुद्दे और महिला आरक्षण का पूरा सच

संसद के जारी मानसून सत्र के बीच देश की सियासत गरमाई हुई है. एक ओर जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने महा विकास अघाड़ी (MVA) में अपने सहयोगी दल से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अपील की है. कांग्रेस ने NCP (SP) से आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के सामने 'INDIA' गठबंधन का रुख पूरी मजबूती से रखे, जिसके तहत महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने और इसे परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखने की मांग की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर 

10 August 2026 08:30 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन का मुद्दा:...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: संसद में जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन का मुद्दा: कांग्रेस MP मणिकम टैगोर ने दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में 'एडजर्नमेंट मोशन' (स्थगन प्रस्ताव) का नोटिस दिया है. इसके जरिए उन्होंने 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का मामला उठाया है. सांसद ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से सदन में आधिकारिक बयान देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई और छात्रों के अधिकारों से जुड़े इस अति-महत्वपूर्ण विषय पर संसद के सभी निर्धारित कामकाज को रोककर तुरंत चर्चा कराई जानी चाहिए.

10 August 2026 08:27 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: बेंगलुरु के नामी होटलों पर फूड सेफ्टी विभाग का छापा...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: बेंगलुरु के नामी होटलों पर फूड सेफ्टी विभाग का छापा, 132 किलो सड़ा खाना जब्त, UB सिटी का स्काई लाउंज सील

बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई प्रमुख होटलों में औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की है. जांच के दौरान कुल 132 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल जब्त कर नष्ट किया गया. खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पर विभाग ने यूबी सिटी की 16वीं मंजिल पर स्थित 'स्काई लाउंज' के किचन को बंद (सील) कर दिया है. वहां अत्यंत गंदगी पाई गई और सारा मीट व बीफ फंगस लगने से सड़ चुका था. इसके अलावा 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुका दूध और दही भी बरामद हुआ.

 

10 August 2026 08:26 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: TMC सांसद नदीमुल हक ने राज्यसभा में दिया स्थगन...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: TMC सांसद नदीमुल हक ने राज्यसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव: छात्र आंदोलन और बंगाल की राजनीति पर चर्चा की मांग

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने उच्च सदन में नियम 267 के तहत 'सस्पेंशन ऑफ बिजनेस' (कार्य स्थगन) का नोटिस दिया है. सांसद ने इस नोटिस के जरिए जंतर-मंतर और बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया है. इसके साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रहे राजनीतिक अत्याचारों के विषय पर भी राज्यसभा के निर्धारित कामकाज को रोककर तुरंत विशेष चर्चा कराने की मांग की है.

 

10 August 2026 08:23 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अहमदाबाद में फार्मा कंपनी पर SOG का बड़ा शिकंजा,...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अहमदाबाद में फार्मा कंपनी पर SOG का बड़ा शिकंजा, कोडीन कफ सिरप की 5000 से ज्यादा बोतलें जब्त

अहमदाबाद स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने अवैध दवा सप्लाई के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए 'फार्मा हेल्थकेयर' कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. SOG को सूचना मिली थी कि यह कंपनी बिना वैध लाइसेंस वाली फर्मों के जरिए उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कोडीन फॉस्फेट-बेस्ड कफ सिरप की सप्लाई कर रही थी. एसजीपी (SOG) एस.एस. निनामा ने बताया कि जांच के दौरान फार्मा हेल्थकेयर द्वारा मिजोरम की एक बिना लाइसेंस वाली कंपनी को पार्सल भेजे जाने का खुलासा हुआ. इसके बाद, कफ सिरप भेजने और पाने वाली दोनों कंपनियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5050 कफ सिरप की बोतलें जब्त की हैं. इस अवैध कारोबार में शामिल कंपनी के मालिकों की पहचान हिरेन कांतिलाल पटेल और पार्श वोरा के रूप में हुई है.

10 August 2026 08:01 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आरजी कर केस की दूसरी बरसी: दोषियों को मिलेगी सजा,...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आरजी कर केस की दूसरी बरसी: 'दोषियों को मिलेगी सजा, निष्पक्ष जांच जारी'- राज्य मंत्री दिलीप घोष

आरजी कर मामले के 2 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री दिलीप घोष ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि याचिका मिलने के बाद फाइल दोबारा खोली गई है और नई जांच तेजी से चल रही है, जिससे दोषियों को सख्त सजा मिलना तय है. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा मामले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने को एक सकारात्मक कदम बताया. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमलों के मुद्दे पर बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन यहां एक महिला होना उनके लिए प्लस पॉइंट रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही पुख्ता सबूत सामने आएंगे, कानून अपना काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

10 August 2026 07:55 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उत्तरकाशी में आधी रात को डोली धरती, 4.2 तीव्रता के...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उत्तरकाशी में आधी रात को डोली धरती, 4.2 तीव्रता के भूकंप से लोगों में दहशत

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. जब यह भूकंप आया, उस समय अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक घरों में हुए कंपन के कारण लोगों की नींद खुल गई और देखते ही देखते अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई. इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर गहराई में, उत्तरकाशी से 22 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बड़कोट तहसील के राजगढ़ी क्षेत्र के आसपास था. भूकंप के झटके जिले की गंगा और यमुना दोनों घाटियों में साफ तौर पर महसूस किए गए. घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है.

10 August 2026 07:24 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आखिर किसान चाहते क्या हैं? 10 अगस्त से देशव्यापी...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आखिर किसान चाहते क्या हैं? 10 अगस्त से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, जानिए बड़ी मांगें और पूरा प्लान

देश में एक बार फिर किसान आंदोलनों की गूंज सुनाई देने वाली है. ताजा जानकारी के अनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 10 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है. एमएसपी की कानूनी गारंटी से लेकर कर्ज माफी और मनरेगा में बदलाव तक, किसानों ने सरकार के सामने मांगों की एक लंबी फेहरिस्त रखी है. किसानों की योजना देश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन करने की है, जिसका अंत 26 नवंबर से दिल्ली और देशभर के लगभग 100 प्रमुख केंद्रों पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव और मार्च के रूप में होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

10 August 2026 07:23 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ढाका में आज अहम बैठक: भारतीय उच्चायुक्त दिनेश...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ढाका में आज अहम बैठक: भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी करेंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान से मुलाकात

बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी 10 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टाचार मुलाकात (कर्टसी मीटिंग) करेंगे. दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा हाल ही में दी गई टिप्पणियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. यह बैठक दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है.

10 August 2026 07:20 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कोच्चि में आज से भारत-अमेरिका नौसेना का संयुक्त EOD...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कोच्चि में आज से भारत-अमेरिका नौसेना का संयुक्त EOD अभ्यास: बढ़ेगा पेशेवर तालमेल

भारतीय नौसेना (Indian Navy) और अमेरिकी नौसेना (US Navy) के बीच 'एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल' (EOD) अभ्यास 2026 की शुरुआत आज, 10 अगस्त से कोच्चि स्थित 'सदर्न नेवल कमांड' में हो रही है. यह द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा. इस महत्वपूर्ण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की स्पेशलिस्ट डाइविंग और EOD टीमों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (अंतर-संचालनीयता) को बेहतर बनाना है. इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान होगा और रणनीतिक व पेशेवर सहयोग को और अधिक मजबूती मिलेगी.

10 August 2026 07:14 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: 10 अगस्त की बड़ी हलचलें: NCP (SP) सांसदों की PM...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: 10 अगस्त की बड़ी हलचलें: NCP (SP) सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, संतों का दिल्ली मार्च और किसानों के आंदोलन का ऐलान

देश की राजधानी में आज कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां होने जा रही हैं:

1. NCP (SP) सांसद करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सांसद सोमवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.

2. 'राम मंदिर चंदा चोरी' जांच की मांग को लेकर संतों का मार्च

राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर कंप्यूटर बाबा और प्रकाशानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में करीब 500 संत-महंत दिल्ली में मार्च करेंगे. यह मार्च मंडी हाउस (नेपाल एंबेसी के पास) से शुरू होकर प्रधानमंत्री आवास तक जाएगा, जहां संत पीएम को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपेंगे.

3. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का राष्ट्रव्यापी आंदोलन

संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 अगस्त से चरणबद्ध देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है. किसान देश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 26 नवंबर से दिल्ली सहित 100 स्थानों पर बड़े मार्च की योजना बना रहे हैं.

किसानों की प्रमुख मांगें:

1. MSP की कानूनी गारंटी और सभी फसलों की सरकारी खरीद.
2. किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ
3. 200 दिन काम और ₹700 दिहाड़ी के साथ मनरेगा का पुनरुद्धार.
4. चार लेबर कोड, बिजली निजीकरण बिल और बीज बिल की वापसी.
5. प्रस्तावित भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध.

10 August 2026 07:11 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पश्चिमी UP में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पश्चिमी UP में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा: योगी सरकार का 7 जिलों में भव्य स्वागत प्लान

सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा को खास और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी के सात जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की योजना बनाई है. 9 और 10 अगस्त को मुख्य मार्गों से गुजरने वाले शिवभक्तों का हवाई पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है.

10 अगस्त को यह विशेष कार्यक्रम मेरठ से शुरू होगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गाजियाबाद में सुबह 8:30 बजे से 9:15 बजे तक कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. हापुड़ में सुबह 9:45 बजे से 10:30 बजे तक शिवभक्तों का हवाई पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया जाएगा. बुलंदशहर में सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कांवड़ मार्ग पर फूलों की बारिश होगी. प्रोग्राम समाप्त होने के बाद, हेलीकॉप्टर दोपहर 12:30 बजे बुलंदशहर से राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा.

10 August 2026 07:05 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देशभर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम: CM योगी,...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान की धूम: CM योगी, सम्राट चौधरी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रमुख नेताओं ने तिरंगा यात्राओं की कमान संभाली.

1. उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से महाराणा प्रताप चौक तक 3 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला.

2. बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा की अगुवाई की.

3. महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के वर्ली प्रोमेनेड से भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली.

4. पश्चिम बंगाल: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के रेड रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से बिड़ला प्लेनेटेरियम तक रैली का नेतृत्व किया.

5. हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में तिरंगा यात्रा को लीड किया.

10 August 2026 07:03 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मिस्र की दो टूक, गाजा से पूरी तरह हटे इजरायल,...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मिस्र की दो टूक, गाजा से पूरी तरह हटे इजरायल, लगातार पहुंचे मानवीय मदद

मिस्र ने गाजा शांति रोडमैप को लागू करने के लिए इजरायल की पूर्ण वापसी और निर्बाध सहायता की पुरजोर मांग की है. अनाडोलू न्यूज एजेंसी के अनुसार, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' के महानिदेशक निकोले म्लादेनोव के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह रुख साफ किया. वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल की तैनाती की तैयारियों की समीक्षा की. अब्देलती ने कहा कि इजरायल की पूरी वापसी ही गाजा के पुनर्निर्माण और त्वरित सुधार के दूसरे चरण का रास्ता साफ करेगी.

10 August 2026 07:00 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: गाजा शांति प्लान पर ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन एक सुर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: गाजा शांति प्लान पर ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन एक सुर में! अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर किया पूर्व प्रतिद्वंद्वी का लेख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्लान को लेकर अपनी पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के एक ओपिनियन पीस को शेयर किया है. 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने 'द फाइनेंशियल टाइम्स' में छपे हिलेरी के लेख का हिस्सा साझा करते हुए लिखा कि चल रहे गाजा संकट से निपटने के लिए ट्रंप प्लान ही एकमात्र सबसे बेहतर फ्रेमवर्क है. हिलेरी ने अपने लेख में लिखा था कि दुनिया भले ही इस प्लान को पसंद न करे, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. जब राष्ट्रपति की कट्टर विरोधी होकर वह इसे सबसे अच्छा ऑप्शन मान सकती हैं, तो बाकी लोग भी इसे स्वीकार कर सकते हैं.

10 August 2026 06:54 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: असम में बाढ़ का तांडव, मरने वालों का आंकड़ा 100 तक...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: असम में बाढ़ का तांडव, मरने वालों का आंकड़ा 100 तक पहुंचा, कई जिलों में भारी तबाही

असम में कुदरत का कहर जारी है. राज्य में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई है. डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (DRIMS) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, इस तबाही में 60 पुरुष, 23 महिलाएं और 18 बच्चे (12 लड़के और 6 लड़कियां) अपनी जान गंवा चुके हैं. राज्य के कई जिले अभी भी जलप्रलय के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं. प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है.   

10 August 2026 06:50 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:  झारखंड में छात्रों का बड़ा आंदोलन, JPSC-JSSC...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE:  झारखंड में छात्रों का बड़ा आंदोलन, JPSC-JSSC धांधली के खिलाफ आज विधानसभा घेराव, रांची में सुरक्षा सख्त

झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शनकारी आज (सोमवार) राजधानी रांची में 'विधानसभा घेराव' मार्च निकालने की तैयारी में हैं. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. छात्रों के मार्च को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है. एहतियात के तौर पर जगन्नाथ मंदिर के पास जाने वाले रास्ते पर रेजर फेंसिंग (कंटीले तार) लगा दी गई है. इसके अलावा, राज्य विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है.

10 August 2026 06:48 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: न्याय की आस में दो साल: आरजी कर पीड़िता की बरसी पर...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: न्याय की आस में दो साल: आरजी कर पीड़िता की बरसी पर सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ ने जताया विरोध

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को न्याय मिलने की आस में सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने हत्या की दूसरी बरसी पर गहरा शोक व्यक्त किया. इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई. अस्पताल के डॉ. टीके बिस्वास ने भावुक होते हुए कहा कि दो साल बीत जाने के बाद भी हमें अब तक सही इंसाफ नहीं मिला है. हम बहुत दुख के साथ पीड़िता को याद कर रहे हैं. अब राज्य में सरकार बदल चुकी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पीड़िता को न्याय और हमें बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा.

10 August 2026 06:44 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हुआ हरिद्वार...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हुआ हरिद्वार

सावन के पावन और दूसरे सोमवार के शुभ अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. अलसुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं. श्रद्धालुओं ने 'हर-हर महादेव' और 'जय शिव शंभू' के जयकारों के साथ भगवान शिव का गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पुष्पों से भव्य पूजन किया. कहा जाता है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का ससुराल स्थान है, जहां सावन के महीने में पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि सभी भक्त सुगमता से दर्शन कर सकें.

10 August 2026 06:43 AM (IST)

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: होर्मुज में ईरान की नई शर्तों ने फिर फंसाया पेंच...

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: होर्मुज में ईरान की नई शर्तों ने फिर फंसाया पेंच

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप के सामने नई अड़चन खड़ी हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति अब ईरान के साथ किसी नए परमाणु समझौते के बिना भी युद्ध समाप्त करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के बदले ऐसी शर्तें रख दी हैं, जिनसे वॉशिंगटन के लिए इस संघर्ष से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलना मुश्किल होता दिख रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर 

10 August 2026 06:41 AM (IST)

Aaj Ki Taza Khabar Live: JSSC-JPSC विवाद: सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल...

Aaj Ki Taza Khabar Live: JSSC-JPSC विवाद: सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों अभ्यर्थी JPSC, JSSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धंधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई. इस बैठक में छात्रों की मांगों पर बातचीत हुई. सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की कई प्रमुख मांगों को मान लिया है. हालांकि, मामले की सीबाआई जांच की मांग पर बात नहीं बन पाई है. वहीं, इस पर सरकार की तरफ से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल सदस्यों से बातचीत करने वाले मंत्री सुदिव्य सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यहां पढ़ें पूरी खबर 

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Shashank Shekhar Mishra

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शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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